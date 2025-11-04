1 órája
Juhász Bendegúz kiemelkedett a nemzetközi mezőnyből
Az Egri VSI mind a négy versenyzője pontszerző helyen zárt. Juhász Bendegúz a 38 kilogrammosok mezőnyében a dobogó legfelső fokáról fogadhatta a gratulációkat.
Az U13-as korosztály számára Csepelen rendezték a Kozma István-emlékversenyt, ahol a magyarok mellett osztrák, horvát, cseh, olasz, vajdasági, szerb, moldovai, holland, lengyel, erdélyi, román, felvidéki és szlovák sportolók mérhették össze tudásukat. A KIMBA nagycsarnokának négy szőnyegén közel négyszáz mérkőzést láthattak az érdeklődők. Juhász Bendegúz 20 fős mezőnyben teljesített kiemelkedően.
Juhász Bendegúz a dobogó tetején
A kötöttfogású csapatpontversenyben az ESMTK (43 pont) és az FTC-MVM (18) mögött a harmadik helyen zárt az edzőként Gyöngy Attila és Szucsik Tamás vezette Egri VSI (17) együttese. Juhász Bendegúz arany-, Csomós Sándor és Simon Konrád bronzérmet szerzett.
Az egriek helyezései
38 kg: 1. Juhász Bendegúz
42 kg: 3. Csomós Sándor
46 kg: 5. Nagy Milán
54 kg: 3. Simon Konrád
