A herédiek középpályása Abasáron meglepetést jósol

ABASÁRI SE (11.)–EGERSZÓLÁTI SK (1.)

Abasár. V.: Dr. Lendvai Gábor (Forgó Zs., Motsidlovszky A.)

Remélem kiegészül az abasári csapat és hazai pályán feledtetik a múlt heti mérkőzést, 2–1.

ATKÁR SE (15.)–TARNAMENTE SSZE (6.)

Atkár. V.: Sohajda László (Lucián J., Kulyó T.)

Több van ebben az atkári csapatban és előbb vagy utóbb elindulnak felfelé. Hazai környezetben benne kell hogy legyen a pontszerzés, 2–2.

JÁZMIN ÚT-VÁMOSGYÖRK (16.)–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁTFALVA (3.)

Gyöngyös, Energia SC Sporttelep. V.: Mencsik László (Molnár Z., Rozsnaki-Orosz F.)

Nagyon sajnálom Vámosgyörk csapatát. Bízom benne, hogy jobbra fordul a sorsuk. A Bélapátfalvának nyerni kell, mert nagy harc várható a dobogós helyekért, 1–4.

TARNAÖRS DANYI SE (13.)–DOMOSZLÓ SK (4.)

Tarnaörs, Bodonyi László Sportpálya. V.: Molnár Dániel (Kocsis J., Nagy D.)

A Tarnaörs otthon elég kellemetlen együttes és remélem most is azok lesznek. Domoszlónak jó csapata van, és ha nehezen is, de megszerzik a három pontot, 1–4.

PETŐFIBÁNYAI SK (9.)–POROSZLÓ SE (14.)

Petőfibánya. V.: Rozsnaki Gábor (Gyetvai B., Veres M.)

Bízom benne, hogy kiegyenesedik a petőfibányai csapat és hazai pályán gólgazdag mérkőzéssel feledtetik az elmúlt heteket, 5–0.

FELSŐTÁRKÁNY SC (7.)–HORT SK (12.)

Elmarad