Világbajnoki címek vándoroltak Koperből Andornaktályára Demeter Katalinnak köszönhetően

– A dobogón tetején eszébe jutott, hogy mennyi munka, lemondás, áldozat van az aranyban, vagy „csak” átadta magát az érzésnek és örült az egyedi alkalomnak?

– Arra gondoltam, hogy minden egyes izzadságcseppért, minden egyes nehéz percért megérte. Beérett a munkám gyümölcse. Hatalmas büszkeséggel töltött el a pillanat.

Demeter Katalin. Ezért megérte

Forrás: Beküldött fotó

– A vb-címekhez vezet útnak melyek voltak a legnehezebb állomásai? Akadt idő, amikor megfordult a fejében a gondolat, hogy feladja?

– Bizony előfordultak nehéz időszakok, ugyanis a teljes felkészülésem munka és család mellett zajlott. Sokszor voltam fáradt, kimerült, volt hogy hajnalban tudtam kardiózni, de meg kellett oldanom.

Mindig a célom lebegett a szemem előtt. Soha nem fordult meg a fejembe, hogy feladjam. Sőt!

Határozottan tudtam, mikor, mit szeretnék és csak arra fókuszáltam.

– Profitál-e a diadalból, vagy ez elsősorban önmagának jelent bizonyítást, azt, hogy igenis képes a csúcsra feljutni?

– A világbajnoki cím elsősorban magam számára bizonyítás, másodsorban pedig az edzői szakmámhoz hozzátartozik.