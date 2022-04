17:05 Parádra is érkezett mentő

Dr. Barta Viktor elmondta az elmúlt két órában nem érkezett bejelentés rendbontásról de Parádon is rosszul lett egy választópolgár, hozzá is mentőt kellett kérni. Petőfibányáról is érkezett egy jegyzőkönyv, ott a választó borítéka tűnt el a szavazás közben, de szabályosan megoldotta a bizottság és kapott egy újat.

17:00 Egerben is biztosítottak mozgóurnát az igénylőknek