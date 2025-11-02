1 órája
Miután borult a meccsterv, emberhátrányban rúgott öt gólt a Bélapátfalva
Az élmezőny csapatai egyaránt sikerrel vették a Heves vármegyei II. osztályú bajnokság 12. fordulójának mérkőzését. A Bélapátfalva úgy nyert a sereghajtó Vámosgyörk ellen, hogy góljai nagy részét emberhátrányban szerezte.
Háromszor is egyenlített a sereghajtó Jázmin út-Vámosgyörk csapata a Bélkő SE-Bélapátfalva elleni mérkőzésen, de végül így sem szerzett pontot. Az éllovas Egerszólát a hajrában szerzett góllal vitte el a három pontot Abasárról.
A kiállítás felülírta a Bélapátfalva meccstervét
JÁZMIN ÚT-VÁMOSGYÖRK–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁTFALVA 4–7 (2–2)
Gyöngyös, Energia SC Sporttelep, 50 néző. V.: Mencsik László (Németh M., Rozsnaki-Orosz Fruzsina).
VÁMOSGYÖRK: Nagy A. – Kluk T., Veres Sz., Pilinyi I., Kiss D., Galó K., Ács F. (Nagy B., 80.), Takács A., Farkas M., Gedei Z., Kobát Cs. Edző: Szerdahelyi Gábor.
BÉLAPÁTFALVA: Bakó P. – Trenka D. (Mező R., 72.), Bocsi G., Érsek M., Boros O., Vona Cs., Csák K., Szabo Cs. (Lélek L., 46.), Papp D., Szeruha D., Ambrus B. Edző: Gyárfás Gábor.
GÓL: Galó K. (11., 63., 86.), Takács A. (37.), ill. Szabo Cs. (9.), Érsek M. (15., 51.), Lélek L. (67.), Bocsi G. (79. – 11-esből), Szeruha D. (82.), Vona Cs. (90.).
KIÁLLÍTVA: Bakó P. (22.).
JÓK: Gedei Z., Pilinyi I., Takács A., Galó K., ill. az egész vendégcsapat.
SZERDAHELYI GÁBOR: – Saját magunkat vertük meg! 2–2-nél az üres kapuba sem tudtunk betalálni, majd az egyéni fegyelmezetlenségeink eldöntötték a mérkőzést. Kiváló játékvezetés!
GYÁRFÁS GÁBOR: – Egyenlő létszámra volt meccstervünk, amit a kiállítás felülírt. Ebből lett egy küzdelmes, gólgazdag, közönségszórakoztató mérkőzés, amit szerencsére megnyertünk. További sok sikert a hazaiaknak!
APCI TE–ZAGYVASZÁNTÓ SE 1–3 (0–2)
Apc, 150 néző. V.: Kamal Norbert (Hunyady M., Petrovszki Zsanett).
APC: Beregi D. (Beleznai L., 46.) – Vasas B. (Sebestyén B., 46.), Belák P., Bajka L. (Hrágyel G., 82.), Oláh K., Gabura S. (Szőke A., 46.), Gyetvai N., Váradi N., Farkas Á., Cseppentő S., Kovács Z. Technikai vezető: Kása Arnold.
ZAGYVASZÁNTÓ: Sándor D. – Hartyányi V., György F., Vidák M., Juhász Zs., Kéri T., Szaka I., Szeberényi M. (Farkas Á., 59.), Parragi D., Daróczi M. (Sisa R., 59.), Kiss G. Edző: Gulyás Olivér.
GÓL: Farkas Á. (57.), ill. Vidák M. (33. – 11-esből), Juhász Zs. (36.), Farkas Á. (91.)
JÓK: Farkas Á., Váradi N., ill. az egész vendégcsapat.
KÁSA ARNOLD: – Jó játékvezetés mellett gyenge első félidő, ami rányomta a bélyegét a mérkőzésre. Gratulálok a Zagyvaszántónak és Mirácskának mielőbbi felépülést kíván az Apci Tornaegylet.
GULYÁS OLIVÉR: – A srácok átérezték a mérkőzés fontosságát, ezért minden utasításomat betartották az első félidőben. A második játékrészben az Apctól azt kaptuk, amit vártunk: mindent vagy semmit alapon jöttek ránk. Emiatt be is szorultunk a kapunk elé, bár ha négy óriási helyzetünkből legalább egyet berúgunk, hamarabb lezárhattuk volna a mérkőzést, így a végén jött a csattanó.
