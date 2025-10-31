október 31., péntek

Karate

3 órája

VGYSE: Krizsik, Fábián és Poczok aranyat nyert Dunavarsányban

Címkék#Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesülete#VGYSE#egri#Sensei Jakab László#kategóriában#Dunavarsányban

Négy kategóriában kilenc érmet szerzett az egri Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesülete Dunavarsányban. A VGYSE Inkluzív Karate Szakosztálya három győztes vonultatott fel a Kis Tigris-kupán.

Bódi Csaba

Sensei Jakab László tanítványaiként a VGYSE tagjai egyéni és páros formagyakorlatokban mutatták be tudásukat.

A VGYSE versenyzői kilenc dobogós helyre lehetnek büszkék
A VGYSE versenyzői kilenc dobogós helyre lehetnek büszkék
Forrás:  Beküldött fotó

Páros kategóriában (ép társsal közösen) Rácz Richárd, Poczok Zsolt és Fábián Bence adott számot tudásáról. Utóbbi két versenyző kategóriája élén végzett a Kis Tigris-kupán.

Köszönjük a VGYSE, az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete és minden segítő támogatását 

– emelte ki Jakab László.

A VGYSE versenyzőinek dunaújvárosi eredményei

Neurofejlődési szavarral élők (autizmus, tanulási nehézséggel küzdő, ADHD):

1. Krizsik Balázs
2. Kovács Lóránt
3. Salamon Tamás
3. Racs Krisztián

Down-szindrómával élők:  

1. Fábián Bence
2. Puskás Ferenc

Kerekesszékes kategóriában:

2. Ruttersmid Boglárka

Látássérült kategóriában:

1. Poczok Zsolt
2. Rácz Richárd

 

