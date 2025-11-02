Sanghajban ugráltak a maklári lányok - nem is akárhogy!

Dia és Lili mindketten 15 éve ugróköteleznek, a most 21 éves egyetemisták anyaklubja, a Maklári Bosch Kötélugró Klub szinte második otthonuk. Egészen kicsi koruktól világ- és Európa bajnokokkal, tőlük tanulva csöppentek a kötélugrás világába, ami úgy tűnik felnőttként sem eresztik őket. Vannak még terveik. A maklári ugrókötelesek Sanghajban sem tétlenkedtek.

Forrás: Beküldött fotó

– Persze benne van a sport szeretete mellett az is ebben, hogy sokat utazhatunk a nemzetközi versenyekre, olyan helyekre juthattunk el, ahová az ugrókötelezés nélkül nem – erősítette meg Zelei Dia, aki azt is hozzátette, hogy a júliusi Japánban, Kawasakiban tartott világbajnokság után még gondolt is rá, hogy valószínűleg nem jut el még egyszer Ázsiába, aztán az élet rácáfolt erre. Beválogatták őket Magyarország képviselőiként egy meghívásos nemzetközi versenyre, amelyet ezúttal Shanghajban rendeztek meg októberben. A felnőtt magyar női ugrókötelesek közül a maklári Hanuszik Lili és Zelei Dia mellett a kanizsai Csermák Anna képviselhette ezen a viadalon hazánkat.