Villámgyors lábakkal ugrott a világ élvonalába – Shanghaiban tarolt a maklári kötélugró!
A Maklári Bosch Kötélugró Klub egyik fiatal tehetsége nemrégiben lenyűgöző teljesítményt nyújtott a nemzetközi porondon.
Kiváló teljesítménnyel rukkolt elő Hanuszik Lili, a Maklári Bosch Kötélugró Klub tehetséges versenyzője, aki nemrégiben kvalifikálta magát a Shanghai-ban rendezett International Jump Rope Masters verseny döntőjébe.
A kvalifikációt egy 30 másodperces gyorsasági próbán érte el, ahol Lili lépései a selejtező során már lenyűgözték a bírákat. A döntőben pedig még tovább fokozta teljesítményét: a selejtezőben elért lépésszámát túlszárnyalva, 96-os eredménnyel szerezte meg az ezüstérmet.
A Maklári Bosch Kötélugró Klub büszke versenyzője ezzel ismét bizonyította, hogy a kitartó munka és a precíz technika meghozza a gyümölcsét nemzetközi szinten is.
Korábban megírtuk, hogy tizenkét évvel ezelőtt Hanuszik Lili nővére, Hanuszik Éva a kötélugrás félperces gyorsasági versenyszámában a legjobb magyar eredményt érte el. Éva akkor az Európa-bajnokság második válogatóversenyén a világrekord közelébe jutott.
A világrekord közelébe jutott egy maklári lányHanuszik Éva Magyarországon először érte el fél perc alatt a bűvös százast.
