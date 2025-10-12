október 12., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Vasárnapi fociprogram: Füzesabonyban borsodi, Egerben szabolcsi riválist kellene felülmúlni

Három NB III.-as csapatunk kora délután, a Heves vármegyei III. osztály 16 együttese pedig egységesen 15 órakor lép pályára a mai játéknapon.

Bódi Csaba

A noszvajiak egri albérletben fogadják a tarnaszentmiklósiakat, míg a gyöngyöstarjániak Gyöngyössolymoson játszanak a recskiekkel.

Az Eger SE csapata számíthat szurkolói támogatására
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

NB III. Északkeleti csoport: 

13.00: Füzesabony SC–FC Tiszaújváros
13.00: Eger SE–Tarpa SC
13.00: DVSC II.–FC Hatvan

Heves vármegyei III. osztály

15.00: Hatvani Lokomotív SE-OKTAT60–Tiszai SC-Kisköre
15.00: Egerszólát II.–RFC-Átány
15.00: Markaz–Pétervására
15.00: Noszvaj–Tarnaszentmiklós (Eger, Felsővárosi Spt.)
15.00: Gyöngyöspata–Adács
15.00: Maklár II.–Váraszó
15.00: Gyöngyöstarján–Recsk KJTK (Gyöngyössolymoson)
15.00: Visonta–Istenmezeje

 

