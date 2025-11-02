Tarnaszentmiklóson a Loki elől felszedték a síneket

Heves vármegyei III. osztály 12. forduló

Markaz–Visonta 2–3 (2–0)

Gól: Molnár A. B. (4., 14.), ill. Molnár N. (55.), Barbócz Z. (60.), Marázi P. (68.).

Kiállítva: Barbócz Z. (93.).

Tarnaszentmiklós–Lokomotív SE-OKTAT60 2–1 (0–1)

Gól: Varga S. Z. (66. – 11-esből), Csonka L. B. (70.), ill. Török N. (15.).

Istenmezeje–Recsk KJTK 6–0 (3–0)

Gól: Barkóczi P. (10.), Lázár G. (27., 79.), Lakatos Cs. (45.), Barkóczi R. (47.), Suha M. (89.).

Noszvaj–Egerszólát II. 2–6 (0–4)

Gól: Bundzik B. (71.), Kovács Á. (85. – 11-esből), ill. Csikós Zs., Csepcsányi D. (11.), Horváth L. (19.), Tompos K. (35., 60.), Nagy K. (63.).

Pétervására–Gyöngyöstarján 4–0 (1–0)

Gól: Pusuma R. (29., 55.), Fehér B. (73.), Kovács Gy. (84.).

RFC-Átány–Maklár II. 4–5 (2–1)

Gól: Bari B. (25., 45., 77. – 11-esből), Nagy Alex (55.), ill. Pásztor M. (12., 68., 90.). Bajzát D. (72.), Bartók B. (83.).

Tiszai SC-Kisköre–Gyöngyöspata 1–1 (0–0)

Gól: Kökény Cs. (92.), ill. Szilágyi L. (81.).

Kiállítva: Bordács A. (Tiszai SC, 90.).

A Váraszó–Adács mérkőzés elmaradt, mert a vendégek lemondták a pályára lépést.

A Tarnaszentmiklós erősítette helyét a középmezőnyben