Eszterházy SC: sorban a hetedik győzelem a Győri ETO ellen született

Sokáig fej-fej mellett haladt a két csapat. Az Eszterházy SC az 51. percben négygólosra (25–21) növelte előnyét, ami már behozhatatlannak bizonyult a vendégek számára. Egri részről Alexandra Sarac 10 lövést hárított, míg Orell Bettina kilenc gólt szerzett.

Az Eszterházy SC legeredményesebb játékosának Orell Bettina számított

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Menetel az Eszterházy SC

A női NB I/B 7. fordulójának mérkőzésén:

ESZTERHÁZY SC–GYŐRI ETO KC U20 29–27 (16–14)

Eger, Eszterházy csarnok, 200 néző. V.: Matic D., Nádasdi Á.

ESC: Kozma – Bernát 2, Sulyok R. 2, Pankotai 2, Hadnagy F. 4, Babinszky 4, Orell 9. Csere: Sarac, Nagy Zs. (kapusok), Zsikó 3, Hudák A., Dudás 2, Szár 1, Bencsik, Csáki. Edző: Kocsis Csaba

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 4–4, 12. p.: 8–8, 18. p.: 12–11, 24. p.: 13–13, 36. p.: 18–15, 42. p.: 19–19, 48. p.: 22–21, 54. p.: 26–24.

KIÁLLÍTÁSOK: 12, ill 10 perc.

HÉTMÉTERESEK: 11/10, ill. 8/6.

KOCSIS CSABA: – A védekezésünk és a kapusteljesítmény az első 15 percben előrevetítette, hogy szoros mérkőzés lesz. Kevés jó teljesítményt tudtunk felmutatni, viszont a küzdelemmel és némi szerencsével az utolsó 10 percet már uraltuk. Az ilyen két pontok nagyon sokat érnek a tapasztalat, a csapatszellem és a tabella szempontjából is.

KÖVETKEZIK: Eszterházy SC–MTK Budapest, november 8., szombat, 18.00.