1 órája
A négyéves Mira javára gyűjtöttek Apcon és Petőfibányán
Két Heves vármegyei II. osztályú egyesület is segítőkezet nyújtott a hétvégén. A Hort SK labdarúgójának agydaganattal diagnosztizált kislánya, a négyéves Tamás Mira került egyik pillanatról a másikra krikus helyzetbe. Érte fogtak össze a futballisták és a nézők.
A külföldről beszerezhető gyógyszer adagjának ára 3 milló 400 ezer forintot tesz ki a négyéves Mira esetében.
A Hort SK, vagyis a 35 éves Tamás Tibor édesapa csapata a múlt héten csatlakozott ahhoz a felhíváshoz, amelyben kitérnek rá, hogy „a család erején felül próbálja előteremteni a költségeket, de egyedül nem megy”. A sportszervezet is beszállt a gyűjtésbe, arra kérve mindenkit, hogy „Fogjunk össze érte, és mutassuk meg, hogy egy közösség ereje csodákra képes, ha egy gyermekről van szó.”
A Heves vármegyei II. osztályú bajnokság 12. fordulójában az Apci TE–Zagyvaszántó SE mérkőzés előtt a hazaiak jelezték, segítenek és ezt meg is tették. „A sportban lehetlen nem létezik. A győztes Te leszel Mira!” – üzentek az apciak.
Az ATE részéről aztán Kása Arnold technikai vezető a meccs utáni nyilatkozatban is kitért az adományozásra.
„Mirácskának mielőbbi felépülést kíván az Apci Torna Egylet!”
Egy jól eltalált lövés döntött Apcon, a 90. percben kétszer villant a piros lap
A négyéves kislány esetében életmentésről van szó
Az Apchoz közeli Petőfibányán is átérezték az ügy fontosságát. A Bányász SK nevében Tatár Roland edző beszélt arról, hogy sorsközösséget vállaltak Tamás Tiborral.
A mérkőzés teljes jegybevételét horti barátunk kislánya, Mira kezelésére ajánljuk. Mielőbbi gyógyulást kívánunk neki!
Mira gyógyíttatásának költségeihez mások is hozzájárulhatnak.
„Minden adomány – bármilyen kicsi is – az életét mentheti meg. Kérünk, ha tudsz, segíts Mirának a gyógyulásban”.