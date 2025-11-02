37 perce
Eger SE: amikor azt hitték meglehet a pontszerzés, büntetett a Tiszafüred
Négy nyeretlen mérkőzés után győzött ismét a Tiszafüred. Az NB III. Északkeleti csoportjának 14. fordulójában gólgazdag találkozón maradt alul az Eger SE.
Az Eger SE mindössze négy percig örülhetett a vezetésnek Tiszafüreden. Fordulatos mérkőzésen a 66. percben Jónyer Kristóf juttatta előnyhöz a vendégeket, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeiek azonban tíz perc alatt újabb két gólt szerezve bebiztosították a győzelmüket.
Közel állt a pontszerzéshez az Eger SE
Az NB III. Északkeleti csoportjának 14. fordulójában:
TISZAFÜREDI VSE–EGER SE 4–3 (2–2)
Tiszafüred, Lipcsey Elemér Sporttelep. V.: dr. Dédesi Mátyás (Vilmányi S., Gutyán D.).
TISZAFÜRED: Budzsáklia B. – Kelemen G. (Ujvári Zs., 63.), Kiss B. (Tolnai Zs., 72.), Kovács M., Farkas J. (Bökönyi A., 46.), Horváth M., Ballók B. (Győri B., 46.), Csősz R. (Kovács D., 46.), Füredi Sz., Szerencsi M., Szabó K. Edző: Dorcsák Zoltán.
EGER: Bukrán E. – Farkas B., Valkay R., Balázs P., Giber A., Hegedűs L. (Jónyer K., 46.), Debreczeni D. (Dinawi Sedi, 70.), Major E. (Paizs J., 80.), Kis-Orosz M., Kispál T., Kelemen B. (László S.). Edző: Simon Antal.
GÓL: Horváth M. (16., 76.), Szerencsi M. (35.), Győri B. (70.), ill. Ballók B. (21. – öngól), Valkay R. (43.), Jónyer K. (66.).
SIMON ANTAL: – Fordulatos mérkőzés volt, ahol 2–1-es hátrányból sikerült fordítani. Ekkor azt hittem legalább egy pontra már jók lehetünk, de a folytatásban két olyan védelmi hibát is vétettünk, amiket ilyen szinten nem szabad elkövetni.
KÖVETKEZIK: Eger SE–Putnok FC, november 9., vasárnap, 13.00.
A 14. forduló eredményei
Tiszafüred–Eger SE 4–3 (2–2)
DEAC–Füzesabony 2–0 (2–0)
Putnok–FC Hatvan 3–0 (3–0)
DVTK II.–Tarpa 2–1 (0–1)
Sényő–Ózd-Sajóvölgye 2–2 (1–0)
Nyíregyháza II.–Gödöllő 2–2 (0–0)
Cigánd–Kisvárda II. 2–0 (–)
Tiszaújváros–DVSC II. 1–3 (1–3)
A bajnokság állása
1. Cigánd 14 9 4 1 28–11 31
2. Tiszafüred 14 8 4 2 32–15 28
3. DEAC 14 8 4 2 23–10 28
4. Kisvárda II. 14 8 3 3 28–14 27
5. Tarpa 14 7 3 4 21–14 24
6. DVSC II. 14 6 4 4 29–19 22
7. Putnok 14 6 3 5 21–19 21
8. Sényő 14 5 3 6 17–29 18
9. DVTK II. 14 5 2 7 23–26 17
10. Eger 14 5 2 7 17–30 17
11. Gödöllő 14 4 4 6 22–21 16
12. Füzesabony 14 3 5 6 11–15 14
13. Ózd-Sajóvölgye 14 3 5 6 23–30 14
14. Tiszaújváros 14 3 4 7 15–29 13
15. Nyíregyháza II. 14 3 3 8 20–29 12
16. FC Hatvan 14 2 1 11 16–35 7