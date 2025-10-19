Vasárnapi fociprogram: pályán a II. osztály; újabb meccs marad el a III. osztályban

Az már korában ismertté vált, hogy az adácsiak nem állnak ki az istenmezejeiek ellen, ám az csak szombaton derült ki, hogy a recskiek sem utaznak el Maklárra. Így a III. osztályban csak hat párharcra kerül sor.

Domoszlón a Bélkő SE játszik rangadót

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

A II. osztályban az Apc–Heréd találkozót már tegnap lejátszották.

NB III. Északkeleti csoport

13.00: FC Hatvan–Tarpa SC

13.00: Sényő–Eger SE

13.00: Cigánd–Füzesabony SC