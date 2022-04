– A Modern Városok Program (MVP) részben már megvalósult, ezen elemei már megmutatták, hogy a fejlesztési csomag a megyeszékhely és környezete életét magasabb színvonalra képes emelni. Ilyen az M25 út, mellyel a város bekapcsolódott az autópálya-hálózatba, elősegítve a környékbeli települések forgalomcsökkenését, s az iparosodást egyaránt – emelte ki dr. Pajtók Gábor. A Fidesz országgyűlésiképviselő-jelöltje úgy fogalmazott, az életminőség és a városon belüli közlekedés feltételeinek javulását, a belvárosi forgalom és általa a környezetszennyezés csökkentését várja az Intermodális Csomópont megvalósulásától. E projekt állásáról korábban részletesen is beszámolt portálunknak.

Folytatódik a vár megújulása

– Az egri várhoz kapcsolódó, a programon belüli beruházások nemcsak az építmény megóvását szolgálják, de a turizmusra is ösztönző hatással bírnak. A Zárkándy-bástyát felújították, illetve a kazamatarendszer is látogathatóvá vált. Látogatóközpont épült és épül. A fejlesztések révén megvalósulhat a déli várfal és a Hyppolit-kapu állagmegóvása. Bízom abban, hogy a Föld- és Tömlöcbástya s a gótikus palota is megújulhat a következő időszakban, s lesznek kapcsolódó beruházások is: közműfejlesztések, parkolók – összegezte.



– Ezek azt célozzák, hogy a vár visszakapja eredeti képét, s közben modern infrastruktúra jöjjön létre. A fejlesztések egyik hányada várhatóan 2023-ra megvalósul. Ezekkel biztosítjuk az állagmegóvást is. Mindezeket meg kell tenni annak érdekében, hogy a vár nemzeti emlékhelyünkhöz méltó állapotban maradjon fenn a jövő nemzedékei számára és Eger büszkesége lehessen – mondta.

A nemzeti emlékhely alkalmassá vált és válik arra, hogy ne csak néhány órás kikapcsolódást, hanem egész napos programot kínáljon a megyeszékhelyre látogatóknakÉrthetetlenek számomra azok a kritikák, amelyek a vár fejlesztését feleslegesnek tartják. Berecz Mátyás, az egyesült ellenzék képviselőjelöltje nyilatkozta a sajtónak, hogy hiányolja a tartalmat. Nos, ahhoz, hogy egy házban lakjanak, előtte fel kell azt építeni. Az állagmegóvás, a helyreállítás, a kor színvonalához kötődő felújítások elengedhetetlenek ahhoz, hogy a tartalom, a programok fejlődjenek – fogalmazott dr. Pajtók Gábor.

Figyelembe veszik az igényeket

Elmondta, a déli iparterület fejlesztése is megvalósult döntő többségében, ám fontos, hogy az ehhez kapcsolódó infrastruktúra, például a csapadékvíz-elvezetés végleges megoldása továbbra is fontos cél. Szükséges az idetelepült cégek fejlesztéseihez nélkülözhetetlen villamosenergia-igények kielégítése is.

Kitért a Nemzeti Vízilabda- és Úszóközponttal kapcsolatos fejlesztésekre is. Most a Bitskey uszoda tetőzetének helyreállítása folyik. Megépült a parkolóház, amely nemcsak rendezvényeknél képes kiszolgálni az igényeket, de az egriek gondjait is enyhíti.

Erőfeszítéseket teszünk és teszek azért, hogy ez a programelem az eredeti tervek szerint megvalósuljon. Ha erre nem áll rendelkezésre forrás, akkor a város egy más alternatívában gondolkodik, amely szintén realitás lehetNem ezen programelem része, de az egri strand fejlesztése is teljesen időszerű, mert a környező települések gyógyfürdői megújultak, s olyan attrakciókkal bírnak, amivel az egri nem – húzta alá. Rámutatott, az egriekkel való találkozókon – az MVP programon túl – számos olyan igény merül fel, melyek megvalósítását maga is fontosnak tartja.

A 25-ös főút teljes egri belterületi szakasza rekonstrukcióra szorulSzintén fontos és folyamatban lévő kérdés a Zöld busz program megvalósítása. A városi turizmus mellett az aktív, vallási, gasztro-, gyógy- és borturizmus élénkítése is fontos, a városmarketing-feladatok, illetve a Nagy-Eged hegyhez köthető fejlesztések is szükségesek Eger idegenforgalmi pozíciójának megtartásához, sőt annak erősítéséhez. Ezzel összefüggő kérdés a környező településeket a megyeszékhellyel összekötő utak rekonstrukciója is. Ez is időszerű és kiemelt jelentőségű. A városnak összehangolt fejlesztési stratégiát kellene kialakítania a közeli településekkel. Ez minden szereplő számára pozitív, új lehetőségeket hozhat – vélekedett.

A fiataloknak is kedveznének

A digitális infrastruktúra, a vállalkozásbarát környezet kialakításáról, illetve a fiatalok lehetőségeinek javításáról is szólt a Heol.hu-nak.

– Helyben kell ­számukra kulturált, de az igényekre szabott szórakozási lehetőségeket nyújtani. A városnak a fiatalok számára vonzó digitális szolgáltatásokat kell biztosítania. Eger iskolaváros is, a gimnáziumok méltán híresek, s például a Szilágyi, a Dobó vagy a Pásztorvölgyi épületének felújítása is időszerű. Közben az épített és természeti környezet megőrzésére is tekintettel kell lenni, zöldíteni kell – emelte ki. A háztartásban képződő hulladék gyűjtésének és elszállításának rendszerét – különösen a zöld- és a szelektív hulladéktekintetében – is át kellene értékelni. A jelenlegi módszert főleg az Északi városrészben lakók illették kritikával. Mielőbb fel kell mérni, hol szükséges a közlekedés biztonságának javítása, új gyalogátkelőhelyek kialakítása, járdák létesítése, rendbetétele, mindez összefügg a közvilágítás javításával, új parkolási lehetőségek megteremtésével. Sok helyen okoz kárt a csapadékvíz nem megfelelő elvezetése is – fejtette ki.