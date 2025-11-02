november 2., vasárnap

Achilles névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

22 perce

Tarnaszentmiklóson a Loki elől felszedték a síneket

Címkék#Bari Bertalan#visontai#idénybeli#Átányban#Hatvani Lokomotív SE#Adács

Sorban hét győzelem után az idénybeli második vereség az elsőségbe került a Lokomotív SE-nek. Tarnaszentmiklóson lassították a hatvaniakat, akik hiába szereztek vezetést, a házigazda fordított.

Bódi Csaba

A Heves vármegyei III. osztály 12. fordulójának legnagyobb meglepetését szolgáltatta a Tarnaszentmiklós, amely edzőként Balázs Tihamér vezetésével gyűjtötte be a három pontot a Loki ellen.

A 12. forduló legnagyobb bravúrja a Tarnaszentmiklós SE nevéhez fűződik
A 12. forduló legnagyobb bravúrja a Tarnaszentmiklós SE nevéhez fűződik
Forrás:  Beküldött fotó

Vereségével a Zagyva-parti együttes a második helyre csúszott vissza, átadva az elsőséget a recskieknek fél tucat gólt rúgott istenmezejeieknek. A játéknap legtöbb találatát (9) Átányban láthatták a nézők, ahol nem volt elég Bari Bertalan három gólja a Maklár II. ellen. A vendégek a szintén triplázó Pásztor Martinnal az élen győztek és felléptek a dobogóra, megelőzve a RFC-t. Az egerszólátiak Noszvajjal szembeni összecsapásán nyolc gól született Egerben. A forduló másik idegenbeli sikere a visontaiak nevéhez fűződik, akik a szomszédvár markaziaknál örülhettek. Kiskörén Kökény Csaba 92. percbeli treffeléssel mentett pontott a Gyöngyöspata ellen.

Heves vármegyei III. osztály 12. forduló

Markaz–Visonta 2–3 (2–0)
Gól: Molnár A. B. (4., 14.), ill. Molnár N. (55.), Barbócz Z. (60.), Marázi P. (68.).
Kiállítva: Barbócz Z. (93.).

Tarnaszentmiklós–Lokomotív SE-OKTAT60 2–1 (0–1)
Gól: Varga S. Z. (66. – 11-esből), Csonka L. B. (70.), ill. Török N. (15.).

Istenmezeje–Recsk KJTK 6–0 (3–0)
Gól: Barkóczi P. (10.), Lázár G. (27., 79.), Lakatos Cs. (45.), Barkóczi R. (47.), Suha M. (89.).

Noszvaj–Egerszólát II. 2–6 (0–4)
Gól: Bundzik B. (71.), Kovács Á. (85. – 11-esből), ill. Csikós Zs., Csepcsányi D. (11.), Horváth L. (19.), Tompos K. (35., 60.), Nagy K. (63.).

Pétervására–Gyöngyöstarján 4–0 (1–0)
Gól: Pusuma R. (29., 55.), Fehér B. (73.), Kovács Gy. (84.).

RFC-Átány–Maklár II. 4–5 (2–1)
Gól: Bari B. (25., 45., 77. – 11-esből), Nagy Alex (55.), ill. Pásztor M. (12., 68., 90.). Bajzát D. (72.), Bartók B. (83.).

Tiszai SC-Kisköre–Gyöngyöspata 1–1 (0–0)
Gól: Kökény Cs. (92.), ill. Szilágyi L. (81.).
Kiállítva: Bordács A. (Tiszai SC, 90.).

A Váraszó–Adács mérkőzés elmaradt, mert a vendégek lemondták a pályára lépést. 

A Tarnaszentmiklós erősítette helyét a középmezőnyben

A bajnokság állása

 1. Istenmezeje    12    10    –    2    63–20    30
 2. Lokomotív SE    12    10    –    2    50–10    30
 3. Maklár II.    12    8    2    2    49–17    26
 5. Egerszólát II.    11    8    2    1    43–16    26
 4. RFC-Átány    12    8    1    3    46–25    25
 6. Váraszó    11    6    2    3    39–22    20
 7. Pétervására    11    5    1    5    28–27    16
 8. Tarnaszentmiklós    12    5    1    6    38–38    16
 9. Markaz    12    4    4    4    25–29    16
10. Gyöngyöspata    10    4    3    3    18–14    15
11. Visonta    12    4    1    7    25–58    13
12. Gyöngyöstarján    11    3    –    8    20–33    9
13. Recsk KJTK    12    2    1    9    16–41    7
14. Tiszai SC-Kisköre    11    1    2    8    13–46    5
15. Adács    10    1    1    8    11–46    3
16. Noszvaj    11    –    3    8    18–60    3
Megjegyzés: az Adácstól 1 pont levonva

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu