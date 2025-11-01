november 1., szombat

Sportlövészet

31 perce

Szituációs Lőbajnokság: az egri 60. TVZ országos első

Az egri 60. TVZ (területvédelmi zászlóalj) triója 12 együttest megelőzve szerzett bajnoki címet. A Magyar Honvédség Szituációs Lőbajnoksága csapatversenyének Debrecen volt a helyszíne.

Bódi Csaba

Az Apafa lőtéren a Tabódy Zoltán százados, Pap Lukács főhadnagy és Zentai Viktor főtörzsőrmester összeállítású gárda teljesítette legjobban a szituációs lőbajnokság követelményeit. 

A szituációs lőbajnokság legjobbjaként az egri 60. TVZ triója állhatott a dobogó tetejére
Forrás:  Beküldött fotó

A 13 csapat 47 versenyzőjének hét szituációs pályán több mint 100 lövést kellett leadni egy kilenc milliméteres szolgálati fegyverrel.

A szituációs lőbajnokság dobogósai

A Katonai Rendészeti Ezred, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Különleges Műveleti Zászlóalj, a Bornemissza Gergely Felderítő Ezred, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és több területvédelmi zászlóalj hármasa előtt sikerült az élen zárni

– tájékoztatta portálunkat Tabódy Zoltán.

Második helyen a MH Katonai Rendészeti Ezred csapata, harmadikként pedig a 3. TVZ (Debrecen) együttese végzett.


 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
