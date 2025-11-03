Rékásiné, Barkó és Forgács is érmes a WPA világbajnokságon

A Hungarikum Ligetbe 36 országból érkeztek versenyzők, a több mint 500 sportoló összesen 700 nevezést adott le. A HQ4 Fitness & Powerlifting Team SE színeiben Rékásiné Gőz Erika, Barkó Péter és Forgács Péter tette próbára erejét.

Barkó Péter (balról), Rékásiné Gőz Erika és Forgács Péter a HQ4 versenyzői

Forrás: Beküldött fotó

Magasra tették a lécet a HQ4 versenyzői

– Az idei évben magasra tettük a lécet a nemzetközi szereplést illetően. A kitűzött versenyekre nagy kedvel és szorgalommal készült a csapat minden tagja. Büszke vagyok a munkájukra – fogalmazott a csapatvezető, Bocz Tamás.

A hivatásos szervek állományában lévő személyek az MPF kategóriában is indulhattak, ahol Barkó Péter és Forgács Péter aranyéremmel gazdagodott.