NB III.: az Eger SE és az FC Hatvan ellenfele is keresi a korábbi formáját

DEAC (4.)–FÜZESABONY SC (12.)

Debreceni Egyetemi AC Sporttelep. V.: Kakuk Szabolcs (Juhász Sz. O., Szabó R.)

A hajdúsági gárda utoljára augusztus végén a Putnoktól szevedett vereséget (0–1), azóta nyolc mérkőzésén keresztül nem talált legyőzőre. A Füzesabony három vereség után legutóbb gólnélküli döntetlent ért el a Gödöllő ellen, ami ugyan előrelépés a korábbiakhoz képest, de nem garancia arra, hogy új lendület érkezett a csapatba. Elsősorban a góllövés tekintetében kell javulni az elmúlt hetekben ezzel adós füzesabonyiaknak, mert Debrecenben enélkül aligha terem babér.

PUTNOK FC (7.)–FC HATVAN (16.)

Putnok, Várady Béla Sportközpont. V.: Pusztai Gergely (Balogh B., Kondákor T.)

Az egész mezőny legrosszabb formában lévő csapata a Putnok, amely öt nyeretlen mérkőzéssel a háta mögött várja a sereghajtó elleni találkozót. Mikor ha nem most, gondolhatják a borsodiak, de ugyanez járhat a hatvaniak fejében is. A Zagyva-partiak helyzete finoman szólva sem rózsás, de leírni semmiképp sem szabad Dinka Kristófékat. Az Eger SE elleni mérkőzésen kiállított Kitl Krisztián nélkül csatába induló FC Hatvan akkor járhat sikerrel, ha 90 percen keresztül megőrzi stabilitását.