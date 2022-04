– Eddig is küzdenünk kellett minden felületért – mondta dr. Pápai Ákos, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje szerdai sajtótájékoztatóján. Közölte, a központi Facebook-oldaluk elérhetőségét korlátozták. Kérem a szimpatizánsainkat, látogassanak el a YouTube-csatornánkra és más közösségi oldalainkra, osszák meg tartalmainkat. Akik a polgári demokráciáért aggódnak, azoknak a nyilvánosságért is így kell. Úgy tűnik, egyes multinacionális cégek is korlátozzák ezt – tette hozzá.