Eger SE: a listavezető nem kegyelmezett a piros-kékeknek

Az egriek az eltiltott Bánka Balázs, Szöllősi Richárd, Németh Kristóf és Kaszás Norbert nélkül szenvedtek kiütéses vereséget az éllovas vendégeként.

Az Eger SE csapata több játékosát is nélkülözte

Forrás: Eger SE

Az ESE szépítő találatai dr. Vitányi László nevéhez fűződnek, aki a csapat eddigi 17 gólja közül tízet szerzett.