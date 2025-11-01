Szituációs Lőbajnokság: az egri 60. TVZ országos első

Az Apafa lőtéren a Tabódy Zoltán százados, Pap Lukács főhadnagy és Zentai Viktor főtörzsőrmester összeállítású gárda teljesítette legjobban a szituációs lőbajnokság követelményeit.

A szituációs lőbajnokság legjobbjaként az egri 60. TVZ triója állhatott a dobogó tetejére

Forrás: Beküldött fotó

A 13 csapat 47 versenyzőjének hét szituációs pályán több mint 100 lövést kellett leadni egy kilenc milliméteres szolgálati fegyverrel.