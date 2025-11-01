1 órája
Helycserére készül Átányban a Maklár
A Heves vármegyei III. osztályú bajnokság 12. fordulójának rangadóját Átányban rendezik. A tabellán harmadik hazaiak a negyedik Maklár II. gárdáját fogadják. A Váraszó–Adács mérkőzés elmarad.
Az átányiak két ponttal gyűjtöttek többet mint a tabellán mögöttük álló Maklár II. együttese, így vendéggyőzelem esetén a két csapat helyet cserél a táblázaton. Az éllovas Lokomotív Tarnaszentmiklósón igyekszik erősíteni vezető pozícióját, míg Istenmezejére a Recsk KJTK látogat.
Átányban vendég a Maklár II.
Vasárnap, 13.30:
MARKAZ FC (7.)–VISONTA SC (11.)
Markaz. V.: Orovecz Tamás Péter (Sztrapkovics B., Bálint J.)
TARNASZENTMIKLÓS SE (9.)–LOKOMOTÍV SE-OKTAT60 (1.)
Tarnaszentmiklós. V.: Bordács János (Juhász S., Czipó Á.)
Istenmezeje SE: ötgólos rangadó a Váraszóval, a végén hazai sikerrel
PÉTERVÁSÁRA SE (10.)–GYÖNGYÖSTARJÁNI RE (12.)
Pétervására, Bocsi Attila Sporttelep. V.: Nagy Ferenc (Kobzi Z., László T.)
RFC-ÁTÁNY (3.)–MAKLÁRI SE II. (4.)
Átány. V.: Klenovics Róbert (Ádám B., Pócs I. P.)
TISZAI SC-KISKÖRE (14.)–GYÖNGYÖSPATAI SE (8.)
Kisköre. V.: Göcző Lajos (Simon P., Molnár M.)
ISTENMEZEJE SE 1926 (2.)–RECSK KJTK (13.)
Istenmezeje. V.: Tóth Máté (Koren T., Szén L.)
VÁRASZÓI SE (6.)–ADÁCSI DSE (15.)
Elamarad
Vasárnap, 14.30:
NOSZVAJ SE (16.)–EGERSZÓLÁTI SK II. (5.)
Eger, Felsővárosi Sporttelep. V.: Gyetvai Erik (Oancz K., Göcző Zs.)
A bajnokság állása
1. Lokomotív SE 11 10 – 1 49–8 30
2. Istenmezeje 11 9 – 2 57–20 27
3. RFC-Átány 11 8 1 2 42–20 25
4. Maklár II. 11 7 2 2 44–13 23
5. Egerszólát II. 10 7 2 1 37–14 23
6. Váraszó 11 6 2 3 39–22 20
7. Markaz 11 4 4 3 23–26 16
8. Gyöngyöspata 9 4 2 3 17–13 14
9. Tarnaszentmiklós 11 4 1 6 36–37 13
10. Pétervására 10 4 1 5 24–27 13
11. Visonta 11 3 1 7 22–56 10
12. Gyöngyöstarján 10 3 – 7 20–29 9
13. Recsk KJTK 11 2 1 8 16–35 7
14. Tiszai SC-Kisköre 10 1 1 8 12–45 4
15. Adács 10 1 1 8 11–46 3
16. Noszvaj 10 – 3 7 16–54 3
Megjegyzés: az Adácstól 1 pont levonva