1 órája
U19: az 1. percben jegyzett öngóllal kezdődött a legtöbb találatot hozott mérkőzés
A felnőtteknél nem rendeztek játéknapot a hétvégén, de az ifjúságiaknál igen. A Heves vármegyei I. osztályú U19-es bajnokság 10. fordulójában a legtöbbször Lőrinciben vonulhattak középkezdéshez a csapatok.
Az U19-es bajnokság éllovasaként továbbra is hibátlanul menetel az Egerszalók SE csapata.
A listavezető az Energia SC ellen is magabiztosan érvényesítette a papírformát úgy, hogy az immár 12 találatnál járó Mező Martin duplázott (remekbe szabott szabadrúgásgólja videón látható). A lőrinciek – öngólt követően – már az 1. percben vezetést szereztek a Gyöngyöshalász ellen, aztán úgy belelendültek, hogy hét találatig meg sem álltak. A besenyőtelkiek a góllövőlista első helyén álló Burai József vezérletével múlták fel a 35. perctől emberhátrányban futballozó Maklárt. A Füzesabony SC a sereghajtó Andornaktálya otthonában gyűjtötte be a pontokat.
Heves vármegyei I. osztály, U19, 10. forduló
Lőrinci VSC–Gyöngyöshalász SE 7–2 (4–0)
Gól: Somogyi V. (1. – öngól), Belák B. (12., 13.), Kovács G. (24., 61.), Krizsán R. (53.), Éll D. (63.), ill. Csík M. R. (50. – öngól).
Egerszalók SE–Energia SC Gyöngyös 4–1 (3–1)
Gól: Cseh B. (6.), Czipó B. (14.), Mező M. (44., 73.), ill. Csemer K. (17.).
Andornaktálya SE–Füzesabony SC 0–3 (0–2)
Gól: Lovas B. T. (35.), Poczok M. P. (45.), Dudás D. (58.).
Besenyőtelek SC–Maklár SE 2–0 (0–0)
Gól: Burai J. (73 – 11-esből, 87.).
Kiállítva: Lakatos L. (Maklár, 35.).
Heréd LC–Felsőtárkány SC: november 30., 11.00.
A bajnokság állása
1. Egerszalók 10 10 – – 35–4 30
2. Felsőtárkány 9 6 1 2 35–21 19
3. Lőrinci 10 6 1 3 36–27 19
4. Besenyőtelek 10 6 – 4 25–17 18
5. Maklár 10 4 2 4 25–19 14
6. Gyöngyöshalász 10 4 1 5 22–32 13
7. Heréd 9 3 1 5 24–27 10
8. Energia SC 10 3 – 7 17–27 9
9. Füzesabony 10 2 3 5 20–27 9
10. Andornaktálya 10 – 1 9 10–48 1
Góllövőlista
15 gólos: Burai József (Besenyőtelek)
12 gólos: Mező Martin (Egerszalók)
9 gólos: Kriszki Benedek (Felsőtárkány), Poczok Milán Patrik (Füzesabony), Tóth Ákos (Egerszalók)