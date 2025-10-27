október 27., hétfő

Karate

1 órája

Yamato SE: Gondos és a Birinyi a Sportkastély trónján

Címkék#budapesti#Gondos Gergely#Szedlák Endre#Yamato SE#Nagy Márkó#Gulyás Gyula

A füzesabonyi Yamato SE mindhárom indulója dobogón végzett a 27. Bushido-kupa korosztályos nemzetközi versenyen, egyben nyílt knockdown Magyar Bajnokságon.

Bódi Csaba

A budapesti Sportkastélyban lebonyolított viadalon két bajnoki címet és egy bronzérmet szereztek Szedlák Endre tanítványai, akik Gulyás Gyula edző vezetésével vettek részt a rendezvényen.

Nagy Márkó (balról), Birinyi Zsombor, Gondos Gergely és Gulyás Gyula
Nagy Márkó (balról), Birinyi Zsombor, Gondos Gergely és Gulyás Gyula
Forrás:  Beküldött fotó

A felnőttek –90 kg-os súlycsoportban érdekelt Gondos Gergely bajnoki címet nyert az egyesületnek. Birinyi Zsombor és Nagy Márkó a junior korosztály –75 kilós kategóriájában mérette meg magát. Birinyi a legjobbnak bizonyult, míg Nagy a harmadik helyen zárt.

 

