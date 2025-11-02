Miután borult a meccsterv, emberhátrányban rúgott öt gólt a Bélapátfalva

Gyöngyöshalász, 100 néző. V.: Derda József (Pásztory K., Németh G.).

NAGYRÉDE: Rudas S. – Kovács M., Kereki D. (Barai D., 87.), Tóth M., Varga K., Szajkó R., Molnár A. (Budai B., 21.), Patkós Á., Lados M., Penti P., Szakács Sz. Edző: Penti Zoltán.

HERÉD: Samu A. – Szabó R., Czakó B., Bárkányi A., Szabó B., Baranyi R., Tóth O. (Bognár B., 65.), Bödecs B., Tari Sz., Ledniczky D., Akócs L. (Szegedi T., 75.). Játékos-edző: Székesi Ádám.

GÓL: Penti P. (23.), ill. Tari Sz. (20.), Baranyi R. (38.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Tari Sz., Bárkányi A., Szabó R., Szabó B., Bödecs B., Ledniczky D.

PENTI ZOLTÁN: – Rendkívül büszke vagyok a csapatomra. Nagyon jó ellenféllel szemben, remek mérkőzésen úgy érzem, hogy akár meglepetést is okozhattunk volna, hiszen az utolsó öt percben kétszer a kapufa segítette ki a vendégeket. További sok sikert a Heréd csapatának!

SZÉKESI ÁDÁM: – Agresszíven, keményen, fegyelmezetten játszó ellenfél ellen sikerült begyűjteni a három pontot. Fontos győzelem volt ez, sok csapat dolgát meg fogja nehezíteni ez a nagyrédei csapat. Sok sikert kívánok a Rédének!

ABASÁRI SE–EGERSZÓLÁTI SK 2–3 (1–1)

Abasár, 70 néző. V.: dr. Lendvai Gábor (Forgó Zs., Fabók D.).

ABASÁR: Kecskés N. – Szűcs B. (Dósa K., 37., Tóth P. 83.), Báder D. (Benedek Á., 68.), Szebenyi J., Varga R., Dobray Zs., Sári Cs., Benedek D., Magyar D., Suha J., Boros B. Játékos-edző: Tóth Péter.

EGERSZÓLÁT: Simon L. – Orosz J. (Nagy V., 19.), Szász V. (Berencsi B., 63.), Nováki M., Bársony L., Holló G., Bata Á., Tordai V., Simon B. (Izsóf L., 63.), Géczi D. (Zsidó L., 46.), Malacsik K. Edzők: Linninger István, Bata Árpád.

GÓL: Báder D. (38.), Dobray Zs. (63. – 11-esből), ill. Bársony L. (15., 85.), Zsidó L. (70.).

KIÁLLÍTVA: Sári Cs. (87.).

JÓK: Boros B., Dobray Zs., Benedek D., ill. Bársony L. (a mezőny legjobbja), Nagy V., Zsidó L., Berencsi B.

TÓTH PÉTER: – Megvoltak a lehetőségeink a megfelelő időpontban, de sajnos nem tudtunk élni vele. Több volt ebben a mérkőzésben.

LINNINGER ISTVÁN: – Csapatunk erejét az (is) mutatja, hogy 60 perc borzalmas játék után az utolsó félórában hatalmas karaktert mutatva fordítottunk a nagyon jól játszó Abasár ellen.

ATKÁR SE–TARNAMENTE SSZE 2–0 (0–0)

Atkár, 50 néző. V.: Sohajda László (Lucián J., Molnár Z.).

ATKÁR: Ferencsák B. – Táncos R., Csuka R., Barabás G., Egri N. (Mátra M., 87.), Széplaki D. (Szűcs K., 60.), Hordós B., Bartók P., Molnár D. (Táncos T., 87.), Cseh J., Dobos A. Edző: Pócs István.

TARNAMENTE: Pósa Z. – Suha B., Szabó I. (Váradi P., 63.), Nagy S., Báder S. (Czakó T., 71.), Lázók D., Vezekényi M., Bak K., Bajzát L. (Kökény G., 79.), Bodó B., Berki Zs. Edző: Gál Gábor.

GÓL: Barabás G. (77.), Szűcs K. (84.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. senki.

KOVÁCS TAMÁS alelnök: – Az utóbbi hetek eredménytelensége enerválttá, lankadttá tett minket. De miért jó a lankadt szerszám? Mert verhetetlen!

GÁL GÁBOR: – Az első félidőben mezőnyfölényben játszottunk és meg volt a lehetőségünk is, hogy előnnyel forduljunk, azonban nem tudtunk élni vele. A másodikban szinte mindent rosszul csináltunk, az Atkár meg megbüntette minden védelmi hibánkat.

TARNAÖRS DANYI SE–DOMOSZLÓ SK 1–3 (1–2)

Tarnaörs, Bodonyi László Sportpálya, 100 néző. V.: Göcző Zsolt (Kocsis J., Nagy D.).

TARNAÖRS: Menyhárt R. – Danyi K., Horváth J. (Balog A., 77.), Puzsoma D., Lőcsei Zs., Kökény G., Pusoma L., Pötös R., Rédei Á., Szabó Gy., Pető T. Edző: Peredi Tivadar.

DOMOSZLÓ: Szabó V. – Péter M., Szabó Z. (Bader Á., 74.), Bordás D., Szabó D. (Reviczki I., 84.), Nagy P., Váradi N. (Kahut R., 88.), Lukovszki B., Tresó M., Lovag M., Török Cs. Edző: Szekrényes Ákos.

GÓL: Pető T. (10.), ill. Szabó D. (1., 25.), Lovag M. (72.).

JÓK: Danyi K., Rédei Á., Pető T., ill. Tresó M., Szabó D.

PEREDI TIVADAR: – Erősen tartalékos csapatommal tisztességesen helyt álltunk a jó erőkből álló Domoszlóval szemben.

SZEKRÉNYES ÁKOS: – Ezúttal is sok helyeztet elpuskáztunk, de így is magabiztosan nyertünk.