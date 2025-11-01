november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sakk

1 órája

Az egri Gledura Benjamin győzelemmel kezdett a világkupán

Címkék#Gledura Benjamin#középjátékban#sakkvilágbajnoki#Kántor

Az első fordulóban érdekelt mindkét magyar sakkozó, az egri Gledura Benjamin és Kántor Gergely világossal aratott győzelemmel kezdett az indiai Goában szombaton elrajtolt világkupán.

Bódi Csaba

Gledura és Kántor is minőségelőnyt szerzett a középjátékban, ezt kihasználva pedig előbbi a tunéziai Zubaier Amdunit az 55. lépésben, míg utóbbi a kanadai Shawn Rodrigue-Lemieux-t az 52. lépésben kényszerítette a parti feladására.

Gledura Benjamin (jobbra) és válogatott társai Egerben (is) hangoltak az őszi feladatokra
Gledura Benjamin (jobbra) és válogatott társai Egerben (is) hangoltak az őszi feladatokra
Forrás:   Huszár Márk/Heol.hu

A visszavágókat vasárnap rendezik, amennyiben a riválisok egyenlítenek, hétfőn rájátszás dönt a továbbjutásról.

A kétmillió dollár (668 millió forint) összdíjazású világkupán 206 sakkozó méri össze a tudását nyolcfordulós, egyenes kieséses rendszerben, amelyben minden párharc két klasszikus játszmából áll. Döntetlen esetén a felek rájátszásban, rövidített játékidejű partikban döntik el, ki jut tovább. 

A világranglista első ötven játékosa – köztük Rapport Richárd és Lékó Péter – erőnyerő az első körben. 

A november 26-án záruló viadal a sakkvilágbajnoki versenysorozat egyik kvalifikációs állomása, ugyanis az első három helyezett asztalhoz ülhet majd a világbajnok-jelöltek 2026-os tornáján.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu