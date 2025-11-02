Eger SE: amikor azt hitték meglehet a pontszerzés, büntetett a Tiszafüred

Az Eger SE mindössze négy percig örülhetett a vezetésnek Tiszafüreden. Fordulatos mérkőzésen a 66. percben Jónyer Kristóf juttatta előnyhöz a vendégeket, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeiek azonban tíz perc alatt újabb két gólt szerezve bebiztosították a győzelmüket.

Az Eger SE játékosai (pirosban) gólgazdag mérkőzésen maradtak alul

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Közel állt a pontszerzéshez az Eger SE

Az NB III. Északkeleti csoportjának 14. fordulójában:

TISZAFÜREDI VSE–EGER SE 4–3 (2–2)

Tiszafüred, Lipcsey Elemér Sporttelep. V.: dr. Dédesi Mátyás (Vilmányi S., Gutyán D.).

TISZAFÜRED: Budzsáklia B. – Kelemen G. (Ujvári Zs., 63.), Kiss B. (Tolnai Zs., 72.), Kovács M., Farkas J. (Bökönyi A., 46.), Horváth M., Ballók B. (Győri B., 46.), Csősz R. (Kovács D., 46.), Füredi Sz., Szerencsi M., Szabó K. Edző: Dorcsák Zoltán.

EGER: Bukrán E. – Farkas B., Valkay R., Balázs P., Giber A., Hegedűs L. (Jónyer K., 46.), Debreczeni D. (Dinawi Sedi, 70.), Major E. (Paizs J., 80.), Kis-Orosz M., Kispál T., Kelemen B. (László S.). Edző: Simon Antal.

GÓL: Horváth M. (16., 76.), Szerencsi M. (35.), Győri B. (70.), ill. Ballók B. (21. – öngól), Valkay R. (43.), Jónyer K. (66.).

SIMON ANTAL: – Fordulatos mérkőzés volt, ahol 2–1-es hátrányból sikerült fordítani. Ekkor azt hittem legalább egy pontra már jók lehetünk, de a folytatásban két olyan védelmi hibát is vétettünk, amiket ilyen szinten nem szabad elkövetni.

KÖVETKEZIK: Eger SE–Putnok FC, november 9., vasárnap, 13.00.