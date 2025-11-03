november 3., hétfő

Labdarúgás

1 órája

U19: az 1. percben jegyzett öngóllal kezdődött a legtöbb találatot hozott mérkőzés

Címkék#u19#Burai József#Mező Martin#Poczok Milán Patrik#Besenyőtelek

A felnőtteknél nem rendeztek játéknapot a hétvégén, de az ifjúságiaknál igen. A Heves vármegyei I. osztályú U19-es bajnokság 10. fordulójában a legtöbbször Lőrinciben vonulhattak középkezdéshez a csapatok.

Bódi Csaba

Az U19-es bajnokság éllovasaként továbbra is hibátlanul menetel az Egerszalók SE csapata. 

A Lőrinci VSC U19-es csapata a halásziakkal szemben diadalmaskodott
A Lőrinci VSC U19-es csapata a halásziakkal szemben diadalmaskodott
Forrás: Lőrinci VSC

A listavezető az Energia SC ellen is magabiztosan érvényesítette a papírformát úgy, hogy az immár 12 találatnál járó Mező Martin duplázott (remekbe szabott szabadrúgásgólja videón látható). A lőrinciek – öngólt követően – már az 1. percben vezetést szereztek a Gyöngyöshalász ellen, aztán úgy belelendültek, hogy hét találatig meg sem álltak. A besenyőtelkiek a góllövőlista első helyén álló Burai József vezérletével múlták fel a 35. perctől emberhátrányban futballozó Maklárt. A Füzesabony SC a sereghajtó Andornaktálya otthonában gyűjtötte be a pontokat.

Heves vármegyei I. osztály, U19, 10. forduló

Lőrinci VSC–Gyöngyöshalász SE 7–2 (4–0)
Gól: Somogyi V. (1. – öngól), Belák B. (12., 13.), Kovács G. (24., 61.), Krizsán R. (53.), Éll D. (63.), ill. Csík M. R. (50. – öngól).

Egerszalók SE–Energia SC Gyöngyös 4–1 (3–1)
Gól: Cseh B. (6.), Czipó B. (14.), Mező M. (44., 73.), ill. Csemer K. (17.).

Andornaktálya SE–Füzesabony SC 0–3 (0–2)
Gól: Lovas B. T. (35.), Poczok M. P. (45.), Dudás D. (58.).

Besenyőtelek SC–Maklár SE 2–0 (0–0)
Gól: Burai J. (73 – 11-esből, 87.).
Kiállítva: Lakatos L. (Maklár, 35.).

Heréd LC–Felsőtárkány SC: november 30., 11.00.

A bajnokság állása

1. Egerszalók    10    10    –    –    35–4    30
2. Felsőtárkány    9    6    1    2    35–21    19
3. Lőrinci     10    6    1    3    36–27    19
4. Besenyőtelek    10    6    –    4    25–17    18
5. Maklár    10    4    2    4    25–19    14
6. Gyöngyöshalász    10    4    1    5    22–32    13
7. Heréd    9    3    1    5    24–27    10
8. Energia SC    10    3    –    7    17–27    9
9. Füzesabony    10    2    3    5    20–27    9
10. Andornaktálya    10    –    1    9    10–48    1

Góllövőlista

15 gólos: Burai József (Besenyőtelek)
12 gólos: Mező Martin (Egerszalók)
9 gólos: Kriszki Benedek (Felsőtárkány), Poczok Milán Patrik (Füzesabony), Tóth Ákos (Egerszalók)

