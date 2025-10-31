3 órája
VGYSE: Krizsik, Fábián és Poczok aranyat nyert Dunavarsányban
Négy kategóriában kilenc érmet szerzett az egri Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesülete Dunavarsányban. A VGYSE Inkluzív Karate Szakosztálya három győztes vonultatott fel a Kis Tigris-kupán.
Sensei Jakab László tanítványaiként a VGYSE tagjai egyéni és páros formagyakorlatokban mutatták be tudásukat.
Páros kategóriában (ép társsal közösen) Rácz Richárd, Poczok Zsolt és Fábián Bence adott számot tudásáról. Utóbbi két versenyző kategóriája élén végzett a Kis Tigris-kupán.
Köszönjük a VGYSE, az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete és minden segítő támogatását
– emelte ki Jakab László.
A VGYSE versenyzőinek dunaújvárosi eredményei
Neurofejlődési szavarral élők (autizmus, tanulási nehézséggel küzdő, ADHD):
1. Krizsik Balázs
2. Kovács Lóránt
3. Salamon Tamás
3. Racs Krisztián
Down-szindrómával élők:
1. Fábián Bence
2. Puskás Ferenc
Kerekesszékes kategóriában:
2. Ruttersmid Boglárka
Látássérült kategóriában:
1. Poczok Zsolt
2. Rácz Richárd
