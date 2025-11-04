november 4., kedd

Birkózás

1 órája

Juhász Bendegúz kiemelkedett a nemzetközi mezőnyből

Címkék#Bendegúz#u13#Gyöngy Attila#Kozma István-emlékverseny

Az Egri VSI mind a négy versenyzője pontszerző helyen zárt. Juhász Bendegúz a 38 kilogrammosok mezőnyében a dobogó legfelső fokáról fogadhatta a gratulációkat.

Sike Károly

Az U13-as korosztály számára Csepelen rendezték a Kozma István-emlékversenyt, ahol a magyarok mellett osztrák, horvát, cseh, olasz, vajdasági, szerb, moldovai, holland, lengyel, erdélyi, román, felvidéki és szlovák sportolók mérhették össze tudásukat. A KIMBA nagycsarnokának négy szőnyegén közel négyszáz mérkőzést láthattak az érdeklődők. Juhász Bendegúz 20 fős mezőnyben teljesített kiemelkedően.

Juhász Bendegúz (elöl) az egri különítmény legjobban teljesítő versenyzője
Juhász Bendegúz (elöl) az egri különítmény legjobban teljesítő versenyzője
Forrás: EVSI

Juhász Bendegúz a dobogó tetején

A kötöttfogású csapatpontversenyben az ESMTK (43 pont) és az FTC-MVM (18) mögött a harmadik helyen zárt az edzőként Gyöngy Attila és Szucsik Tamás vezette Egri VSI (17) együttese. Juhász Bendegúz arany-, Csomós Sándor és Simon Konrád bronzérmet szerzett.

Az egriek helyezései
38 kg: 1. Juhász Bendegúz
42 kg: 3. Csomós Sándor
46 kg: 5. Nagy Milán
54 kg: 3. Simon Konrád

 

