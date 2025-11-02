FC Hatvan: az első gól megfogta a csapatot, majd jött a többi

november 2., vasárnap

Negyven perc alatt három gólt szerzett a Putnok FC. Az NB III. Északkeleti csoportjának 14. fordulójában idénybeli 11. vereségét szenvedte el a sereghajtó FC Hatvan.

Heol.hu

Hamar szertefoszlottak az FC Hatvan pontszerzésről szőtt álmai Putnokon. A borsodi gárda egy félidő alatt három gólt szerezve magabiztos győzelmet aratott.

Zoran Szpisljak nem lehetett elégedett az FC Hatvan teljesítményével 
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Nehéz helyzetben az FC Hatvan

Az NB III. Északkeleti csoportjának 14. fordulójában:

PUTNOK FC–FC HATVAN 3–0 (3–0)
Putnok, Várady Béla Sportközpont, 150 néző. V.: Pusztai Gergely (Balogh B., Kondákor T.).
PUTNOK: Németh B. – Nagy R., Mihály B. (Kerekes B., 84.), Zvara L. (Selmeci J., 59.), Talpalló N., Kocsis G., Váradi Á., Tagai A., Kercsó B. (Juhos D., 59.), Jova B., Angyal P. (Menyhért K., 80.). Edző: Szala Ákos.
HATVAN: Sándor B. – Orvos Jace (Bucsu R., 46.), Kustudic P., Dibusz K., Benkó D. (Bodnár A., 80.), Karácsony D., Csuvikovszky K., Skripek D. (Polgár P., 46.), Királyházi M. (Cseh Z., 46.), Dinka K., Sós M. (Klein K., 76.). Edző: Zoran Spisljak.
GÓL: Zvara L. (20., 24.), Jova B. (40.).
SZALA ÁKOS: –  Az első félidőben kimondottan jól futballoztunk. Kombinatívan, bátran játszottunk és szép gólokat szereztünk. Az ellenfélre kellő nyomást helyeztünk, aminek köszönhetően többször hibára kényszerítettük őket. A második félidőre rányomta a bélyegét az elmúlt hetek eredménytelensége. Látszott a csapaton, hogy nagyon akarjuk a győzelmet, ezért kevesebb kockázatot vállaltunk. Ez természetes reakció: ilyenkor minden játékos óvja, félti a három pontot. Számunkra nem csak a pillanatnyi eredmény a fontos, hanem az irány. Az első félidőben azt a futballt láttam a pályán, ami a mi csapatunkra jellemző – szervezett, bátor és kezdeményező játékot. Erre lehet építeni a következő hetekben.
ZORAN SZPISLJAK: – Az első 20 percben pariban voltunk a Putnokkal. A bekapott gól nagyon megfogta a csapatot, több hibát is elkövettünk egymás után és a szünetre már 3–0-s hátrányban vonulhattunk. A második félidőben frissítettünk a csapaton, több fiatalt tettünk be és kontrákkal próbáltunk visszajönni a meccsbe. Sajnos gólt nem tudtunk szerezni, de nem is kaptunk. Sokat kell még dolgozni, hogy elérjük azt a szintet, ahol eredményesek lehetünk.
KÖVETKEZIK: FC Hatvan–DVTK II. F4R, november 8., szombat, 13.00.

A 14. forduló eredményei

Tiszafüred–Eger SE 4–3 (2–2)
DEAC–Füzesabony 2–0 (2–0)
Putnok–FC Hatvan 3–0 (3–0)
DVTK II.–Tarpa 2–1 (0–1)
Sényő–Ózd-Sajóvölgye 2–2 (1–0)
Nyíregyháza II.–Gödöllő 2–2 (0–0)
Cigánd–Kisvárda II. 2–0 (0–0)
Tiszaújváros–DVSC II. 1–3 (1–3)

A bajnokság állása
1. Cigánd    14    9    4    1    28–11    31
2. Tiszafüred    14    8    4    2    32–15    28
3. DEAC    14    8    4    2    23–10    28
4. Kisvárda II.    14    8    3    3    28–14    27
5. Tarpa    14    7    3    4    21–14    24
6. DVSC II.    14    6    4    4    29–19    22
7. Putnok    14    6    3    5    21–19    21
8. Sényő    14    5    3    6    17–29    18
9. DVTK II.    14    5    2    7    23–26    17
10. Eger    14    5    2    7    17–30    17
11. Gödöllő    14    4    4    6    22–21    16
12. Füzesabony    14    3    5    6    11–15    14
13. Ózd-Sajóvölgye    14    3    5    6    23–30    14
14. Tiszaújváros    14    3    4    7    15–29    13
15. Nyíregyháza II.    14    3    3    8    20–29    12
16. FC Hatvan    14    2    1    11    16–35    7

 

