A négyéves Mira javára gyűjtöttek Apcon és Petőfibányán

A Heves vármegyei II. osztályú bajnokság 12. fordulójában az Apci TE–Zagyvaszántó SE mérkőzés előtt a hazaiak jelezték, segítenek és ezt meg is tették. „A sportban lehetlen nem létezik. A győztes Te leszel Mira!” – üzentek az apciak.

Az ATE részéről aztán Kása Arnold technikai vezető a meccs utáni nyilatkozatban is kitért az adományozásra.

„Mirácskának mielőbbi felépülést kíván az Apci Torna Egylet!”