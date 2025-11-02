november 2., vasárnap

Labdarúgás

37 perce

Eger SE: amikor azt hitték meglehet a pontszerzés, büntetett a Tiszafüred

Címkék#Eger SE#Simon Antal#Tiszafüred

Négy nyeretlen mérkőzés után győzött ismét a Tiszafüred. Az NB III. Északkeleti csoportjának 14. fordulójában gólgazdag találkozón maradt alul az Eger SE.

Heol.hu

Az Eger SE mindössze négy percig örülhetett a vezetésnek Tiszafüreden. Fordulatos mérkőzésen a 66. percben Jónyer Kristóf juttatta előnyhöz a vendégeket, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeiek azonban tíz perc alatt újabb két gólt szerezve bebiztosították a győzelmüket.

Az Eger SE játékosai (pirosban) gólgazdag mérkőzésen maradtak alul
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Közel állt a pontszerzéshez az Eger SE

Az NB III. Északkeleti csoportjának 14. fordulójában:

TISZAFÜREDI VSE–EGER SE 4–3 (2–2)
Tiszafüred, Lipcsey Elemér Sporttelep. V.: dr. Dédesi Mátyás (Vilmányi S., Gutyán D.).
TISZAFÜRED: Budzsáklia B. – Kelemen G. (Ujvári Zs., 63.), Kiss B. (Tolnai Zs., 72.), Kovács M., Farkas J. (Bökönyi A., 46.), Horváth M., Ballók B. (Győri B., 46.), Csősz R. (Kovács D., 46.), Füredi Sz., Szerencsi M., Szabó K. Edző: Dorcsák Zoltán.
EGER: Bukrán E. – Farkas B., Valkay R., Balázs P., Giber A., Hegedűs L. (Jónyer K., 46.), Debreczeni D. (Dinawi Sedi, 70.), Major E. (Paizs J., 80.), Kis-Orosz M., Kispál T., Kelemen B. (László S.). Edző: Simon Antal.
GÓL: Horváth M. (16., 76.), Szerencsi M. (35.), Győri B. (70.), ill. Ballók B. (21. – öngól), Valkay R. (43.), Jónyer K. (66.).
SIMON ANTAL: – Fordulatos mérkőzés volt, ahol 2–1-es hátrányból sikerült fordítani. Ekkor azt hittem legalább egy pontra már jók lehetünk, de a folytatásban két olyan védelmi hibát is vétettünk, amiket ilyen szinten nem szabad elkövetni. 
KÖVETKEZIK: Eger SE–Putnok FC, november 9., vasárnap, 13.00.

A 14. forduló eredményei

Tiszafüred–Eger SE 4–3 (2–2)
DEAC–Füzesabony 2–0 (2–0)
Putnok–FC Hatvan 3–0 (3–0)
DVTK II.–Tarpa 2–1 (0–1)
Sényő–Ózd-Sajóvölgye 2–2 (1–0)
Nyíregyháza II.–Gödöllő 2–2 (0–0)
Cigánd–Kisvárda II. 2–0 (–)
Tiszaújváros–DVSC II. 1–3 (1–3)

A bajnokság állása
1. Cigánd    14    9    4    1    28–11    31
2. Tiszafüred    14    8    4    2    32–15    28
3. DEAC    14    8    4    2    23–10    28
4. Kisvárda II.    14    8    3    3    28–14    27
5. Tarpa    14    7    3    4    21–14    24
6. DVSC II.    14    6    4    4    29–19    22
7. Putnok    14    6    3    5    21–19    21
8. Sényő    14    5    3    6    17–29    18
9. DVTK II.    14    5    2    7    23–26    17
10. Eger    14    5    2    7    17–30    17
11. Gödöllő    14    4    4    6    22–21    16
12. Füzesabony    14    3    5    6    11–15    14
13. Ózd-Sajóvölgye    14    3    5    6    23–30    14
14. Tiszaújváros    14    3    4    7    15–29    13
15. Nyíregyháza II.    14    3    3    8    20–29    12
16. FC Hatvan    14    2    1    11    16–35    7

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
