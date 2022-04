Az egyes számú választókerületben dr. Pápai Ákosra, a Mi Hazánk Mozgalom, dr. Pajtók Gáborra, a Fidesz–KDNP, Berecz Mátyásra, az Egységben Magyarországért jelöltjére lehetett szavazni, illetve Vass Verára, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt indulójára, Nagy Ágnesre, a Normális Élet Pártja jelöltjére és Kacsó Sándor, a Megoldás Mozgalom képviselőjelöltjére.

A megyeszékhelyen a szavazókörnek kijelölt Móra Ferenc iskolába jó hangulatban, lelkesen érkeztek a polgárok leadni a voksukat. Itt szavazott Berecz Mátyás, a választókerület összellenzéki jelöltje is. Elmondta, bizakodó az elmúlt hetek és hónapok visszajelzései nyomán. – Sok szavazóval találkoztunk, ez alapján úgy gondolom, jó esély van a győzelemre. Hálás vagyok aktivistáink munkájáért. Ha felhatalmazást kapunk rá, már holnap megkezdődik a közös munka. Erre már központi terv is van – közölte.

Az egyes számú választókerületet billegő körzetnek tartották. A megkérdezettek reakciója is vegyes volt. Akadt, aki örömmel osztotta meg lapunkkal, hogy továbbra is a jelenlegi kormánypártokba fekteti bizalmát, más egyértelműen változást szeretne. Dr. Pápai Ákos, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlésiképviselő-jelöltje nem sokkal kilenc óra után voksolt az egri egyetem gyakorlóiskolájában.

– Pozitív eredményt várok, rengeteg munkát fektettünk a kampányba s a programunkba. Bízom a választópolgárok bölcsességében – fogalmazott.

Dr. Pajtók Gábor, a Fidesz–KDNP országgyűlésiképviselő-jelöltje is itt húzta be az ikszet, a szavazókörhöz a családjával érkezett.

– Azt várom ettől a naptól, hogy sokan elmenjenek szavazni és kifejezzék véleményüket, ez pedig legitimitást ad annak a pártnak és helyben a képviselőnek, akit megválasztanak – emelte ki. – Nagyon bízom benne, hogy a polgárok a családokra szavaznak, s arra, hogy a szülők dönthessenek kiskorú gyermekeik neveléséről. Azt várom, hogy a nemzet- és országépítés folytatódjon, ahogy Eger és a 26 környező település fejlődése is. Azt várom, hogy a társadalmi szolidaritás erősödjön, ahogyan a béke is hazánkban.



Dr. Barta Viktor megyei főjegyző, a megyei választási bizottság elnöke közölte, mindenhol rendben kinyitottak a szavazóhelyiségek. Fennakadás nem volt, a választást megakasztó szabályszegések sem tarkították a napot. – Délelőtt egy helyen volt némi félreértés, a választópolgár rossz borítékot kapott – tájékoztatta a Hírlapot. – Egercsehiben egy ember rosszul lett, mentőt kellett hívni. Egy lebélyegzett kitöltetlen szavazólapot találtak az egyik karácsondi szavazófülkében, ezt a bizottság érvénytelenítette. Délután néhány településről érkeztek be jegyzőkönyvek. Szűcsiben a felhasznált szavazólapok száma hárommal több volt, mint a megjelentek száma az ellenőrző számláláskor. Tiszanánán két idősebb nő a szavazóhelyiségben beszélte meg, hogy kire is akarnak szavazni. Azzal ugyan, hogy hangosan tanakodtak nem sértettek meg semmilyen szabályt, hiszen párt és személy neve nem hangzott el, de ezt is jegyzőkönyvbe vette az ottani bizottság. Gyöngyöstarjánban egy személy nemzetközi megfigyelőként akart bemenni szavazóhelyiségbe, de akkreditációs kártyával nem tudta igazolni magát, majd távozott. Verpeléten fél tucat választópolgár rossz körzetben szeretett volna szavazni, őket a lakóhelyüknek megfelelő helyre irányították. Késő délután Parádon is rosszul lett egy választópolgár.

Voksolók a gyöngyösi Tourinform-irodában Forrás: Heves Megyei Hírlap Fotó: Czímer Tamás

A 2. számú egyéni választókerületben 75 ezer 916 szavazót vártak az urnákhoz. A képviselői mandátumért Horváth László, a Fidesz–KDNP, Hajdara Roland, a Mi Hazánk, Barna Richárd, a Megoldás Mozgalom, Dudás Róbert, az Egységben Magyarországért jelöltjeként indult, Érsek Zsolt pedig független induló volt. A választókerületben kisebb érdeklődéssel indult a nap a négy évvel ezelőtti választáshoz képest. A választói aktivitás nagyon eltérő volt szavazókörönként, 17 órakor már 70 százalék fölötti volt a részvétel Gyöngyös egyes szavazóköreiben, vagy Fedémesen, Gyöngyössolymoson, Gyöngyöstarjánban, Ivádon, Kisfüzesen, Mátraszentimrén, Pálosvörösmarton, Parádon, Parádsasváron, Szilvásváradon és Tarnaszentmárián.

