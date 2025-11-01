1 órája
Eger SE: a listavezető nem kegyelmezett a piros-kékeknek
A férfi NB III. Középkeleti csoportjnak 5. fordulójában méretes zakót szabtak az Eger SE csapatára.
Az egriek az eltiltott Bánka Balázs, Szöllősi Richárd, Németh Kristóf és Kaszás Norbert nélkül szenvedtek kiütéses vereséget az éllovas vendégeként.
Az ESE szépítő találatai dr. Vitányi László nevéhez fűződnek, aki a csapat eddigi 17 gólja közül tízet szerzett.
Inárcs VSE–Eger SE 22–2 (12–1)
Inárcs. V.: Moldván István, Kamal Norbert (Soós).
EGER: Tiszolczki – dr. Vitányi, Farkas B., Fükő T., Orosz. Csere: Gácsi, Gyenes.
GÓL: Ruttenschmid, Simon Zs., Cséka, Koppermann 4–4, Bandur 3, Bakonszegi 2, Gregus 1, ill. dr. Vitányi 2.
KÖVETKEZIK: Monori SE–Eger SE, november 3., hétfő, 21.00.