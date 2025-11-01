Helycserére készül Átányban a Maklár

Az átányiak két ponttal gyűjtöttek többet mint a tabellán mögöttük álló Maklár II. együttese, így vendéggyőzelem esetén a két csapat helyet cserél a táblázaton. Az éllovas Lokomotív Tarnaszentmiklósón igyekszik erősíteni vezető pozícióját, míg Istenmezejére a Recsk KJTK látogat.

Az átányiak a Maklár II. ellen rangadón szerepelnek

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Átányban vendég a Maklár II.

Vasárnap, 13.30:

MARKAZ FC (7.)–VISONTA SC (11.)

Markaz. V.: Orovecz Tamás Péter (Sztrapkovics B., Bálint J.)

TARNASZENTMIKLÓS SE (9.)–LOKOMOTÍV SE-OKTAT60 (1.)

Tarnaszentmiklós. V.: Bordács János (Juhász S., Czipó Á.)