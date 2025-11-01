31 perce
Szituációs Lőbajnokság: az egri 60. TVZ országos első
Az egri 60. TVZ (területvédelmi zászlóalj) triója 12 együttest megelőzve szerzett bajnoki címet. A Magyar Honvédség Szituációs Lőbajnoksága csapatversenyének Debrecen volt a helyszíne.
Az Apafa lőtéren a Tabódy Zoltán százados, Pap Lukács főhadnagy és Zentai Viktor főtörzsőrmester összeállítású gárda teljesítette legjobban a szituációs lőbajnokság követelményeit.
A 13 csapat 47 versenyzőjének hét szituációs pályán több mint 100 lövést kellett leadni egy kilenc milliméteres szolgálati fegyverrel.
A szituációs lőbajnokság dobogósai
A Katonai Rendészeti Ezred, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Különleges Műveleti Zászlóalj, a Bornemissza Gergely Felderítő Ezred, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és több területvédelmi zászlóalj hármasa előtt sikerült az élen zárni
– tájékoztatta portálunkat Tabódy Zoltán.
Második helyen a MH Katonai Rendészeti Ezred csapata, harmadikként pedig a 3. TVZ (Debrecen) együttese végzett.
