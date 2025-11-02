22 perce
Tarnaszentmiklóson a Loki elől felszedték a síneket
Sorban hét győzelem után az idénybeli második vereség az elsőségbe került a Lokomotív SE-nek. Tarnaszentmiklóson lassították a hatvaniakat, akik hiába szereztek vezetést, a házigazda fordított.
A Heves vármegyei III. osztály 12. fordulójának legnagyobb meglepetését szolgáltatta a Tarnaszentmiklós, amely edzőként Balázs Tihamér vezetésével gyűjtötte be a három pontot a Loki ellen.
Vereségével a Zagyva-parti együttes a második helyre csúszott vissza, átadva az elsőséget a recskieknek fél tucat gólt rúgott istenmezejeieknek. A játéknap legtöbb találatát (9) Átányban láthatták a nézők, ahol nem volt elég Bari Bertalan három gólja a Maklár II. ellen. A vendégek a szintén triplázó Pásztor Martinnal az élen győztek és felléptek a dobogóra, megelőzve a RFC-t. Az egerszólátiak Noszvajjal szembeni összecsapásán nyolc gól született Egerben. A forduló másik idegenbeli sikere a visontaiak nevéhez fűződik, akik a szomszédvár markaziaknál örülhettek. Kiskörén Kökény Csaba 92. percbeli treffeléssel mentett pontott a Gyöngyöspata ellen.
Heves vármegyei III. osztály 12. forduló
Markaz–Visonta 2–3 (2–0)
Gól: Molnár A. B. (4., 14.), ill. Molnár N. (55.), Barbócz Z. (60.), Marázi P. (68.).
Kiállítva: Barbócz Z. (93.).
Tarnaszentmiklós–Lokomotív SE-OKTAT60 2–1 (0–1)
Gól: Varga S. Z. (66. – 11-esből), Csonka L. B. (70.), ill. Török N. (15.).
Istenmezeje–Recsk KJTK 6–0 (3–0)
Gól: Barkóczi P. (10.), Lázár G. (27., 79.), Lakatos Cs. (45.), Barkóczi R. (47.), Suha M. (89.).
Noszvaj–Egerszólát II. 2–6 (0–4)
Gól: Bundzik B. (71.), Kovács Á. (85. – 11-esből), ill. Csikós Zs., Csepcsányi D. (11.), Horváth L. (19.), Tompos K. (35., 60.), Nagy K. (63.).
Pétervására–Gyöngyöstarján 4–0 (1–0)
Gól: Pusuma R. (29., 55.), Fehér B. (73.), Kovács Gy. (84.).
RFC-Átány–Maklár II. 4–5 (2–1)
Gól: Bari B. (25., 45., 77. – 11-esből), Nagy Alex (55.), ill. Pásztor M. (12., 68., 90.). Bajzát D. (72.), Bartók B. (83.).
Tiszai SC-Kisköre–Gyöngyöspata 1–1 (0–0)
Gól: Kökény Cs. (92.), ill. Szilágyi L. (81.).
Kiállítva: Bordács A. (Tiszai SC, 90.).
A Váraszó–Adács mérkőzés elmaradt, mert a vendégek lemondták a pályára lépést.
A Tarnaszentmiklós erősítette helyét a középmezőnyben
A bajnokság állása
1. Istenmezeje 12 10 – 2 63–20 30
2. Lokomotív SE 12 10 – 2 50–10 30
3. Maklár II. 12 8 2 2 49–17 26
5. Egerszólát II. 11 8 2 1 43–16 26
4. RFC-Átány 12 8 1 3 46–25 25
6. Váraszó 11 6 2 3 39–22 20
7. Pétervására 11 5 1 5 28–27 16
8. Tarnaszentmiklós 12 5 1 6 38–38 16
9. Markaz 12 4 4 4 25–29 16
10. Gyöngyöspata 10 4 3 3 18–14 15
11. Visonta 12 4 1 7 25–58 13
12. Gyöngyöstarján 11 3 – 8 20–33 9
13. Recsk KJTK 12 2 1 9 16–41 7
14. Tiszai SC-Kisköre 11 1 2 8 13–46 5
15. Adács 10 1 1 8 11–46 3
16. Noszvaj 11 – 3 8 18–60 3
Megjegyzés: az Adácstól 1 pont levonva