Vasárnapi fociprogram: NB III.-as derbi Egerben, vármegye III.-as rangadó Istenmezején
Eger SE–FC Hatvan összesapást rendeznek ma 13 órától az NB III. Északkeleti-csoportjában. A menetrendben ezenkívül szerepel egy II. osztályú és nyolc III. osztályú mérkőzés.
Harmadik NB III.-as csapatunk, a Füzesabony SC az újonc Pest vármegyei bajnok, a Sipeki István irányította Gödöllői SK-t fogadja.
NB III. Északkeleti csoport
13.00: Eger SE–FC Hatvan
13.00: Füzesabony SC–Gödöllői SK
Heves vármegyei II. osztály
14.00: Poroszló–Atkár
Heves vármegyei III. osztály
14.00: Lokomotív SE-OKTAT60–Pétervására
14.00: Egerszólát II.–Tarnaszentmiklós
14.00: Markaz–Noszvaj
14.00: Istenmezeje–Váraszó
14.00: Gyöngyöspata–Recsk KJTK
14.00: Maklár II.–Tiszai SC-Kisköre
14.00: Gyöngyöstarján–RFC-Átány
14.00: Visonta–Adács
