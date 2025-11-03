50 perce
Füzesabonyi SC: a nők diktálják a tempót, a Mátészalka is kapitulált
A mezőny fölött Soós Péter tanítványai. Sorban hatodik bajnoki győzelmét a Mátészalkai MTK ellen aratta a STAVMAT-Füzesabonyi SC.
A STAVMAT-Füzesabonyi SC végig vezetve magabiztos győzelmet aratott. Veress-Filep Boglárka hét, Markovics Rita hat, Kaposvári Anita és Dobos-Kovács Viktória öt gólt szerzett.
Menetel a Füzesabonyi SC
A női NB II. B csoportjának 6 fordulójában:
STAVMAT FÜZESABONYI SC–MÁTÉSZALKAI MTK 35–23 (18–12)
Füzesabony, Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnoka, 50 néző. V.: Bakóczy Zs., Kovács M.
FÜZESABONY: Szegő V. – Kriston N. 1, Ludvig-Tietze K. 1, Markovics R. 6, Kaposvári A. 5, Veress-Filep B. 7, Dobos-Kovács V. 5. Csere: Végh L. (kapus), Tutti K. 1, Sáfrán B. 2 (1), Dohány V., Pál I. 2, Nagy Liza 1, Halmai M. 1, Bocsi Sz. 3. Edző: Soós Péter
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–2, 12. p.: 5–4, 18. p.: 7–5, 24. p.: 15–8, 36. p.: 21–12, 42. p.: 23–16, 48. p.: 27–18, 54. p.: 31–21.
KIÁLLÍTÁSOK: 4, ill. 10 perc.
HÉTMÉTERESEK: 3/1, ill. 2/2.
SOÓS PÉTER: – Nem a legjobb formánkat mutattuk, de a magabiztos győzelemhez ez is elég volt. Köszönjük a kilátogató szurkolóknak a buzdítást!
KÖVETKEZIK: Tempo KSE II.–STAVMAT Füzesabonyi SC, november 9., vasárnap, 11.00.
A bajnokság állása
1. Füzesabony 6 6 – – 251–145 12
2. Göd 6 5 0 1 228–162 10
3. Rákosmente 6 5 – 1 185–157 10
4. Károli RESC 5 4 – 1 153–127 8
5. Dunakeszi 7 4 – 3 207–185 8
6. Vác U21 6 3 – 3 216–187 6
7. Mátészalka 5 3 – 2 178–153 6
8. Tempo KSE II. 5 2 – 3 166–160 4
9. Balmazújváros 5 1 1 3 159–175 3
10. BVSC-Zugló 6 1 1 4 139–197 3
11. Tiszavasvári 5 1 – 4 139–180 2
12. Salgótarján 7 1 – 6 165–255 2
13. Veresegyház 5 – – 5 106–209 0
