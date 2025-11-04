25 perce
Body-Fit Andornaktálya: a két mázsa fölötti nyomás abszolút világbajnoki címet ért Tóth Józsefnek
A Lakitelken rendezett World Powerlifting Alliance (WPA) Erőemelő Világbajnokság Tóth József és Kotrócz Zsolt számára örökre emlékezetes marad. A Body-Fit Andornaktálya szeniorjai világbajnoki címmel térhettek haza a Hungarikum Ligetből.
A világ harmadik legrégebbi erőemelő szervezeteként a WPA 37 ország, több mint 500 versenyzőjének 700 nevezését regisztrálta, köztük a Body-Fit Andornaktálya indulóival.
A RAW-fekvenyomásban érdekelt andornaktályaiak ezúttal is sokat tettek érte, hogy a klub 2025-ös eredményessége felülmúlja a korábbi évek teljesítményét. Tóth József 205 kilós nyomása két kategóriában jelentett világelsőséget. Megnyerte a masters 50–54 éves korcsoport –100 kg-os súlycsoportját, ezzel együtt abszolút masters világbajnoki címet szerzett a 40–54 éves korosztályban.
Az abszolút bajnoki cím esetében a masters korcsoportot ketté választották, az 55 éven felülieknél Mészáros László fekvenyomó legenda nyakába került az aranyérem, vagyis két győztest avattak
– magyarázta Tóth József.
Body-Fit Andornaktálya: arany, arany hátán, világbajnoki címmel koronázva
Csapattársa, Kotrócz Zsolt 150 kilós fekvenyomása a masters 55–59 éves korcsoport –90 kg-os súlycsoportjában számított a WPA-vb legjobbjának, így az andornaktályaiak teljes sikert arattak Lakitelken.
Szárnyalt a Body-Fit Andornaktálya
Hosszú, a hazai versenyeken túl nemzetközi fellépésekben bővelkedő évet hagyunk magunk mögött
– emelte ki Tóth József klubelnök, edző, versenyző. – Mindenki odatette magát a próbatételekhez, hihetetlen mennyi és micsoda eredményeket hoztunk az idén. Több világbajnoki és Európa-bajnoki trófea került hozzánk nemcsak az erőemelés, hanem a testépítés és a fitnesz világából is. Bizonyos, hogy ezt az évet nehéz lesz felülmúlni!