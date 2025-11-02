november 2., vasárnap

1 órája

Füzesabony SC: ha nem lenne elég a gyenge forma, még tetőztek a gondok

Címkék#DEAC#Soltész János#Füzesabony SC

Kétség sem férhetett a DEAC győzelméhez. Az NB III. Északkeleti csoportjának 14. fordulójában sorozatban ötödik mérkőzésén maradt nyeretlen a Füzesabony SC.

Heol.hu

Soltész János duplája jelentette a Füzesabony SC vesztét Debrecenben. A vendégek már az első félidőben kétgólos hátrányba kerültek, ami 90 perc után a végeredményt is jelentette.

A Füzesabony SC játékosai (balról) egyelőre adósak a jó teljesítménnyel
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Rossz passzban a Füzesabony SC

Az NB III. Északkeleti csoportjának 14. fordulójában:

DEAC–FÜZESABONY SC 2–0 (2–0)
Debrecen, Egyetemi AC Sporttelep. V.: Kakuk Szabolcs (Juhász Sz., Szabó R.).
DEAC: Ratku R. – Herchku A., Sándor T. (Kovács K., 72.), Papp G. B. (Török L., 46.), Kelemen Zs. (Bora P., 46.), Vincze Á., Soltész J., Jankelic I. (Lakatos B., 64.), Lénárt Gábor, Lénárt Gergő (Tóth D., 72.), Fekete V. Edző: Urbin Péter.
FÜZESABONY: Slakta B. – Jambrich S., Barzsó A., Vincze D. (Berki P., 46.), Kaló I. (Ináncsi M., 46.), Nagy G., Pataki V., Nagy Á., Tánczos Á., Temesvári M., Szövetes K. Edző: Bocsi Zoltán.
GÓL: Soltész J. (24., 41.).
BOCSI ZOLTÁN: – Nem elég, hogy rossz passzban vagyunk, ezúttal még az egyéni hibák is jöttek, amit a hazaiak kegyetlenül kihasználtak. A DEAC megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.
KÖVETKEZIK: Füzesabony SC–Sényő FC-ZMB Building, november 9., vasárnap, 13.00.

A 14. forduló eredményei

Tiszafüred–Eger SE 4–3 (2–2)
DEAC–Füzesabony 2–0 (2–0)
Putnok–FC Hatvan 3–0 (3–0)
DVTK II.–Tarpa 2–1 (0–1)
Sényő–Ózd-Sajóvölgye 2–2 (1–0)
Nyíregyháza II.–Gödöllő 2–2 (0–0)
Cigánd–Kisvárda II. 2–0 (–)
Tiszaújváros–DVSC II. 1–3 (1–3)

A bajnokság állása
1. Cigánd    14    9    4    1    28–11    31
2. Tiszafüred    14    8    4    2    32–15    28
3. DEAC    14    8    4    2    23–10    28
4. Kisvárda II.    14    8    3    3    28–14    27
5. Tarpa    14    7    3    4    21–14    24
6. DVSC II.    14    6    4    4    29–19    22
7. Putnok    14    6    3    5    21–19    21
8. Sényő    14    5    3    6    17–29    18
9. DVTK II.    14    5    2    7    23–26    17
10. Eger    14    5    2    7    17–30    17
11. Gödöllő    14    4    4    6    22–21    16
12. Füzesabony    14    3    5    6    11–15    14
13. Ózd-Sajóvölgye    14    3    5    6    23–30    14
14. Tiszaújváros    14    3    4    7    15–29    13
15. Nyíregyháza II.    14    3    3    8    20–29    12
16. FC Hatvan    14    2    1    11    16–35    7

 

