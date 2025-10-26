október 26., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Vasárnapi fociprogram: NB III.-as derbi Egerben, vármegye III.-as rangadó Istenmezején

Eger SE–FC Hatvan összesapást rendeznek ma 13 órától az NB III. Északkeleti-csoportjában. A menetrendben ezenkívül szerepel egy II. osztályú és nyolc III. osztályú mérkőzés.

Bódi Csaba

Harmadik NB III.-as csapatunk, a Füzesabony SC az újonc Pest vármegyei bajnok, a Sipeki István irányította Gödöllői SK-t fogadja.

Egerben a kék mezes hatvaniak elleni párharc kínál látnivalót
NB III. Északkeleti csoport 

13.00: Eger SE–FC Hatvan 
13.00: Füzesabony SC–Gödöllői SK

Heves vármegyei II. osztály

14.00: Poroszló–Atkár

Heves vármegyei III. osztály

14.00: Lokomotív SE-OKTAT60–Pétervására
14.00: Egerszólát II.–Tarnaszentmiklós
14.00: Markaz–Noszvaj
14.00: Istenmezeje–Váraszó
14.00: Gyöngyöspata–Recsk KJTK
14.00: Maklár II.–Tiszai SC-Kisköre
14.00: Gyöngyöstarján–RFC-Átány
14.00: Visonta–Adács

 

