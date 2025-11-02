1 órája
Sanghajban ugráltak a maklári lányok - nem is akárhogy!
A nyáron Japánban, Kawasakiban tartott világbajnokság után még nem sejtette a Maklári Bosch Kötélugró Klub két felnőtt versenyzője, hogy októberben újra Ázsiában versenyezhet. A maklári ugrókötelesek Sanghajban mutathatták meg, mit tudnak. Hanuszik Lili és Zelei Dia nem is akárhogyan szerepelt a meghívásos nemzetközi kötélugró versenyen, ahol öt földrész legjobbjaival ugrálhattak. A verseny mellett azért mókára is jutott idő.
Dia és Lili mindketten 15 éve ugróköteleznek, a most 21 éves egyetemisták anyaklubja, a Maklári Bosch Kötélugró Klub szinte második otthonuk. Egészen kicsi koruktól világ- és Európa bajnokokkal, tőlük tanulva csöppentek a kötélugrás világába, ami úgy tűnik felnőttként sem eresztik őket. Vannak még terveik. A maklári ugrókötelesek Sanghajban sem tétlenkedtek.
– Persze benne van a sport szeretete mellett az is ebben, hogy sokat utazhatunk a nemzetközi versenyekre, olyan helyekre juthattunk el, ahová az ugrókötelezés nélkül nem – erősítette meg Zelei Dia, aki azt is hozzátette, hogy a júliusi Japánban, Kawasakiban tartott világbajnokság után még gondolt is rá, hogy valószínűleg nem jut el még egyszer Ázsiába, aztán az élet rácáfolt erre. Beválogatták őket Magyarország képviselőiként egy meghívásos nemzetközi versenyre, amelyet ezúttal Shanghajban rendeztek meg októberben. A felnőtt magyar női ugrókötelesek közül a maklári Hanuszik Lili és Zelei Dia mellett a kanizsai Csermák Anna képviselhette ezen a viadalon hazánkat.
– Nem volt kérdés, hogy megyünk-e, még úgy sem, hogy mindketten eléggé leterheltek vagyunk az egyetemi tanulmányaink miatt – fogalmazott Lili. – Ez a verseny nem olyan feszített mint egy világ- vagy Európa bajnokság, tehát dupla élmény volt. Olyan volt mint egy fesztivál – tette hozzá.
Maklári ugrókötelesek Sanghajban
A két lány egyetértett abban, hogy bár a több mint tíz órás repülőút, az időeltolódás miatt azért nem volt sétagalopp az utazás, de számukra ez nem volt megterhelő, hatalmas élményként emlékeznek majd a Sanghajban töltött 4 napra, ahol a kemény versenyzés mellett üdítő programokat szerveztek nekik. Gasztronómia kitekintés is volt, hiszen még teknőshúst is kóstoltak.
Az érmek mellett tárgyi emlékeket is hoztak haza az élmények mellé, megtapasztalhatták azt is, hogy a kínaiak mennyire másképp tekintenek a sportágukra. Ott a testnevelés órán is választható a kötélugrás.
– Nekem fontosak a célok, hogy a saját erőmből érjem el. Ilyen a 3 perces gyorsaságiban a bűvös 500-as feletti jegyzett eredmény elérése – osztotta meg Dia. – Ezúttal nem sikerült, hiszen 494-et csináltam, ami tudom, nem rossz eredmény, de sajnálom, hogy nemzetközi versenyen nem sikerült a legjobbamat futnom ebben. Nekem ez nagy csalódás.
Ti mar próbáltatok 3 percet teljes sebességgel végig ugrálni? Az International Jump Rope Masters egyik versenyszáma! Ezt zárta Zelei Diána 494-es eredménnyel nyert Shanghajban! Itt csak az utolsó 40 másodpercet láthatjátok!
A 2025. International Jump Rope Masters verseny részeként a kiutazó magyarok megnézhették alsós diákok testnevelés óráját, azt, hogyan tanulnak a kisiskolások egy kimondottan ugróköteles iskolában. A magyarok mellett Thaiföldről, Koreából, Szlovákiából, Amerikából, Ausztráliából, mind az öt földrészről érkeztek kötelesek a versenyre. Ott volt Luke Boon a kötélugró sportág férfi legje, és Lauren Ellis is aki a Japán vb egyéni freestyle bajnoka volt. A magyarokat Zelei Diána, Hanuszik Lilla, Csermák Anna mellett az utánpótlást a versenyen Tóth Milos és Tóth Roni képviselte.
2025. International Jump Rope Masters verseny eredmények:
Zelei Dia
- - 180mp gyorsasági 1 . hely
- - Egyéni gyakorlat 2. hely
- - Egyéni összetett 1. hely
Hanuszik Lili
- - 30mp gyorsasági 2. hely
- - Egyéni gyakorlat 3. hely
Zelei Dia az egyéni szabadon választott gyakorlatával 2. helyen végzett a Shanghaiban rendezett International Jump Rope Masters versenyen!
