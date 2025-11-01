49 perce
NB III.: az Eger SE és az FC Hatvan ellenfele is keresi a korábbi formáját
Borsodi és hajdúsági túra a programban. Mindhárom Heves vármegyei csapat vendégként lép pályára az NB III. Északkeleti csoportjának 14. fordulójában.
Az Eger SE Tiszafüreden, a Füzesabony Debrecenben, a FC Hatvan Putnokon lép pályára az NB III. Északkeleti csoportjának 14. fordulójában.
Az NB III. Északkeleti csoportjának 14. fordulójában:
Vasárnap, 13.00:
TISZAFÜREDI VSE (3.)–EGER SE (9.)
Tiszafüred, Lipcsey Elemér Sporttelep. V.: Dr. Dédesi Mátyás Benedek (Vilmányi S., Gutyán D.)
A házigazda a legutóbbi négy mérkőzésén nyeretlen maradt, így a korábbi éllovas már csak harmadik a tabellán. Dorcsák Zoltán tanítványai három döntetlent követően legutóbb a Sényővel szemben vereséggel zártak (2–3), ami arra utal, hogy a társaság továbbra is keresi korábbi önmagát. Az Eger SE az elmúlt fordulóban sikerrel vette az FC Hatvan elleni vármegyei derbit (2–1), de a szezont tekintve hullámzóan teljesít. Izgalmas mérkőzésre van kilátás, ahol a napi forma dönthet a pontok sorsáról.
NB III.: az Eger֪ SE–FC Hatvan meccsen fordulás után következett a fordulat
DEAC (4.)–FÜZESABONY SC (12.)
Debreceni Egyetemi AC Sporttelep. V.: Kakuk Szabolcs (Juhász Sz. O., Szabó R.)
A hajdúsági gárda utoljára augusztus végén a Putnoktól szevedett vereséget (0–1), azóta nyolc mérkőzésén keresztül nem talált legyőzőre. A Füzesabony három vereség után legutóbb gólnélküli döntetlent ért el a Gödöllő ellen, ami ugyan előrelépés a korábbiakhoz képest, de nem garancia arra, hogy új lendület érkezett a csapatba. Elsősorban a góllövés tekintetében kell javulni az elmúlt hetekben ezzel adós füzesabonyiaknak, mert Debrecenben enélkül aligha terem babér.
PUTNOK FC (7.)–FC HATVAN (16.)
Putnok, Várady Béla Sportközpont. V.: Pusztai Gergely (Balogh B., Kondákor T.)
Az egész mezőny legrosszabb formában lévő csapata a Putnok, amely öt nyeretlen mérkőzéssel a háta mögött várja a sereghajtó elleni találkozót. Mikor ha nem most, gondolhatják a borsodiak, de ugyanez járhat a hatvaniak fejében is. A Zagyva-partiak helyzete finoman szólva sem rózsás, de leírni semmiképp sem szabad Dinka Kristófékat. Az Eger SE elleni mérkőzésen kiállított Kitl Krisztián nélkül csatába induló FC Hatvan akkor járhat sikerrel, ha 90 percen keresztül megőrzi stabilitását.
A további menetrend
NOVEMBER 1., SZOMBAT
13.00: DVTK II.–Tarpa
NOVEMBER 2., VASÁRNAP
13.00: Sényő–Ózd-Sajóvölgye
13.00: Nyíregyháza II.–Gödöllő
13.00: Cigánd–Kisvárda II.
13.00: Tiszaújváros–DVSC II.