1 órája
A herédiek középpályása Abasáron meglepetést jósol
A Heves vármegyei II. osztályú bajnokság 12. fordulójának hét találkozóját vasárnap rendezik. A mérkőzésekre a Heréd LC-Realimmo Sport játékosa, Baranyi Richárd tippelt.
A hatvani születésű középpályás, Baranyi Richárd az idei szezonban 11 bajnoki mérkőzést követően 13 gólnál jár. A Heréd LC vasárnap Nagyrédén szerepel, ahová szép emlékekkel tér vissza a futballista.
Baranyi Richárd négy hazai győzelmet jósol
Vasárnap, 12.00:
APCI TE (10.)–ZAGYVASZÁNTÓ SE (5.)
Apc. V.: Kamal Norbert (Hunyady M., Petrovszki Zs.)
Két közel azonos képességű csapat találkozik. A szomszédvári rangadón hazai győzelmet várok, 2–1.
Vasárnap. 13.30:
NAGYRÉDE SC (8.)–HERÉD LC-REALIMMO SPORT (2.)
Gyöngyöshalász. V.: Derda József (Pásztory K., Németh G.)
Szép emlékeim vannak pályafutásom nagyrédei időszakról. Egyelőre nem igazán tudom hova tenni a jelenlegi csapatot, mert elég hullámzóan teljesítenek. Ugyanakkor mi minden egyes mérkőzésen győzni szeretnénk és ezért most is mindent meg fogunk tenni, 1–3.
Az Egerszólát Petőfibányáról, a Bélapátfalva Domoszlóról vitt pontokat
ABASÁRI SE (11.)–EGERSZÓLÁTI SK (1.)
Abasár. V.: Dr. Lendvai Gábor (Forgó Zs., Motsidlovszky A.)
Remélem kiegészül az abasári csapat és hazai pályán feledtetik a múlt heti mérkőzést, 2–1.
ATKÁR SE (15.)–TARNAMENTE SSZE (6.)
Atkár. V.: Sohajda László (Lucián J., Kulyó T.)
Több van ebben az atkári csapatban és előbb vagy utóbb elindulnak felfelé. Hazai környezetben benne kell hogy legyen a pontszerzés, 2–2.
JÁZMIN ÚT-VÁMOSGYÖRK (16.)–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁTFALVA (3.)
Gyöngyös, Energia SC Sporttelep. V.: Mencsik László (Molnár Z., Rozsnaki-Orosz F.)
Nagyon sajnálom Vámosgyörk csapatát. Bízom benne, hogy jobbra fordul a sorsuk. A Bélapátfalvának nyerni kell, mert nagy harc várható a dobogós helyekért, 1–4.
TARNAÖRS DANYI SE (13.)–DOMOSZLÓ SK (4.)
Tarnaörs, Bodonyi László Sportpálya. V.: Molnár Dániel (Kocsis J., Nagy D.)
A Tarnaörs otthon elég kellemetlen együttes és remélem most is azok lesznek. Domoszlónak jó csapata van, és ha nehezen is, de megszerzik a három pontot, 1–4.
PETŐFIBÁNYAI SK (9.)–POROSZLÓ SE (14.)
Petőfibánya. V.: Rozsnaki Gábor (Gyetvai B., Veres M.)
Bízom benne, hogy kiegyenesedik a petőfibányai csapat és hazai pályán gólgazdag mérkőzéssel feledtetik az elmúlt heteket, 5–0.
FELSŐTÁRKÁNY SC (7.)–HORT SK (12.)
Elmarad
A bajnokság állása
1. Egerszólát 11 11 – – 45–9 33
2. Heréd 11 9 1 1 77–13 28
3. Bélapátfalva 11 8 1 2 28–17 25
4. Domoszló 11 7 2 2 40–16 23
5. Zagyvaszántó 11 7 – 4 31–26 21
6. Tarnamente 11 6 2 3 37–20 20
7. Felsőtárkány 11 6 1 4 31–19 19
8. Nagyréde 11 6 – 5 32–20 18
9. Petőfibánya 11 6 – 5 33–33 18
10. Apc 11 5 1 5 17–24 16
11. Abasár 11 4 1 6 29–50 13
12. Hort 11 2 – 9 22–33 6
13. Tarnaörs 11 2 – 9 28–57 6
14. Poroszló 11 1 1 9 6–47 4
15. Atkár 10 1 – 9 13–49 3
16. Vámosgyörk 10 1 – 9 10–46 2
Megjegyzés: a Vámosgyörktől 1 pont levonva