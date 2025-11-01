november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Eger SE: a listavezető nem kegyelmezett a piros-kékeknek

Címkék#Eger SE#Kaszás Norbert#Szöllősi Richárd#Dr Vitányi#Bánka Balázs

A férfi NB III. Középkeleti csoportjnak 5. fordulójában méretes zakót szabtak az Eger SE csapatára.

Bódi Csaba

Az egriek az eltiltott Bánka Balázs, Szöllősi Richárd, Németh Kristóf és Kaszás Norbert nélkül szenvedtek kiütéses vereséget az éllovas vendégeként.

Az Eger SE csapata több játékosát is nélkülözte
Az Eger SE csapata több játékosát is nélkülözte
Forrás: Eger SE

Az ESE szépítő találatai dr. Vitányi László nevéhez fűződnek, aki a csapat eddigi 17 gólja közül tízet szerzett.

Inárcs VSE–Eger SE 22–2 (12–1)

Inárcs. V.: Moldván István, Kamal Norbert (Soós).
EGER: Tiszolczki – dr. Vitányi, Farkas B., Fükő T., Orosz. Csere: Gácsi, Gyenes.
GÓL: Ruttenschmid, Simon Zs., Cséka, Koppermann 4–4, Bandur 3, Bakonszegi 2, Gregus 1, ill. dr. Vitányi 2.

A bajnokság állása
Forrás: adatbank.mlsz.hu


KÖVETKEZIK: Monori SE–Eger SE, november 3., hétfő, 21.00.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu