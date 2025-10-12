1 órája
Vasárnapi fociprogram: Füzesabonyban borsodi, Egerben szabolcsi riválist kellene felülmúlni
Három NB III.-as csapatunk kora délután, a Heves vármegyei III. osztály 16 együttese pedig egységesen 15 órakor lép pályára a mai játéknapon.
A noszvajiak egri albérletben fogadják a tarnaszentmiklósiakat, míg a gyöngyöstarjániak Gyöngyössolymoson játszanak a recskiekkel.
NB III. Északkeleti csoport:
13.00: Füzesabony SC–FC Tiszaújváros
13.00: Eger SE–Tarpa SC
13.00: DVSC II.–FC Hatvan
Heves vármegyei III. osztály
15.00: Hatvani Lokomotív SE-OKTAT60–Tiszai SC-Kisköre
15.00: Egerszólát II.–RFC-Átány
15.00: Markaz–Pétervására
15.00: Noszvaj–Tarnaszentmiklós (Eger, Felsővárosi Spt.)
15.00: Gyöngyöspata–Adács
15.00: Maklár II.–Váraszó
15.00: Gyöngyöstarján–Recsk KJTK (Gyöngyössolymoson)
15.00: Visonta–Istenmezeje
