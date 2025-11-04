Body-Fit Andornaktálya: a két mázsa fölötti nyomás abszolút világbajnoki címet ért Tóth Józsefnek

Csapattársa, Kotrócz Zsolt 150 kilós fekvenyomása a masters 55–59 éves korcsoport –90 kg-os súlycsoportjában számított a WPA-vb legjobbjának, így az andornaktályaiak teljes sikert arattak Lakitelken.

Szárnyalt a Body-Fit Andornaktálya

Hosszú, a hazai versenyeken túl nemzetközi fellépésekben bővelkedő évet hagyunk magunk mögött

– emelte ki Tóth József klubelnök, edző, versenyző. – Mindenki odatette magát a próbatételekhez, hihetetlen mennyi és micsoda eredményeket hoztunk az idén. Több világbajnoki és Európa-bajnoki trófea került hozzánk nemcsak az erőemelés, hanem a testépítés és a fitnesz világából is. Bizonyos, hogy ezt az évet nehéz lesz felülmúlni!



