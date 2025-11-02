38 perce
Vasárnapi fociprogram: Apcon már délben kezdenek, két mérkőzés elmarad
A Nagyréde, a Vámosgyörk és a Noszvaj albérletben fogadja ellenfelét ma a Heves vármegyei bajnokságban. A vasárnapi fociprogram mindhárom NB III.-as csapatunknak idegenbeli fellépést tartogat.
Tizenkilenc helyett csak 17 mérkőzés képezi a vasárnapi fociprogramot, ugyanis Felsőtárkányban és a Váraszón is elmarad a bajnoki találkozó.
NB III. Északkeleti csoport
13.00: Tiszafüred–Eger SE
13.00: Putnok–FC Hatvan
13.00: DEAC–Füzesabony SC
Heves vármegyei II. osztály
12.00: Apc–Zagyvaszántó
13.30: Felsőtárkány–Hort - ELMARAD
13.30: Nagyréde–Heréd LC-Realimmo Sport (Gyöngyöshalász)
13.30: Abasár–Egerszólát
13.30: Petőfibánya–Poroszló
13.30: Atkár–Tarnamente SSZE
13.30: Jázmin út-Vámosgyörk–Bélkő SE-Bélapátfalva (Gyöngyös, Energia SC Sporttelep)
13.30: Tarnaörs Danyi SE–Domoszló
A vasárnapi fociprogram legalsóbb osztályú menetrendje
Heves vármegyei III. osztály
13.30: Markaz–Visonta
13.30: Tarnaszentmiklós–Lokomotív SE-OKTAT 60
13.30: Pétervására–Gyöngyöstarján
13.30: RFC-Átány–Maklár II.
13.30: Tiszai SC-Kisköre–Gyöngyöspata
13.30: Istenmezeje–Recsk KJTK
13.30: Váraszó–Adács - ELMARAD
14.30: Noszvaj–Egerszólát II. (Eger, Felsővárosi Sporttelep)