Labdarúgás

1 órája

A herédiek középpályása Abasáron meglepetést jósol

Címkék#herédi#Baranyi Richárd#Felsőtárkány#középpályás

A Heves vármegyei II. osztályú bajnokság 12. fordulójának hét találkozóját vasárnap rendezik. A mérkőzésekre a Heréd LC-Realimmo Sport játékosa, Baranyi Richárd tippelt.

Sike Károly

A hatvani születésű középpályás, Baranyi Richárd az idei szezonban 11 bajnoki mérkőzést követően 13 gólnál jár. A Heréd LC vasárnap Nagyrédén szerepel, ahová szép emlékekkel tér vissza a futballista.

Baranyi Richárd (középen) Nagyrédén is győzelemhez segítené a herédieket
Baranyi Richárd (középen) Nagyrédén is győzelemhez segítené a herédieket
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Baranyi Richárd négy hazai győzelmet jósol

Vasárnap, 12.00:

APCI TE (10.)–ZAGYVASZÁNTÓ SE (5.)
Apc. V.: Kamal Norbert (Hunyady M., Petrovszki Zs.)
Két közel azonos képességű csapat találkozik. A szomszédvári rangadón hazai győzelmet várok, 2–1.

Vasárnap. 13.30:

NAGYRÉDE SC (8.)–HERÉD LC-REALIMMO SPORT (2.)
Gyöngyöshalász. V.: Derda József (Pásztory K., Németh G.)
Szép emlékeim vannak pályafutásom nagyrédei időszakról. Egyelőre nem igazán tudom hova tenni a jelenlegi csapatot, mert elég hullámzóan teljesítenek. Ugyanakkor mi minden egyes mérkőzésen győzni szeretnénk és ezért most is mindent meg fogunk tenni, 1–3.

ABASÁRI SE (11.)–EGERSZÓLÁTI SK (1.)
Abasár. V.: Dr. Lendvai Gábor (Forgó Zs., Motsidlovszky A.)
Remélem kiegészül az abasári csapat és hazai pályán feledtetik a múlt heti mérkőzést, 2–1.

ATKÁR SE (15.)–TARNAMENTE SSZE (6.)
Atkár. V.: Sohajda László (Lucián J., Kulyó T.)
Több van ebben az atkári csapatban és előbb vagy utóbb elindulnak felfelé. Hazai környezetben benne kell hogy legyen a pontszerzés, 2–2.

JÁZMIN ÚT-VÁMOSGYÖRK (16.)–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁTFALVA (3.)
Gyöngyös, Energia SC Sporttelep. V.: Mencsik László (Molnár Z., Rozsnaki-Orosz F.)
Nagyon sajnálom Vámosgyörk csapatát. Bízom benne, hogy jobbra fordul a sorsuk. A Bélapátfalvának nyerni kell, mert nagy harc várható a dobogós helyekért, 1–4.

TARNAÖRS DANYI SE (13.)–DOMOSZLÓ SK (4.)
Tarnaörs, Bodonyi László Sportpálya. V.: Molnár Dániel (Kocsis J., Nagy D.)
A Tarnaörs otthon elég kellemetlen együttes és remélem most is azok lesznek. Domoszlónak jó csapata van, és ha nehezen is, de megszerzik a három pontot, 1–4.

PETŐFIBÁNYAI SK (9.)–POROSZLÓ SE (14.)
Petőfibánya. V.: Rozsnaki Gábor (Gyetvai B., Veres M.)
Bízom benne, hogy kiegyenesedik a petőfibányai csapat és hazai pályán gólgazdag mérkőzéssel feledtetik az elmúlt heteket, 5–0.

FELSŐTÁRKÁNY SC (7.)–HORT SK (12.)
Elmarad

A bajnokság állása
1. Egerszólát    11    11    –    –    45–9    33
2. Heréd    11    9    1    1    77–13    28
3. Bélapátfalva    11    8    1    2    28–17    25
4. Domoszló    11    7    2    2    40–16    23
5. Zagyvaszántó    11    7    –    4    31–26    21
6. Tarnamente    11    6    2    3    37–20    20
7. Felsőtárkány    11    6    1    4    31–19    19
8. Nagyréde    11    6    –    5    32–20    18
9. Petőfibánya    11    6    –    5    33–33    18
10. Apc    11    5    1    5    17–24    16
11. Abasár    11    4    1    6    29–50    13
12. Hort    11    2    –    9    22–33    6
13. Tarnaörs    11    2    –    9    28–57    6
14. Poroszló    11    1    1    9    6–47    4
15. Atkár    10    1    –    9    13–49    3
16. Vámosgyörk    10    1    –    9    10–46    2
Megjegyzés: a Vámosgyörktől 1 pont levonva

 

