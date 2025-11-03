november 3., hétfő

Fekvenyomás

1 órája

Rékásiné, Barkó és Forgács is érmes a WPA világbajnokságon

Címkék#világbajnokság#Barkó Péter#Rékásiné Gőz Erika#Forgács Péter#HQ4

A World Powerlifting Alliance (WPA) világszervezet világbajnokságának a Bács-Kiskun vármegyei nagyközség, Lakitelek adott otthon. Az egri HQ4 Fitness & Powerlifting Team SE három fekvenyomója három arany- és egy ezüstérmet szerzett.

Sike Károly

A Hungarikum Ligetbe 36 országból érkeztek versenyzők, a több mint 500 sportoló összesen 700 nevezést adott le. A HQ4 Fitness & Powerlifting Team SE színeiben Rékásiné Gőz Erika, Barkó Péter és Forgács Péter tette próbára erejét.

Barkó Péter (balról), Rékásiné Gőz Erika és Forgács Péter a HQ4 versenyzői
Barkó Péter (balról), Rékásiné Gőz Erika és Forgács Péter a HQ4 versenyzői 
Forrás: Beküldött fotó

Magasra tették a lécet a HQ4 versenyzői

– Az idei évben magasra tettük a lécet a nemzetközi szereplést illetően. A kitűzött versenyekre nagy kedvel és szorgalommal készült a csapat minden tagja. Büszke vagyok a munkájukra – fogalmazott a csapatvezető, Bocz Tamás.
A hivatásos szervek állományában lévő személyek az MPF kategóriában is indulhattak, ahol Barkó Péter és Forgács Péter aranyéremmel gazdagodott.

Az egriek eredményei

Masters (45-49 évesek), –60 kg: 1. Rékásiné Gőz Erika 60 kg-os teljesítménnyel 
Masters (50-54 évesek), –90 kg: 2. Barkó Péter 157,5 kg.
MPF kategória: –90 kg: 1. Barkó Péter 157,5 kg. –125 kg: 1. Forgács Péter 192,5 kg.

A HQ4 versenyzői büszkén térhettek haza
Forrás: Beküldött fotó

 