NAGYRÉDE SC–HERÉD LC-REALIMMO SPORT 1–2 (1–2)
Gyöngyöshalász, 100 néző. V.: Derda József (Pásztory K., Németh G.).
NAGYRÉDE: Rudas S. – Kovács M., Kereki D. (Barai D., 87.), Tóth M., Varga K., Szajkó R., Molnár A. (Budai B., 21.), Patkós Á., Lados M., Penti P., Szakács Sz. Edző: Penti Zoltán.
HERÉD: Samu A. – Szabó R., Czakó B., Bárkányi A., Szabó B., Baranyi R., Tóth O. (Bognár B., 65.), Bödecs B., Tari Sz., Ledniczky D., Akócs L. (Szegedi T., 75.). Játékos-edző: Székesi Ádám.
GÓL: Penti P. (23.), ill. Tari Sz. (20.), Baranyi R. (38.).
JÓK: az egész hazai csapat, ill. Tari Sz., Bárkányi A., Szabó R., Szabó B., Bödecs B., Ledniczky D.
PENTI ZOLTÁN: – Rendkívül büszke vagyok a csapatomra. Nagyon jó ellenféllel szemben, remek mérkőzésen úgy érzem, hogy akár meglepetést is okozhattunk volna, hiszen az utolsó öt percben kétszer a kapufa segítette ki a vendégeket. További sok sikert a Heréd csapatának!
SZÉKESI ÁDÁM: – Agresszíven, keményen, fegyelmezetten játszó ellenfél ellen sikerült begyűjteni a három pontot. Fontos győzelem volt ez, sok csapat dolgát meg fogja nehezíteni ez a nagyrédei csapat. Sok sikert kívánok a Rédének!
ABASÁRI SE–EGERSZÓLÁTI SK 2–3 (1–1)
Abasár, 70 néző. V.: dr. Lendvai Gábor (Forgó Zs., Fabók D.).
ABASÁR: Kecskés N. – Szűcs B. (Dósa K., 37., Tóth P. 83.), Báder D. (Benedek Á., 68.), Szebenyi J., Varga R., Dobray Zs., Sári Cs., Benedek D., Magyar D., Suha J., Boros B. Játékos-edző: Tóth Péter.
EGERSZÓLÁT: Simon L. – Orosz J. (Nagy V., 19.), Szász V. (Berencsi B., 63.), Nováki M., Bársony L., Holló G., Bata Á., Tordai V., Simon B. (Izsóf L., 63.), Géczi D. (Zsidó L., 46.), Malacsik K. Edzők: Linninger István, Bata Árpád.
GÓL: Báder D. (38.), Dobray Zs. (63. – 11-esből), ill. Bársony L. (15., 85.), Zsidó L. (70.).
KIÁLLÍTVA: Sári Cs. (87.).
JÓK: Boros B., Dobray Zs., Benedek D., ill. Bársony L. (a mezőny legjobbja), Nagy V., Zsidó L., Berencsi B.
TÓTH PÉTER: – Megvoltak a lehetőségeink a megfelelő időpontban, de sajnos nem tudtunk élni vele. Több volt ebben a mérkőzésben.
LINNINGER ISTVÁN: – Csapatunk erejét az (is) mutatja, hogy 60 perc borzalmas játék után az utolsó félórában hatalmas karaktert mutatva fordítottunk a nagyon jól játszó Abasár ellen.
ATKÁR SE–TARNAMENTE SSZE 2–0 (0–0)
Atkár, 50 néző. V.: Sohajda László (Lucián J., Molnár Z.).
ATKÁR: Ferencsák B. – Táncos R., Csuka R., Barabás G., Egri N. (Mátra M., 87.), Széplaki D. (Szűcs K., 60.), Hordós B., Bartók P., Molnár D. (Táncos T., 87.), Cseh J., Dobos A. Edző: Pócs István.
TARNAMENTE: Pósa Z. – Suha B., Szabó I. (Váradi P., 63.), Nagy S., Báder S. (Czakó T., 71.), Lázók D., Vezekényi M., Bak K., Bajzát L. (Kökény G., 79.), Bodó B., Berki Zs. Edző: Gál Gábor.
GÓL: Barabás G. (77.), Szűcs K. (84.).
JÓK: az egész hazai csapat, ill. senki.
KOVÁCS TAMÁS alelnök: – Az utóbbi hetek eredménytelensége enerválttá, lankadttá tett minket. De miért jó a lankadt szerszám? Mert verhetetlen!
