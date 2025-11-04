november 4., kedd

Kézilabda

2 órája

Magyar Kupa: hajdúnánási döntetlennel nyolcaddöntős az Eszterházy SC

Címkék#Eszterházy SC#hajdúnánási#nyolcaddöntős#Magyar Kupa

Folytatódik a sikerszéria. Az Eszterházy SC a bajnoki menetelés közepette a Magyar Kupa sorozatban is remekül teljesít. Csáki Zsófiék a hajdúnánási döntetlennek köszönhetően már a legjobb 16 között folyathatják.

Sike Károly

Az Eszterházy SC az NB II.-es STAVMAT Füzesabonyi SC (37–31) és a szintén másodosztályú Borsod SK-Kazincbarcika (27–20) legyőzését követően a Magyar Kupa harmadik fordulójában kiélezett küzdelemben harcolta ki a továbbjutást Hajdúnánáson. A versenykiírás értelemben azonos osztályú csapatok mérkőzésén a döntetlen a vendégeknek kedvez.

Az Eszterházy SC sikerszériája tovább folytatódik a Magyar Kupa sorozatban is
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A női Magyar Kupa 3. fordulójának mérkőzésén:

HAJDÚNÁNÁS KN–ESZTERHÁZY SC 27–27 (14–16)
Hajdúnánás, Hódos Imre Városi Sport és Rendezvénycsarnok, 120 néző. V.: Bátori B., Szécsi B.
ESC: Kozma – Bernát 2, Dudás D., Pankotai 3, Szár E. 1, Csáki Zs. 4, Orell 5 (2). Csere: Nagy Zs. (kapus), Zsikó 5 (2), Hudák A., Pádár L., Bencsik, Babinszky 3, Hadnagy F. 3, Losonczi 1. Vezetőedző: Kocsis Csaba
AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–1, 12. p.: 5–5, 18. p.: 9–8, 24. p.: 12–11, 36. p.: 18–21, 42. p.: 18–23, 48. p.: 20–24, 54. p.: 24–26.
KIÁLLÍTÁSOK: 12, ill. 0 perc.
HÉTMÉTERESEK: 3/1, ill. 4/4.
KOCSIS CSABA: – Húsz perc után átvettük az irányítást, amit az utolsó negyedórában ismét átengedtünk a hazaiaknak. A csapat összeállításában elég nagy volt zűrzavar, ami elsősorban az én hibám, mivel szerettem volna mindenkinek játéklehetőséget adni. Sajnos ez nem teljesült maradéktalanul, viszont a továbbjutásnak örülök, mivel ez is fontos volt a számunkra.
TOVÁBBJUTOTT: az Eszterházy SC.
KÖVETKEZIK: NB I/B, 8. forduló: Eszterházy SC–MTK Budapest, november 8., szombat, 18.00.

 

