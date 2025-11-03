november 3., hétfő

Füzesabonyi SC: a nők diktálják a tempót, a Mátészalka is kapitulált

A mezőny fölött Soós Péter tanítványai. Sorban hatodik bajnoki győzelmét a Mátészalkai MTK ellen aratta a STAVMAT-Füzesabonyi SC.

Heol.hu

A STAVMAT-Füzesabonyi SC végig vezetve magabiztos győzelmet aratott. Veress-Filep Boglárka hét, Markovics Rita hat, Kaposvári Anita és Dobos-Kovács Viktória öt gólt szerzett.

A STAVMAT-Füzesabonyi SC játékosai remek formában
A STAVMAT-Füzesabonyi SC játékosai remek formában
Forrás: Füzesabonyi Sport Club

Menetel a Füzesabonyi SC

A női NB II. B csoportjának 6 fordulójában:

STAVMAT FÜZESABONYI SC–MÁTÉSZALKAI MTK 35–23 (18–12)
Füzesabony, Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnoka, 50 néző. V.: Bakóczy Zs., Kovács M.
FÜZESABONY: Szegő V. – Kriston N. 1, Ludvig-Tietze K. 1, Markovics R. 6, Kaposvári A. 5, Veress-Filep B. 7, Dobos-Kovács V. 5. Csere: Végh L. (kapus), Tutti K. 1, Sáfrán B. 2 (1), Dohány V., Pál I. 2, Nagy Liza 1, Halmai M. 1, Bocsi Sz. 3. Edző: Soós Péter
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–2, 12. p.: 5–4, 18. p.: 7–5, 24. p.: 15–8, 36. p.: 21–12, 42. p.: 23–16, 48. p.: 27–18, 54. p.: 31–21.
KIÁLLÍTÁSOK: 4, ill. 10 perc.
HÉTMÉTERESEK: 3/1, ill. 2/2.
SOÓS PÉTER: – Nem a legjobb formánkat mutattuk, de a magabiztos győzelemhez ez is elég volt. Köszönjük a kilátogató szurkolóknak a buzdítást!
KÖVETKEZIK: Tempo KSE II.–STAVMAT Füzesabonyi SC, november 9., vasárnap, 11.00.

A bajnokság állása
1. Füzesabony    6    6    –    –    251–145    12
2. Göd    6    5    0    1    228–162    10
3. Rákosmente    6    5    –    1    185–157    10
4. Károli RESC    5    4    –    1    153–127    8
5. Dunakeszi    7    4    –    3    207–185    8
6. Vác U21    6    3    –    3    216–187    6
7. Mátészalka    5    3    –    2    178–153    6
8. Tempo KSE II.    5    2    –    3    166–160    4
9. Balmazújváros    5    1    1    3    159–175    3
10. BVSC-Zugló    6    1    1    4    139–197    3
11. Tiszavasvári    5    1    –    4    139–180    2
12. Salgótarján    7    1    –    6    165–255    2
13. Veresegyház    5    –    –    5    106–209    0

 

