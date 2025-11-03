NB III.: az Eger SE jobb volt, a Füzesabony ugyanott áll, a Hatvan kétszer több pontot gyűjtött

Abban nincs eltérés, hogy az NB III.-ban egy idénnyel korábban is három csapattal képviselteti magát Heves vármegye. Az is megegyezik, hogy az Eger SE pozíciója volt a legelőkelőbb 2024 őszén, utána a Füzesabony SC-Erőss út és az FC Hatvan következett.

Az egriek (pirosban) és a füzesabonyiak ezúttal is az NB III.-as középmezőny tagjai

Forrás: Szántó György/Heol.hu

Az egriek esetében pontszámban csupán három egység különbség mutatkozik a tavalyi szezon javára, ám az négy helyezéssel előkelőbb pozíciót jelentett. A legmarkánsabb eltérés a kapott gólok számában tapasztalható: idén a 14 forduló során 30 alkalommal találtak be az ellenfelek az ESE hálójába, ami – az ózdiakkal együtt – a második legtöbb a 16-os mezőnyben. Nem meglepő, hogy ebben az összehasonlításban a sereghajtó hatvaniaké a legrosszabb mutató (35).