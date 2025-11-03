november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

A négyéves Mira javára gyűjtöttek Apcon és Petőfibányán

Címkék#Petőfibánya#külföld#adag#Mira#Apc#édesapa

Két Heves vármegyei II. osztályú egyesület is segítőkezet nyújtott a hétvégén. A Hort SK labdarúgójának agydaganattal diagnosztizált kislánya, a négyéves Tamás Mira került egyik pillanatról a másikra krikus helyzetbe. Érte fogtak össze a futballisták és a nézők.

Bódi Csaba

A külföldről beszerezhető gyógyszer adagjának ára 3 milló 400 ezer forintot tesz ki a négyéves Mira esetében.

Apcon és Petőfibányán is négyéves Mira javára gyűjtöttek
Apcon és Petőfibányán is négyéves Mira javára gyűjtöttek
Forrás: Facebook

A Hort SK, vagyis a 35 éves Tamás Tibor édesapa csapata a múlt héten csatlakozott ahhoz a felhíváshoz, amelyben kitérnek rá, hogy „a család erején felül próbálja előteremteni a költségeket, de egyedül nem megy”. A sportszervezet is beszállt a gyűjtésbe, arra kérve mindenkit, hogy „Fogjunk össze érte, és mutassuk meg, hogy egy közösség ereje csodákra képes, ha egy gyermekről van szó.”

A Heves vármegyei II. osztályú bajnokság 12. fordulójában az Apci TE–Zagyvaszántó SE mérkőzés előtt a hazaiak jelezték, segítenek és ezt meg is tették. „A sportban lehetlen nem létezik. A győztes Te leszel Mira!” – üzentek az apciak.

Az ATE részéről aztán Kása Arnold technikai vezető a meccs utáni nyilatkozatban is kitért az adományozásra.
„Mirácskának mielőbbi felépülést kíván az Apci Torna Egylet!”

A négyéves kislány esetében életmentésről van szó

Az Apchoz közeli Petőfibányán is átérezték az ügy fontosságát. A Bányász SK nevében Tatár Roland edző beszélt arról, hogy sorsközösséget vállaltak Tamás Tiborral.

A mérkőzés teljes jegybevételét horti barátunk kislánya, Mira kezelésére ajánljuk. Mielőbbi gyógyulást kívánunk neki!

Mira gyógyíttatásának költségeihez mások is hozzájárulhatnak.

„Minden adomány – bármilyen kicsi is – az életét mentheti meg. Kérünk, ha tudsz, segíts Mirának a gyógyulásban”.

Az adománygűjtő akció felhívása 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu