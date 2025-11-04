1 órája
G-Force: az egriek hatosa a világ top öt csapata között végzett
Szabó Mátyás taníványai a Montélimarban rendezett akrobatikus rock and roll világbajnokságon szerepeltek. A Fortuna TSE G-Force nevű egysége a Small Girls Formations kategóriában volr érdekelt a franciaországi rendezvényen.
Kilenc nemzet 15 csapata között mutatta be a felkészültségét a G-Force Dolenszky Dóra, Dorkó Hanna, Gócza Réka, Kovács Eliza, Kuzman Zoé és Varga Natália alkotta hatosa.
Ismét szépen teljesítettek a lányok, akik egyeneságon jutottak a középdöntőbe, onnan pedig a döntőbe. Végül az 5. helyezést érték el
– közölte Szabó Mátyás edző.
Két verseny pontszáma alapján a 29 gárda alkotta mezőnyben a G-Force jelenleg a 3. helyen áll a világraglistán.
Az egriek a hétvégén a Szlovák bajnokságon lépnek fel, majd zágrábi és krakkói Világkupa-versenyre utaznak. Közte november 29-én Egerben a Magyar Bajnokság jelent erőpróbát, ahol a Fortuna TSE házigazdaként fogadja a honi legjobbakat.
