Az egri Gledura Benjamin győzelemmel kezdett a világkupán

Gledura és Kántor is minőségelőnyt szerzett a középjátékban, ezt kihasználva pedig előbbi a tunéziai Zubaier Amdunit az 55. lépésben, míg utóbbi a kanadai Shawn Rodrigue-Lemieux-t az 52. lépésben kényszerítette a parti feladására.

Gledura Benjamin (jobbra) és válogatott társai Egerben (is) hangoltak az őszi feladatokra

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

A visszavágókat vasárnap rendezik, amennyiben a riválisok egyenlítenek, hétfőn rájátszás dönt a továbbjutásról.