A választókerület esélyeseinek tartott képviselőjelöltek délelőtt járultak az urnákhoz. Dudás Róbert tíz órakor Mátraballán, Horváth László 11 órakor Gyöngyösön adta le a voksát. – Én már szavaztam a békére, a biztonságra, a stabilitásra. Akinek ez fontos, arra kérem, szintén adja le a szavazatát – mondta portálunknak Horváth László.

Berecz Mátyás szavaz Forrás: Heves Megyei Hírlap Fotó: Berán Dániel

Forrás: Berán Dániel



Dr. Kozma Katalin, választókerület választási irodájának vezetője 18 óra után azt tudatta portálunkkal, hogy a voksolás rendben zajlott. – Olyan rendkívüli esemény nem történt, ami szót érdemel. Máskor is előfordul, hogy elutasítanak egyes választópolgárokat valami miatt, de ezeknek mindig jogszabályi indoka van. Rendbontásról, választási csalásról nem kaptunk jelzést – összegezte dr. Kozma Katalin.

Heves megye 3. számú választókerületében 80 ezer választásra jogosult szavazhatott. A jelöltek között volt Korózs Lajos, az összellenzék jelöltje, Szabó Zsolt jelenlegi képviselő a Fidesz–KDNP színeiben, Gonda Ádám, a Mi Hazánk Mozgalom, Kovács Istvánné, a Munkáspárt és ISZOMM jelöltje, s Antal Gergő, a Megoldás Mozgalom képviseletében. Hatvanban a nap kezdetétől sokan járultak az urnákhoz, még délelőtt leadta szavazatát Horváth Richárd, a város polgármestere, aki arra kért mindenkit, hogy éljen demokratikus jogaival. Délelőtt szavazott Szabó Zsolt is a hatvani Bajza gimnáziumban. Szintén Hatvanban szavazott a baloldal jelöltje, Korózs Lajos, aki saját fotóját holnap már késő lesz megjegyzéssel kommentálta.

Dr. Kovács Éva jegyző, választási irodavezető nem számolt be rendkívüli eseményekről, rendben zajlott a szavazás. Néha sorok alakultak ki egy-egy szavazóhelyiségben. Incidensek sem zavarták meg a voksolást. Hatvanban városszerte nagy forgalom volt tapasztalható a szavazókörök környékén. A Kossuth Lajos Általános Iskolában lévő szavazóhelyiségben is folyamatos volt a szavazók jelenléte még 18 óra után is sokan mentek be a helyiségekbe leadni a voksaikat.

Félrevezették a választópolgárokat? – Füzesabonyból feltételezett jogsértést jelentett be dr. Pápai Ákos. Az országgyűlési egyéni választókerület választási bizottság bírálja el ezt – tudatta érdeklődésünkre dr. Bánhidy Péter, az egyes egyéni választókerület választási irodájának vezetője. A panasz szövege szerint vasárnap délután egy ismeretlen személy házról házra járva azt mondta a választópolgároknak, hogy a Mi Hazánk Mozgalom „beállt” Berecz Mátyás mögé, így nem a mozgaloméra, hanem az összellenzéki jelöltre kell szavazni.



A megye új parlamenti képviselőinek nyilatkozatai - Berecz Mátyás gratulált dr. Pajtók Gábornak. Ugyanakkor elmondta, úgy látja, a társadalom nem érett meg a demokráciára. Véleménye szerint a választás eredménye annak is köszönhető, hogy Mirkóczki Ádám Eger polgármestere hónapokig a lejáratásán dolgozott, illetve a Fidesz jelöltjét támogatta. Szabó Zsolt a hevesi 3-as számú számú választókerület képviselője a tegnapi választás eredményének ismeretében nyilatkozott lapunknak. – Amikor az ember elmegy szavazni, végiggondolja, hogy kinek az érdekében teszi – fogalmazott. – Én azért szavaztam, hogy az ország családjainak jó legyen, az egész országnak jó legyen, hogy a választókerület és Heves tovább fejlődjön. Hála az égnek az emberek ezt látják és ugyanígy gondolják. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan voltunk szavazni. Látszik, hogy a demokrácia működik, és annak külön örülök, hogy ilyen magas arányban a Fidesz-KDNP-re, illetve rám szavaztak. Nagyon bízom benne, hogy ezt munkával tudom meghálálni, mert én az elvégzett munkában hiszek, amit az elmúlt 12 év alatt letettem az asztalra. – Azt gondolom, hogy meggyőző többséggel az emberek az én választókerületemben a békére, a biztonságra és a stabilitásra szavaztak, és szerintem jól döntöttek – mondta Horváth László, a Heves 2-es választókerület Fidesz-KDNP győztes képviselője. Hozzátette, most, az első eredmények láttán, csak azt a tényt tudja közzétenni, hogy nyertek. – Elemezni még nem tudom. Magyarázkodni mindig a vesztesnek kell – húzta alá.