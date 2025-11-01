november 1., szombat

Labdarúgás

1 órája

A korábbi éllovas legyőzésével immár listavezető az Eger SE

Címkék#Eger SE#Pintér Petra#Astra HFC#csúcsrangadó

Fordulatokban bővelkedő csatát vívott a tabella első és második helyezettje. Az Eger SE az Astra HFC elleni győzelemmel átvette a vezetést a bajnoki táblázaton.

Heol.hu

A forduló előtt a tabellán második Eger SE, Kövy Elza Zsófia öngóljának köszönhetően már a 3. percben vezetéshez jutott, a vendégek azonban bő félóra játék után megfordították az eredményt. A hazaiak még a szünet előtt egalizáltak, majd az 58. percben Pintér Petra találatával újra vezetést szereztek. A folytatásban a fővárosiak már nem tudtak újítani, a szervezetten játszó egriek pedig idénybeli hatodik győzelmüket aratták.

Az Eger SE győztes gólját Pintér Petra (balról) szerezte
Az Eger SE győztes gólját Pintér Petra (balról) szerezte
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Az Eger SE nyerte a csúcsrangadót

A női NB II. Keleti csoportjának 8. fordulójában:

EGER SE–ASTRA HFC 3–2 (2–2)
Eger, Felsővárosi Sporttelep 250 néző. V.: Lucián János (Gergely M., Nagy G.)
EGER: Andor T. – Kota Sz., Pintér P., Végh K. (Kóka B., 88.), Pócs R. (Fazekas V., 88.), Bagó D., Jakab Zs., Bíró P. (Bukta N., 65.), Veres V. (Libertényi A., 77.), Végh D., Kovács N. Edző: dr. Vitányi László
ASTRA: Halla P. – Nádudvari A., Hári K. (Angyal D., 46.), Hochstein L. (Hagymásy Zs., 46.), Pap N., Kövy E., Hollósi T., Marek R., Fésűs J., Kirschner K. (Molnár B., 78.), Rojtos B. Edző: Turtóczky Sándor
GÓL: Kövy E. (3. – öngól), Kota Sz. (36.), Pintér P. (58.), ill. Kirschner K. (12.), Rojtos B. (32.)
DR. VITÁNYI LÁSZLÓ: – Jól játszottak a lányok, nagy munkát végeztek, a tartásukat pedig bizonyítja, hogy hátrányból is sikerült kiharcolni a győzelmet. Hálás köszönet a szurkolóknak, akik fergeteges hangulatot varázsoltak. Nem dőlünk hátra, még van egy mérkőzés az őszi idényből, óriási fegyvertény lenne a tabella éléről várni a tavaszi folytatást.
KÖVETKEZIK: Nyíregyháza Spartacus FC–Eger SE, november 8., szombat, 14.00.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK: Gödöllő–Vasas 0–8, Budafok–Talents FC 2–2. VASÁRNAP, 13.30: Kecskemét–Nyíregyháza.

A bajnokság állása
1. Eger SE    7    6    1    –    29–5    19
2. Astra HFC    7    6    –    1    25–7    18
3. Vasas    7    4    1    2    20–7    13
4. Talents FC    7    3    2    2    28–9    11
5. Budafok    7    2    3    2    27–16    9
6. Kazincbarcika    7    2    2    3    20–17    8
7. Kecskemét    6    1    2    3    14–19    5
8. Nyíregyháza    6    1    1    4    13–34    4
9. Gödöllő    8    –    –    8    4–66    0

 

