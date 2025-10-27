Karate
1 órája
Yamato SE: Gondos és a Birinyi a Sportkastély trónján
A füzesabonyi Yamato SE mindhárom indulója dobogón végzett a 27. Bushido-kupa korosztályos nemzetközi versenyen, egyben nyílt knockdown Magyar Bajnokságon.
A budapesti Sportkastélyban lebonyolított viadalon két bajnoki címet és egy bronzérmet szereztek Szedlák Endre tanítványai, akik Gulyás Gyula edző vezetésével vettek részt a rendezvényen.
A felnőttek –90 kg-os súlycsoportban érdekelt Gondos Gergely bajnoki címet nyert az egyesületnek. Birinyi Zsombor és Nagy Márkó a junior korosztály –75 kilós kategóriájában mérette meg magát. Birinyi a legjobbnak bizonyult, míg Nagy a harmadik helyen zárt.
Ezt ne hagyja ki!Karate
2024.11.05. 08:15
Yamato SE: Gulyás Gyula Dávid Ausztriában folytatta őszi menetelését
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre