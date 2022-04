Kövesse velünk a választás alakulását hírportálunkon és Facebook-oldalunkon!

Az urnazárás után is érdemes lesz követni minket, reakciókkal, friss adatokkal szolgálunk majd. Ha ön tapasztal a nap folyamán valami érdekeset, meglepőt vagy épp különöset, ossza meg velünk a [email protected] mailcímen, a tárgyba beírva, hogy voks2022!

15:50 Megvannak a 15 órási részvételi adatok

14:00 Választási hóember Lőrinciben

Lőrinciben is készült választási hóember. Az áprilisi hóesés ezúttal is megtréfálta a természetet, azonban a választás előtt vagy után több helyen is emeltek hóembert. Mint az egyik hóember megalkotója megjegyezte: csak a kertben fagyos a hangulat.

13:40 Megvannak a 13 órási adatok

13:00 Kiugró eredmények is vannak