Vasárnapi fociprogram: pályán a II. osztály; újabb meccs marad el a III. osztályban
NB III.-as csapataink 13, a vármegyei bajnokságban szereplő gárdák pedig 14.30-kor kezdik mai mérkőzésüket.
Az már korában ismertté vált, hogy az adácsiak nem állnak ki az istenmezejeiek ellen, ám az csak szombaton derült ki, hogy a recskiek sem utaznak el Maklárra. Így a III. osztályban csak hat párharcra kerül sor.
A II. osztályban az Apc–Heréd találkozót már tegnap lejátszották.
NB III. Északkeleti csoport
13.00: FC Hatvan–Tarpa SC
13.00: Sényő–Eger SE
13.00: Cigánd–Füzesabony SC
Heves vármegyei II. osztály
14.30: Hort–Nagyréde
14.30: Abasár–Felsőtárkány
14.30: Petőfibánya–Egerszólát
14.30: Atkár–Zagyvaszántó
14.30: Poroszló–Jázmin út-Vámosgyörk
14.30: Tarnaörs Danyi SE–Tarnamente SSZE
14.30: Domoszló–Bélkő SE-Bélapátfalva
Rangadó Petőfibányán az éllovassal és Domoszlón a címvédő ellen
Heves vármegyei III. osztály
14.30: Noszvaj–Visonta (Eger, Felsővárosi Spt.)
14.30: Tarnaszentmiklós–Markaz
14.30: Pétervására–Egerszólát II.
14.30: RFC-Átány–Hatvani Lokomotív SE-OKTAT 60
14.30: Tiszai SC-Kisköre–Gyöngyöstarján
14.30: Maklár II.–Recsk KJTK- ELMARAD
14.30: Váraszó–Gyöngyöspata
RFC-Átány: a Lokomotív SE csapata „sebzett vad” vendége lesz