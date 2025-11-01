Halottaink: őket gyászolta 2025-ben a Heves vármegyei sportvilág

Idén sem akadt olyan hónap, hogy ne gyarapodott volna halottaink száma. Ebben a tekintetben különösen március és augusztus számított keservesen gyászosnak. A teljesség igényével készült, de – esetleges információhiány miatt ֪– mégsem hiánytalan összeállításunkban a szűkebb hazánkhoz kötődött személyekre emlékezünk.

Idei halottaink közé tartozik Bozsik Péter (Cucu), az Egri Vízmű SC pillére is

Forrás: Gál Gábor/Heol.hu

Január

Boros Zoltán világbajnoki bronzérmes sportoló, az egri sportélet és a Heves vármegyei sportirányítás hajdani meghatározó egyénisége 77 éves korában távozott az élők sorából.