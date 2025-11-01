1 órája
Az egri Gledura Benjamin győzelemmel kezdett a világkupán
Az első fordulóban érdekelt mindkét magyar sakkozó, az egri Gledura Benjamin és Kántor Gergely világossal aratott győzelemmel kezdett az indiai Goában szombaton elrajtolt világkupán.
Gledura és Kántor is minőségelőnyt szerzett a középjátékban, ezt kihasználva pedig előbbi a tunéziai Zubaier Amdunit az 55. lépésben, míg utóbbi a kanadai Shawn Rodrigue-Lemieux-t az 52. lépésben kényszerítette a parti feladására.
A visszavágókat vasárnap rendezik, amennyiben a riválisok egyenlítenek, hétfőn rájátszás dönt a továbbjutásról.
A kétmillió dollár (668 millió forint) összdíjazású világkupán 206 sakkozó méri össze a tudását nyolcfordulós, egyenes kieséses rendszerben, amelyben minden párharc két klasszikus játszmából áll. Döntetlen esetén a felek rájátszásban, rövidített játékidejű partikban döntik el, ki jut tovább.
A világranglista első ötven játékosa – köztük Rapport Richárd és Lékó Péter – erőnyerő az első körben.
A november 26-án záruló viadal a sakkvilágbajnoki versenysorozat egyik kvalifikációs állomása, ugyanis az első három helyezett asztalhoz ülhet majd a világbajnok-jelöltek 2026-os tornáján.
