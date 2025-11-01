2 órája
Eszterházy SC: sorban a hetedik győzelem a Győri ETO ellen született
Tovább tart az egriek lendülete. Az Eszterházy SC a női NB I/B 7. fordulójában a Győri ETO KC U20-as gárdáját győzte le.
Sokáig fej-fej mellett haladt a két csapat. Az Eszterházy SC az 51. percben négygólosra (25–21) növelte előnyét, ami már behozhatatlannak bizonyult a vendégek számára. Egri részről Alexandra Sarac 10 lövést hárított, míg Orell Bettina kilenc gólt szerzett.
Menetel az Eszterházy SC
A női NB I/B 7. fordulójának mérkőzésén:
ESZTERHÁZY SC–GYŐRI ETO KC U20 29–27 (16–14)
Eger, Eszterházy csarnok, 200 néző. V.: Matic D., Nádasdi Á.
ESC: Kozma – Bernát 2, Sulyok R. 2, Pankotai 2, Hadnagy F. 4, Babinszky 4, Orell 9. Csere: Sarac, Nagy Zs. (kapusok), Zsikó 3, Hudák A., Dudás 2, Szár 1, Bencsik, Csáki. Edző: Kocsis Csaba
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 4–4, 12. p.: 8–8, 18. p.: 12–11, 24. p.: 13–13, 36. p.: 18–15, 42. p.: 19–19, 48. p.: 22–21, 54. p.: 26–24.
KIÁLLÍTÁSOK: 12, ill 10 perc.
HÉTMÉTERESEK: 11/10, ill. 8/6.
KOCSIS CSABA: – A védekezésünk és a kapusteljesítmény az első 15 percben előrevetítette, hogy szoros mérkőzés lesz. Kevés jó teljesítményt tudtunk felmutatni, viszont a küzdelemmel és némi szerencsével az utolsó 10 percet már uraltuk. Az ilyen két pontok nagyon sokat érnek a tapasztalat, a csapatszellem és a tabella szempontjából is.
KÖVETKEZIK: Eszterházy SC–MTK Budapest, november 8., szombat, 18.00.
TOVÁBBI EREDMÉNYEK: Ferencvárosi TC U20–Békéscsaba 28–39, Gárdony-Pázmánd NKK–Hajdúnánás 31–34, Borsod SK–ENUSE 34–26, Szigetszentmiklós NKSE–MTK Budapest 29–39.
VASÁRNAP, 16.00: PTE PEAC-SIPO–DVSC Schaeffler U20. 18.00: Tempo KSE–Szegedi NKE, Komárom VSE–Érd.
A bajnokság állása
1. MTK 7 7 – – 254–165 14
2. Eszterházy SC 7 7 – – 221–182 14
3. Komárom 6 5 1 – 168–137 11
4. Szigetszentmiklós 7 5 – 2 220–188 10
5. Békéscsaba 7 4 – 3 221–194 8
6. Tempo KSE 6 4 – 2 160–145 8
7. Gárdony-Pázmánd 7 4 – 3 234–234 8
8. Borsod SK 7 3 1 3 189–190 7
9. Hajdúnánás 7 3 1 3 170–188 7
10. DVSC U20 6 2 1 3 154–180 5
11. ENUSE 7 2 – 5 199–197 4
12. Győri ETO U20 7 2 – 5 183–190 4
13. PTE PEAC 6 2 – 4 149–183 4
14. FTC U20 7 1 – 6 182–222 2
15. Szeged 6 – – 6 149–184 0
16. Érd 6 – – 6 147–221 0
Eszterházy SC: a másodedző vezette sikerre az egrieket Érden
Eszterházy SC: a hétköznapok mentalitása a DVSC ellen is kamatozott
Eszterházy SC: Kozma ijesztő sérülése árnyékolja be a sikert