Magyar Kupa: hajdúnánási döntetlennel nyolcaddöntős az Eszterházy SC

Az Eszterházy SC az NB II.-es STAVMAT Füzesabonyi SC (37–31) és a szintén másodosztályú Borsod SK-Kazincbarcika (27–20) legyőzését követően a Magyar Kupa harmadik fordulójában kiélezett küzdelemben harcolta ki a továbbjutást Hajdúnánáson. A versenykiírás értelemben azonos osztályú csapatok mérkőzésén a döntetlen a vendégeknek kedvez.

Az Eszterházy SC sikerszériája tovább folytatódik a Magyar Kupa sorozatban is

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A női Magyar Kupa 3. fordulójának mérkőzésén:

HAJDÚNÁNÁS KN–ESZTERHÁZY SC 27–27 (14–16)

Hajdúnánás, Hódos Imre Városi Sport és Rendezvénycsarnok, 120 néző. V.: Bátori B., Szécsi B.

ESC: Kozma – Bernát 2, Dudás D., Pankotai 3, Szár E. 1, Csáki Zs. 4, Orell 5 (2). Csere: Nagy Zs. (kapus), Zsikó 5 (2), Hudák A., Pádár L., Bencsik, Babinszky 3, Hadnagy F. 3, Losonczi 1. Vezetőedző: Kocsis Csaba

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–1, 12. p.: 5–5, 18. p.: 9–8, 24. p.: 12–11, 36. p.: 18–21, 42. p.: 18–23, 48. p.: 20–24, 54. p.: 24–26.

KIÁLLÍTÁSOK: 12, ill. 0 perc.

HÉTMÉTERESEK: 3/1, ill. 4/4.

KOCSIS CSABA: – Húsz perc után átvettük az irányítást, amit az utolsó negyedórában ismét átengedtünk a hazaiaknak. A csapat összeállításában elég nagy volt zűrzavar, ami elsősorban az én hibám, mivel szerettem volna mindenkinek játéklehetőséget adni. Sajnos ez nem teljesült maradéktalanul, viszont a továbbjutásnak örülök, mivel ez is fontos volt a számunkra.

TOVÁBBJUTOTT: az Eszterházy SC.

KÖVETKEZIK: NB I/B, 8. forduló: Eszterházy SC–MTK Budapest, november 8., szombat, 18.00.