GÁL GÁBOR: – Az első félidőben mezőnyfölényben játszottunk és meg volt a lehetőségünk is, hogy előnnyel forduljunk, azonban nem tudtunk élni vele. A másodikban szinte mindent rosszul csináltunk, az Atkár meg megbüntette minden védelmi hibánkat.
TARNAÖRS DANYI SE–DOMOSZLÓ SK 1–3 (1–2)
Tarnaörs, Bodonyi László Sportpálya, 100 néző. V.: Göcző Zsolt (Kocsis J., Nagy D.).
TARNAÖRS: Menyhárt R. – Danyi K., Horváth J. (Balog A., 77.), Puzsoma D., Lőcsei Zs., Kökény G., Pusoma L., Pötös R., Rédei Á., Szabó Gy., Pető T. Edző: Peredi Tivadar.
DOMOSZLÓ: Szabó V. – Péter M., Szabó Z. (Bader Á., 74.), Bordás D., Szabó D. (Reviczki I., 84.), Nagy P., Váradi N. (Kahut R., 88.), Lukovszki B., Tresó M., Lovag M., Török Cs. Edző: Szekrényes Ákos.
GÓL: Pető T. (10.), ill. Szabó D. (1., 25.), Lovag M. (72.).
JÓK: Danyi K., Rédei Á., Pető T., ill. Tresó M., Szabó D.
PEREDI TIVADAR: – Erősen tartalékos csapatommal tisztességesen helyt álltunk a jó erőkből álló Domoszlóval szemben.
SZEKRÉNYES ÁKOS: – Ezúttal is sok helyeztet elpuskáztunk, de így is magabiztosan nyertünk.
Jázmin út-Vámosgyörk–Bélkő SE-Bélapátfalva, Heves vármegyei II. osztályFotók: Czímer Tamás
PETŐFIBÁNYAI SK–POROSZLÓ SE 3–0 (1–0)
Petőfibánya, 40 néző. V.: Rozsnaki Gábor (Gyetvai B., Veres M.).
PETŐFIBÁNYA: Pászti A. – Takó N., Molcsán M. (Danyikó B., 46.), Lakatos M., Gofjár Cs. (Jobbágy J., 80.), Németh K. (Csemer K., 72.), Héviz N., Rozmann D. (Zimmermann B., 80.), Balog R., Baranyi A., Kiss G. Edző: Tatár Roland.
POROSZLÓ: Nagy I. – Menyhárt A. (Cantarella Gy., 65.), Vadnai B. (Kulics A., 21.), Tari B., Farkas O., Farkas J., Halász M., Demjén D., Vadász G., Marton Z., Balogh A. (Lőcsei V., 70.). Játékos-edző: Menyhárt Attila.
GÓL: Kiss G. (15., 60.), Balog R. (64.).
JÓK: az egész hazai csapat, ill. Tari B., Demjén D.
TATÁR ROLAND: – A győzelem mellett sikerként éljük meg a helyi utánpótlás korú játékosok helytállását. A mérkőzés teljes jegybevételt horti barátunk kislányának, Mirának a kezelésére ajánljuk. Mielőbbi gyógyulást kívánunk neki!
MENYHÁRT ATTILA: – Impotens támadójáték és egyéni hibák. Az ellenfél meg jobb volt egy Kiss Gerivel. Reális eredmény.
FELSŐTÁRKÁNY SC–HORT SK
Elmaradt
- A bajnokság állása
1. Egerszólát 12 12 – – 48–11 36
2. Heréd 12 10 1 1 79–14 31
3. Bélapátfalva 12 9 1 2 35–21 28
4. Domoszló 12 8 2 2 43–17 26
5. Zagyvaszántó 12 8 – 4 34–27 24
6. Petőfibánya 12 7 – 5 36–33 21
7. Tarnamente SSZE 12 6 2 4 37–22 20
8. Felsőtárkány 11 6 1 4 31–19 19
9. Nagyréde SC 12 6 – 6 33–22 18
10. Apci TE 12 5 1 6 18–27 16
11. Abasári SE 12 4 1 7 31–53 13
12. Hort SK 11 2 – 9 22–33 6
13. Tarnaörs 12 2 – 10 29–60 6
14. Atkár 11 2 – 9 15–49 6
15. Poroszló 12 1 1 10 6–50 4
16. Vámosgyörk 11 1 – 10 14–53 2
Megjegyzés: a Vámosgyörktől 1 pont levonva
