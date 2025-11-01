2 órája
Halottaink: őket gyászolta 2025-ben a Heves vármegyei sportvilág
Boros Zoltántól Bozsik Péteren át Marmoly Györgyig tart a veszteséglista. Idén januártól október végéig majd' két tucat Heves vármegyei sportoló, sportember, edző, támogató hunyt el, akik – fájó sebet hagyva – mind a mi halottaink.
Idén sem akadt olyan hónap, hogy ne gyarapodott volna halottaink száma. Ebben a tekintetben különösen március és augusztus számított keservesen gyászosnak. A teljesség igényével készült, de – esetleges információhiány miatt ֪– mégsem hiánytalan összeállításunkban a szűkebb hazánkhoz kötődött személyekre emlékezünk.
Január
Boros Zoltán világbajnoki bronzérmes sportoló, az egri sportélet és a Heves vármegyei sportirányítás hajdani meghatározó egyénisége 77 éves korában távozott az élők sorából.
Gyász: Egerben méltó búcsút vettek a vb-bronzérmes tájfutótól
Február
- Életének 84. évében hunyt el Révász Tibor, az Egri Dózsa 1963–65-ös NB II.-es labdarúgó-csapatának oszlopos tagja.
Egri Dózsa: elhunyt a védő, akinek a lába egy évig volt gipszben
- Súlyos autóbalesetben, tragikus hirtelenséggel meghalt a HE-DO B. Braun Gyöngyös NB I.-es kézilabdacsapatának 20 éves kapusa, Pánczél Kevin.
- Életének 55. évében, hosszan tartó, gyógyíthatatlan betegség következtében távozott az árnénykvilágból Nótás Attila. „Nótata” 13 éven át küzdött izomsorvadással.
Március
- Az életnek utolsó éveiben Recsken is oktatott Eb-ezüst- és bronzérmes cselgáncsozó, Szabó Ferenc (alias Ferike) 76 éves korában hunyt el.
Recsken is gyászolják a Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes cselgáncsozót
- Életének 75. évében, hosszan tartó betegeskedést követően hunyt el az egri sportélet ismert alakja, Nagy Ferenc, a ZF Hungária-Feró-Véd kispályás focicsapatának vezetője.
- Tragikus hirtelenséggel távozott az élők sorából Takács Tibor, az Egri Polgári Lövész Egylet elnöke, korábbi válogatott versenyző. A volt MSSZ-elnökségi tag 58 évet élt.
Egri Polgári Lövész Egylet: országos bajnok elnökét veszítette a klub
- A petőfibányai Fradi-drukker, Tóth Balázs (Balu) 54 éves korában hunyt el.
Balu miatt a fájdalom, akiért a Ferencváros is futballozott Petőfibányán
Április
Kolozsvári Illés, az 1986/87-ben megyei bajnoki címet szerzett Hevesi SE labdarúgó-csapatának kapitánya 68 évesen halt meg.
Hevesi SE: a bajnokcsapat elhunyt kapitánya 1200 néző előtt is játszott a megyeiben
Június
- Korszakos alakja távozott a magyar, ezen belül az egri röplabdasportnak. Hosszan tartó súlyos betegség után, életének 67. évében meghalt Fésüs Irén.
Elhunyt az egri röplabdasport első bajnokcsapatának kapitánya
- Életének 57. évében elhunyt Bozsik Péter (Cucu), az Egri Vízmű SC pillére játékosként, edzőként és vezetőként is tisztelt, elismert tagja volt a vízilabdás közösségnek.
Az Egri Vízmű Sport Club feketébe öltözött: egy igaz embert veszített el a világ
Halottaink az év második felében
Július
- - Sportolás közben vesztette életét Haraszti Péter. A 43 éves egri üzletember, támogató a TritonLife cégcsoport alapítója, vezérigazgatója és a legnagyobb részvénycsomaggal rendelkező tulajdonosa volt.
- Életének 60. évében meghalt Hervai Zsolt. Az Agria Drink és az Agria Market Kft. tulajdonosa az Egri Vízilabda Klub egykori elnökségi tagja az egylet támogatója volt.
„Kivételes személyiség távozott közülünk, aki mindig a közösség érdekeit helyezte előtérbe” - Hervai Zsolttól búcsúznak Egerben
Augusztus
- Tragikus hirtelenséggel, ciprusi nyaralása közben, kerékpározás során vesztette életét Kathi Béla, a magyar testépítés, erőemelés és erősember sport egyik legsikeresebb és legnépszerűbb alakja. A 46 éves a sportember a Cutler edzőterem-hálózat egyik alapítójaként az egri Cutler Fitness by Allure-höz is szorosan kötődött.
Kathi Bélát gyászolja az ország, Egerben is nyomott hagyott a testépítő
- Életének 47. évében elhunyt Csík István. A recski illetőségű kapus a Recsk SE, a Szajla SE, a Parádi SE, a Tarnalelesz Roma SE, a Mátraderecske SE és Mátrai Sportcentrum csapatát erősítette 2002 és 2019 között.
- Spitzmüller Zsolt, becenevén Zsoli egri atléta a Cserépi Trapp terepfutó versenyen, Cserépfalu közelében tűnt el. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 39 éves kutatóját később holtan találták meg.
- A Pétervására SE Fehér László (Bika) hajdani labdarúgó vesztette el.
Szeptember
- Életének 77. évében tragikus hirtelenséggel távozott az élők sorából a hevesi Ridegh József. A labdarúgó-kapus az NB I.-ben szerepelt az Egri Dózsa színeiben. Később játékvezetőként és edzőként is tevékenykedett.
Elhunyt az Egri Dózsával az NB I.-et megjárt hevesi kapus
- Az Egerszóláti SK szeretett támogatója és szurkolója, Szarvák Józsefné Margó néni elvesztését mély fájdalommal élték meg a Sportkörnél.
- Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatta a Pétervására SE, hogy életének 27. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Csonka Benjámin, a klub egykori labdarúgója.
Pétervására SE: tragikus hirtelenséggel hunyt el a korábbi futballista
Október
- Életének 86. évében meghalt Marmoly György András a szűkebb hazánkbeli játékvezetők hajdani első embere, a Heves Megye Labdarúgásáért díj 2010-es kitüntetettje.
- A Hevesi Sportegyesület korábbi elnöke, az atlétikai mesteredző, kiváló tornászedző, testnevelő tanár és sportvezető Tóth Gyula életének 93. esztendejében elhunyt el.