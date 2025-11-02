Füzesabony SC: ha nem lenne elég a gyenge forma, még tetőztek a gondok

Soltész János duplája jelentette a Füzesabony SC vesztét Debrecenben. A vendégek már az első félidőben kétgólos hátrányba kerültek, ami 90 perc után a végeredményt is jelentette.

A Füzesabony SC játékosai (balról) egyelőre adósak a jó teljesítménnyel

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Rossz passzban a Füzesabony SC

Az NB III. Északkeleti csoportjának 14. fordulójában:

DEAC–FÜZESABONY SC 2–0 (2–0)

Debrecen, Egyetemi AC Sporttelep. V.: Kakuk Szabolcs (Juhász Sz., Szabó R.).

DEAC: Ratku R. – Herchku A., Sándor T. (Kovács K., 72.), Papp G. B. (Török L., 46.), Kelemen Zs. (Bora P., 46.), Vincze Á., Soltész J., Jankelic I. (Lakatos B., 64.), Lénárt Gábor, Lénárt Gergő (Tóth D., 72.), Fekete V. Edző: Urbin Péter.

FÜZESABONY: Slakta B. – Jambrich S., Barzsó A., Vincze D. (Berki P., 46.), Kaló I. (Ináncsi M., 46.), Nagy G., Pataki V., Nagy Á., Tánczos Á., Temesvári M., Szövetes K. Edző: Bocsi Zoltán.

GÓL: Soltész J. (24., 41.).

BOCSI ZOLTÁN: – Nem elég, hogy rossz passzban vagyunk, ezúttal még az egyéni hibák is jöttek, amit a hazaiak kegyetlenül kihasználtak. A DEAC megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.

KÖVETKEZIK: Füzesabony SC–Sényő FC-ZMB Building, november 9., vasárnap, 13.00.