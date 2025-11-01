november 2., vasárnap

Achilles névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

2 órája

Eszterházy SC: sorban a hetedik győzelem a Győri ETO ellen született

Címkék#Eszterházy SC#Orell Bettina#Alexandra Sarac

Tovább tart az egriek lendülete. Az Eszterházy SC a női NB I/B 7. fordulójában a Győri ETO KC U20-as gárdáját győzte le.

Sike Károly

Sokáig fej-fej mellett haladt a két csapat. Az Eszterházy SC az 51. percben négygólosra (25–21) növelte előnyét, ami már behozhatatlannak bizonyult a vendégek számára. Egri részről Alexandra Sarac 10 lövést hárított, míg Orell Bettina kilenc gólt szerzett.

Az Eszterházy SC legeredményesebb játékosának Orell Bettina számított
Az Eszterházy SC legeredményesebb játékosának Orell Bettina számított
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Menetel az Eszterházy SC

A női NB I/B 7. fordulójának mérkőzésén:

ESZTERHÁZY SC–GYŐRI ETO KC U20 29–27 (16–14)
Eger, Eszterházy csarnok, 200 néző. V.: Matic D., Nádasdi Á.
ESC: Kozma – Bernát 2, Sulyok R. 2, Pankotai 2, Hadnagy F. 4, Babinszky 4, Orell 9. Csere: Sarac, Nagy Zs. (kapusok), Zsikó 3, Hudák A., Dudás 2, Szár 1, Bencsik, Csáki. Edző: Kocsis Csaba
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 4–4, 12. p.: 8–8, 18. p.: 12–11, 24. p.: 13–13, 36. p.: 18–15, 42. p.: 19–19, 48. p.: 22–21, 54. p.: 26–24. 
KIÁLLÍTÁSOK: 12, ill 10 perc.
HÉTMÉTERESEK: 11/10, ill. 8/6.
KOCSIS CSABA: – A védekezésünk és a kapusteljesítmény az első 15 percben előrevetítette, hogy szoros mérkőzés lesz. Kevés jó teljesítményt tudtunk felmutatni, viszont a küzdelemmel és némi szerencsével az utolsó 10 percet már uraltuk. Az ilyen két pontok nagyon sokat érnek a tapasztalat, a csapatszellem és a tabella szempontjából is.
KÖVETKEZIK: Eszterházy SC–MTK Budapest, november 8., szombat, 18.00.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK: Ferencvárosi TC U20–Békéscsaba 28–39, Gárdony-Pázmánd NKK–Hajdúnánás 31–34, Borsod SK–ENUSE 34–26, Szigetszentmiklós NKSE–MTK Budapest 29–39.
VASÁRNAP, 16.00: PTE PEAC-SIPO–DVSC Schaeffler U20. 18.00: Tempo KSE–Szegedi NKE, Komárom VSE–Érd.

A bajnokság állása
1. MTK    7    7    –    –    254–165    14
2. Eszterházy SC    7    7    –    –    221–182    14
3. Komárom    6    5    1    –    168–137    11
4. Szigetszentmiklós    7    5    –    2    220–188    10
5. Békéscsaba    7    4    –    3    221–194    8
6. Tempo KSE    6    4    –    2    160–145    8
7. Gárdony-Pázmánd    7    4    –    3    234–234    8
8. Borsod SK    7    3    1    3    189–190    7
9. Hajdúnánás    7    3    1    3    170–188    7
10. DVSC U20    6    2    1    3    154–180    5
11. ENUSE    7    2    –    5    199–197    4
12. Győri ETO U20    7    2    –    5    183–190    4
13. PTE PEAC    6    2    –    4    149–183    4
14. FTC U20    7    1    –    6    182–222    2
15. Szeged    6    –    –    6    149–184    0
16. Érd    6    –    –    6    147–221    0

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu