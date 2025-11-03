Ökölvívás
1 órája
Magyar–ukrán csapattalálkozó a pénteken kezdődő 8. Eger-kupán
Péntektől vasárnapig Egerben hangolnak a korosztályos Európa-bajnokságra. A Kelet-magyarországi Bajnokságon 32 egyesület 226 versenyzője küzd a 8. Eger-kupáért.
A csapattalálkozón Dorkó Laura is kötelek közé lép
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap
A háromnapos esemény betétprogramjaként szombaton 15 órától Magyarország–Ukrajna nemzetek közötti U17-es összecsapást rendeznek, a decemberi németországi U17-es Európa-bajnokságra való felkészülés jegyében. A magyar csapatban egriként Dorkó Laura (52 kg) és Asztalos Hunor (63 kg) is kötelek közé lép.
A Kelet-magyarországi Bajnokság egyben 8. Eger-kupa mérkőzései pénteken 13, szombaton 12 vasárnap 9 órakor kezdődnek.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre