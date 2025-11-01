november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Helycserére készül Átányban a Maklár

Címkék#Átányban#Lokomotív#Maklár II.#tiszai sc

A Heves vármegyei III. osztályú bajnokság 12. fordulójának rangadóját Átányban rendezik. A tabellán harmadik hazaiak a negyedik Maklár II. gárdáját fogadják. A Váraszó–Adács mérkőzés elmarad.

Heol.hu

Az átányiak két ponttal gyűjtöttek többet mint a tabellán mögöttük álló Maklár II. együttese, így vendéggyőzelem esetén a két csapat helyet cserél a táblázaton. Az éllovas Lokomotív Tarnaszentmiklósón igyekszik erősíteni vezető pozícióját, míg Istenmezejére a Recsk KJTK látogat.

Az átányiak a Maklár II. ellen rangadón szerepelnek
Az átányiak a Maklár II. ellen rangadón szerepelnek
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Átányban vendég a Maklár II.

Vasárnap, 13.30:

MARKAZ FC (7.)–VISONTA SC (11.)
Markaz. V.: Orovecz Tamás Péter (Sztrapkovics B., Bálint J.)

TARNASZENTMIKLÓS SE (9.)–LOKOMOTÍV SE-OKTAT60 (1.)
Tarnaszentmiklós. V.: Bordács János (Juhász S., Czipó Á.)

PÉTERVÁSÁRA SE (10.)–GYÖNGYÖSTARJÁNI RE (12.)
Pétervására, Bocsi Attila Sporttelep. V.: Nagy Ferenc (Kobzi Z., László T.)

RFC-ÁTÁNY (3.)–MAKLÁRI SE II. (4.)
Átány. V.: Klenovics Róbert (Ádám B., Pócs I. P.)

TISZAI SC-KISKÖRE (14.)–GYÖNGYÖSPATAI SE (8.)
Kisköre. V.: Göcző Lajos (Simon P., Molnár M.)

ISTENMEZEJE SE 1926 (2.)–RECSK KJTK (13.)
Istenmezeje. V.: Tóth Máté (Koren T., Szén L.)

VÁRASZÓI SE (6.)–ADÁCSI DSE (15.)
Elamarad

Vasárnap, 14.30:

NOSZVAJ SE (16.)–EGERSZÓLÁTI SK II. (5.)
Eger, Felsővárosi Sporttelep. V.: Gyetvai Erik (Oancz K., Göcző Zs.)

A bajnokság állása
1. Lokomotív SE    11    10    –    1    49–8    30
2. Istenmezeje    11    9    –    2    57–20    27
3. RFC-Átány    11    8    1    2    42–20    25
4. Maklár II.    11    7    2    2    44–13    23
5. Egerszólát II.    10    7    2    1    37–14    23
6. Váraszó    11    6    2    3    39–22    20
7. Markaz    11    4    4    3    23–26    16
8. Gyöngyöspata    9    4    2    3    17–13    14
9. Tarnaszentmiklós    11    4    1    6    36–37    13
10. Pétervására    10    4    1    5    24–27    13
11. Visonta    11    3    1    7    22–56    10
12. Gyöngyöstarján    10    3    –    7    20–29    9
13. Recsk KJTK    11    2    1    8    16–35    7
14. Tiszai SC-Kisköre    10    1    1    8    12–45    4
15. Adács    10    1    1    8    11–46    3
16. Noszvaj    10    –    3    7    16–54    3
Megjegyzés: az Adácstól 1 pont levonva

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu