1 órája
Füzesabony SC: ha nem lenne elég a gyenge forma, még tetőztek a gondok
Kétség sem férhetett a DEAC győzelméhez. Az NB III. Északkeleti csoportjának 14. fordulójában sorozatban ötödik mérkőzésén maradt nyeretlen a Füzesabony SC.
Soltész János duplája jelentette a Füzesabony SC vesztét Debrecenben. A vendégek már az első félidőben kétgólos hátrányba kerültek, ami 90 perc után a végeredményt is jelentette.
Rossz passzban a Füzesabony SC
Az NB III. Északkeleti csoportjának 14. fordulójában:
DEAC–FÜZESABONY SC 2–0 (2–0)
Debrecen, Egyetemi AC Sporttelep. V.: Kakuk Szabolcs (Juhász Sz., Szabó R.).
DEAC: Ratku R. – Herchku A., Sándor T. (Kovács K., 72.), Papp G. B. (Török L., 46.), Kelemen Zs. (Bora P., 46.), Vincze Á., Soltész J., Jankelic I. (Lakatos B., 64.), Lénárt Gábor, Lénárt Gergő (Tóth D., 72.), Fekete V. Edző: Urbin Péter.
FÜZESABONY: Slakta B. – Jambrich S., Barzsó A., Vincze D. (Berki P., 46.), Kaló I. (Ináncsi M., 46.), Nagy G., Pataki V., Nagy Á., Tánczos Á., Temesvári M., Szövetes K. Edző: Bocsi Zoltán.
GÓL: Soltész J. (24., 41.).
BOCSI ZOLTÁN: – Nem elég, hogy rossz passzban vagyunk, ezúttal még az egyéni hibák is jöttek, amit a hazaiak kegyetlenül kihasználtak. A DEAC megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.
KÖVETKEZIK: Füzesabony SC–Sényő FC-ZMB Building, november 9., vasárnap, 13.00.
NB III.: az Eger SE és az FC Hatvan ellenfele is keresi a korábbi formáját
A 14. forduló eredményei
Tiszafüred–Eger SE 4–3 (2–2)
DEAC–Füzesabony 2–0 (2–0)
Putnok–FC Hatvan 3–0 (3–0)
DVTK II.–Tarpa 2–1 (0–1)
Sényő–Ózd-Sajóvölgye 2–2 (1–0)
Nyíregyháza II.–Gödöllő 2–2 (0–0)
Cigánd–Kisvárda II. 2–0 (–)
Tiszaújváros–DVSC II. 1–3 (1–3)
A bajnokság állása
1. Cigánd 14 9 4 1 28–11 31
2. Tiszafüred 14 8 4 2 32–15 28
3. DEAC 14 8 4 2 23–10 28
4. Kisvárda II. 14 8 3 3 28–14 27
5. Tarpa 14 7 3 4 21–14 24
6. DVSC II. 14 6 4 4 29–19 22
7. Putnok 14 6 3 5 21–19 21
8. Sényő 14 5 3 6 17–29 18
9. DVTK II. 14 5 2 7 23–26 17
10. Eger 14 5 2 7 17–30 17
11. Gödöllő 14 4 4 6 22–21 16
12. Füzesabony 14 3 5 6 11–15 14
13. Ózd-Sajóvölgye 14 3 5 6 23–30 14
14. Tiszaújváros 14 3 4 7 15–29 13
15. Nyíregyháza II. 14 3 3 8 20–29 12
16. FC Hatvan 14 2 1 11 16–35 7