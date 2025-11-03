U19: az 1. percben jegyzett öngóllal kezdődött a legtöbb találatot hozott mérkőzés

Heves vármegyei I. osztály, U19, 10. forduló

Lőrinci VSC–Gyöngyöshalász SE 7–2 (4–0)

Gól: Somogyi V. (1. – öngól), Belák B. (12., 13.), Kovács G. (24., 61.), Krizsán R. (53.), Éll D. (63.), ill. Csík M. R. (50. – öngól).

Egerszalók SE–Energia SC Gyöngyös 4–1 (3–1)

Gól: Cseh B. (6.), Czipó B. (14.), Mező M. (44., 73.), ill. Csemer K. (17.).

Andornaktálya SE–Füzesabony SC 0–3 (0–2)

Gól: Lovas B. T. (35.), Poczok M. P. (45.), Dudás D. (58.).

Besenyőtelek SC–Maklár SE 2–0 (0–0)

Gól: Burai J. (73 – 11-esből, 87.).

Kiállítva: Lakatos L. (Maklár, 35.).

Heréd LC–Felsőtárkány SC: november 30., 11.00.

A bajnokság állása 1. Egerszalók 10 10 – – 35–4 30

2. Felsőtárkány 9 6 1 2 35–21 19

3. Lőrinci 10 6 1 3 36–27 19

4. Besenyőtelek 10 6 – 4 25–17 18

5. Maklár 10 4 2 4 25–19 14

6. Gyöngyöshalász 10 4 1 5 22–32 13

7. Heréd 9 3 1 5 24–27 10

8. Energia SC 10 3 – 7 17–27 9

9. Füzesabony 10 2 3 5 20–27 9

10. Andornaktálya 10 – 1 9 10–48 1

Góllövőlista

15 gólos: Burai József (Besenyőtelek)

12 gólos: Mező Martin (Egerszalók)

9 gólos: Kriszki Benedek (Felsőtárkány), Poczok Milán Patrik (Füzesabony), Tóth Ákos (Egerszalók)