Gyász

2 órája

Halottaink: őket gyászolta 2025-ben a Heves vármegyei sportvilág

Címkék#Recsken#Tóth Gyula#bronzérmes#Kathi Béla#erősember#egri sportélet

Boros Zoltántól Bozsik Péteren át Marmoly Györgyig tart a veszteséglista. Idén januártól október végéig majd' két tucat Heves vármegyei sportoló, sportember, edző, támogató hunyt el, akik – fájó sebet hagyva – mind a mi halottaink.

Bódi Csaba

Idén sem akadt olyan hónap, hogy ne gyarapodott volna halottaink száma. Ebben a tekintetben különösen március és augusztus számított keservesen gyászosnak. A teljesség igényével készült, de – esetleges információhiány miatt ֪– mégsem hiánytalan összeállításunkban a szűkebb hazánkhoz kötődött személyekre emlékezünk.

Idei halottaink közé tartozik Bozsik Péter (Cucu), az Egri Vízmű SC pillére is
Idei halottaink közé tartozik Bozsik Péter (Cucu), az Egri Vízmű SC pillére is 
Forrás: Gál Gábor/Heol.hu

Január

Boros Zoltán világbajnoki bronzérmes sportoló, az egri sportélet és a Heves vármegyei sportirányítás hajdani meghatározó egyénisége 77 éves korában távozott az élők sorából.

Február

- Életének 84. évében hunyt el Révász Tibor, az Egri Dózsa 1963–65-ös NB II.-es labdarúgó-csapatának oszlopos tagja.

- Súlyos autóbalesetben, tragikus hirtelenséggel meghalt a HE-DO B. Braun Gyöngyös NB I.-es kézilabdacsapatának 20 éves kapusa, Pánczél Kevin.

- Életének 55. évében, hosszan tartó, gyógyíthatatlan betegség következtében távozott az árnénykvilágból Nótás Attila. „Nótata” 13 éven át küzdött izomsorvadással.

Március

- Az életnek utolsó éveiben Recsken is oktatott Eb-ezüst- és bronzérmes cselgáncsozó, Szabó Ferenc (alias Ferike) 76 éves korában hunyt el.

- Életének 75. évében, hosszan tartó betegeskedést követően hunyt el az egri sportélet ismert alakja, Nagy Ferenc, a ZF Hungária-Feró-Véd kispályás focicsapatának vezetője.

- Tragikus hirtelenséggel távozott az élők sorából Takács Tibor, az Egri Polgári Lövész Egylet elnöke, korábbi válogatott versenyző. A volt MSSZ-elnökségi tag 58 évet élt.

- A petőfibányai Fradi-drukker, Tóth Balázs (Balu) 54 éves korában hunyt el.

Április

Kolozsvári Illés, az 1986/87-ben megyei bajnoki címet szerzett Hevesi SE labdarúgó-csapatának kapitánya 68 évesen halt meg.

Június

- Korszakos alakja távozott a magyar, ezen belül az egri röplabdasportnak. Hosszan tartó súlyos betegség után, életének 67. évében meghalt Fésüs Irén.

- Életének 57. évében elhunyt Bozsik Péter (Cucu), az Egri Vízmű SC pillére játékosként, edzőként és vezetőként is tisztelt, elismert tagja volt a vízilabdás közösségnek.

Halottaink az év második felében

Július

  • - Sportolás közben vesztette életét Haraszti Péter. A 43 éves egri üzletember, támogató a TritonLife cégcsoport alapítója, vezérigazgatója és a legnagyobb részvénycsomaggal rendelkező tulajdonosa volt.

- Életének 60. évében meghalt Hervai Zsolt. Az Agria Drink és az Agria Market Kft. tulajdonosa az Egri Vízilabda Klub egykori elnökségi tagja az egylet támogatója volt.

Augusztus

- Tragikus hirtelenséggel, ciprusi nyaralása közben, kerékpározás során vesztette életét Kathi Béla, a magyar testépítés, erőemelés és erősember sport egyik legsikeresebb és legnépszerűbb alakja. A 46 éves a sportember a Cutler edzőterem-hálózat egyik alapítójaként az egri Cutler Fitness by Allure-höz is szorosan kötődött.

- Életének 47. évében elhunyt Csík István. A recski illetőségű kapus a Recsk SE, a Szajla SE, a Parádi SE, a Tarnalelesz Roma SE, a Mátraderecske SE és Mátrai Sportcentrum csapatát erősítette 2002 és 2019 között.

- Spitzmüller Zsolt, becenevén Zsoli egri atléta a Cserépi Trapp terepfutó versenyen, Cserépfalu közelében tűnt el. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 39 éves kutatóját később holtan találták meg.

- A Pétervására SE Fehér László (Bika) hajdani labdarúgó vesztette el.

Szeptember

- Életének 77. évében tragikus hirtelenséggel távozott az élők sorából a hevesi Ridegh József. A labdarúgó-kapus az NB I.-ben szerepelt az Egri Dózsa színeiben. Később játékvezetőként és edzőként is tevékenykedett.

- Az Egerszóláti SK szeretett támogatója és szurkolója, Szarvák Józsefné Margó néni elvesztését mély fájdalommal élték meg a Sportkörnél.

- Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatta a Pétervására SE, hogy életének 27. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Csonka Benjámin, a klub egykori labdarúgója.

Október

- Életének 86. évében meghalt Marmoly György András a szűkebb hazánkbeli játékvezetők hajdani első embere, a Heves Megye Labdarúgásáért díj 2010-es kitüntetettje.

- A Hevesi Sportegyesület korábbi elnöke, az atlétikai mesteredző, kiváló tornászedző, testnevelő tanár és sportvezető Tóth Gyula életének 93. esztendejében elhunyt el.

 

