NB III.: az Eger SE jobb volt, a Füzesabony ugyanott áll, a Hatvan kétszer több pontot gyűjtött

Tavaly és most. Összevetésünkben azt néztük meg, egy évvel ezelőtt a 14. fordulót követően hol álltak csapataink az NB III. Északkeleti-csoportjában, és hol foglalnak helyet ezúttal.

Bódi Csaba

Abban nincs eltérés, hogy az NB III.-ban egy idénnyel korábban is három csapattal képviselteti magát Heves vármegye. Az is megegyezik, hogy az Eger SE pozíciója volt a legelőkelőbb 2024 őszén, utána a Füzesabony SC-Erőss út és az FC Hatvan következett.

Az egriek (pirosban) és a füzesabonyiak ezúttal is az NB III.-as középmezőny tagjai
Az egriek (pirosban) és a füzesabonyiak ezúttal is az NB III.-as középmezőny tagjai
Forrás: Szántó György/Heol.hu

Az egriek esetében pontszámban csupán három egység különbség mutatkozik a tavalyi szezon javára, ám az négy helyezéssel előkelőbb pozíciót jelentett. A legmarkánsabb eltérés a kapott gólok számában tapasztalható: idén a 14 forduló során 30 alkalommal találtak be az ellenfelek az ESE hálójába, ami – az ózdiakkal együtt – a második legtöbb a 16-os mezőnyben. Nem meglepő, hogy ebben az összehasonlításban a sereghajtó hatvaniaké a legrosszabb mutató (35).

Az előző kiírásban még az Erőss út nevét viselő füzesabonyiak ugyanúgy 14 pontot írattak a nevük mellé, ahogy tették az éve. A vereségek száma kettővel volt kevesebb, döntetlenből pedig hárommal több került a táblázatba. Lőtt gólból 11 (legkevesebb a mezőnyben) szerepel az FSC-nél, míg kapott találatok terén a tavalyitól kedvezőbb adattal büszkélkedhet a gárda.

A hatvaniak esetében az idén gyűjtött feleannyi pont úgy jött össze, hogy míg 2024-ben a három győzelem mellett ötször ikszeltek a Zagyva-partiak (14), addig idén a két sikert mindössze egy remi egészíti ki (7). A 11 vereség rendkívül elkeserítő, ahogy az is, hogy a 13., még bentmaradást érő helytől hét pont távolságra találató az egylet.

NB III.-as csapataink helyezése most és egy évvel ezelőtt

2025/2026

10. Eger SE 14 5 2 7 17–30 17
12. Füzesabony SC 14 3 5 6 11–15 14
16. FC Hatvan 14 2 1 11 16–35 7

2024/2025

6. Eger SE 14 5     5 4 20–22 20
12. Füzesabony SC-Erőss út 14 4 2 8 10–19 14
13. FC Hatvan 14 3 5 6 12–17 14


 

