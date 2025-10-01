30 perce
Világbajnoki címek vándoroltak Koperből Andornaktályára Demeter Katalinnak köszönhetően
Szlovénia legfontosabb kikötővárosa immár különleges helyet foglal el a Body-Fit Andornaktálya versenyzőjének életében. Demeter Katalin világbajnoki címek birtokosaként térhetett haza a Koperben rendezett IBFF Testépítő és Fitness Világbajnokságról.
– Két világbajnoki címmel és két vb-ezüstéremmel gyarapította a dicsőséglistáját, ami igazán elismerésre méltó. A vitrinben hová kerülnek a koperi medálok?
– Legfelülre, természetesen erre a címemre vagyok most a legbüszkébb – válaszolta a Miss Fitness és a Pro women phisique (Pro Card) kategóriában aranyat, a Miss Figure és Miss Fitness over 40 besorolásban ezüstöt nyert Demeter Katalin.
– Mekkora értékkel bír az elsőség a riválisokat tekintve?
– Nagyon népes mezőnyben versenyezhettem, rendkívül felkészült sporttársakkal együtt.
– A dobogón tetején eszébe jutott, hogy mennyi munka, lemondás, áldozat van az aranyban, vagy „csak” átadta magát az érzésnek és örült az egyedi alkalomnak?
– Arra gondoltam, hogy minden egyes izzadságcseppért, minden egyes nehéz percért megérte. Beérett a munkám gyümölcse. Hatalmas büszkeséggel töltött el a pillanat.
– A vb-címekhez vezet útnak melyek voltak a legnehezebb állomásai? Akadt idő, amikor megfordult a fejében a gondolat, hogy feladja?
– Bizony előfordultak nehéz időszakok, ugyanis a teljes felkészülésem munka és család mellett zajlott. Sokszor voltam fáradt, kimerült, volt hogy hajnalban tudtam kardiózni, de meg kellett oldanom.
Mindig a célom lebegett a szemem előtt. Soha nem fordult meg a fejembe, hogy feladjam. Sőt!
Határozottan tudtam, mikor, mit szeretnék és csak arra fókuszáltam.
– Profitál-e a diadalból, vagy ez elsősorban önmagának jelent bizonyítást, azt, hogy igenis képes a csúcsra feljutni?
– A világbajnoki cím elsősorban magam számára bizonyítás, másodsorban pedig az edzői szakmámhoz hozzátartozik.
Kulcsszavak a világbajnoki címhez
– A tanítványok, az önhöz járó hölgyek most már olyan edzőt látnak maguk előtt, aki elérte azt, ami csak kevesek kiváltsága. Szakmailag ez nyilván emeli a presztízsét, de valóban nőtt az elismertsége, vagy ez egy hosszabb folyamat?
– Húsz éve vagyok az edzői pályán. Ez az eredményesség minden tréner ismertségét, elismertségét növeli. Azonban ez egy hosszú folyamat eredménye. A hozzám járó hölgyeknek mindenképp motivációt tudok adni.
– Melyek azok a kulcsszavak, amelyek tartalmuknál, jelentésüknél fogva hozzájárultak a pályafutás megkoronázásához?
– Kitartás, alázat, szorgalom és türelem.
– Innen hová, merre vezet az útja a kihívásokat illetően?
– Imádok versenyezni, szeretem az újabb kihívásokat. A hétvégén ismét hazai földön versenyzek. Hogy utána mit hoz a jövő, azt még nem tudom.
Baráth János és a (ki)nevetés
- A Body-Fit Andornaktálya másik két vb-résztvevője közül Baráth János a Mens phisique over 40 kategóriában 3. helyen végzett, míg testépítésben (–70 kg) ötödiként zárt.
– A világbajnokságon top ötöt hirdetnek. Ha valaki öt hónappal ezelőtt azt mondja, hogy vb-érem lóg majd a nyakamba, akkor kinevetem. És lám, itt van! Tóth József edzőnek köszönöm, hogy hitt és bízott bennem, a rám fordídott időről és energiáról nem is beszélve – mondta Baráth János.
A három kategóriában (Miss wellness: 6., Miss bikini: 8., Miss sportmodell: 9.) pódiumra lépett Vona Boglárka így összegezte tapasztalatait.
– Pozitív élményekkel tértem haza a versenyről, rengeteg kedvező visszajelzést kaptam a bíróktól, ami újabb motivációt ad a tavaszi szezonra. Tudom a hibáimat és a következő hónapokban azon dolgozok, hogy ezeket kijavítsam – fogalmazott a sportoló.