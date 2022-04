12:20 Pétervására belehúzott

12:10 Jó formán meg sem közelíti a részvételi arány a 2018-ast

12:00 Befutottak a 11 órás részvételi adatok

11:50 Horváth László is szavazott

A Heves megye 02. számú országos egyéni választókerület két legnagyobb esélyesének tartott képviselőjelölt is az urnákhoz járult már. Horváth László Gyöngyösön, Dudás Róbert pedig Mátraballán adta le a voksát.

Dudás Róbert az összefogás képviselő-jelöltje Mátraballán szavazott

Forrás: beküldött

- Én már szavaztam a békére, a biztonságra és a stabilitásra. Akinek ez fontos, arra kérem, szintén adja le a szavazatát - mondta lapunknak Horváth László.





11:30 Parádsasvár szárnyal, a szavazók közel fele már szavazott

11:05 Rendbontások nélkül zajlik a választás a gyöngyösi körzetben is

A Heves megye 02. számú országos egyéni választókerület mind a 122 szavazókörében időben, rendben kezdődött az országgyűlési választás, tájékoztatta lapunkat dr. Kozma Katalin, a választókerület választási irodájának vezetője. Mint mondta, rendkívüli esemény 11 óráig nem történt.

- Olyan rendkívüli esemény nem történt, ami szót érdemel. Mindig jönnek választópolgárok, akiket visszautasítanak valami miatt, de ezeknek mindig jogszabályi indoka van. Rendbontásról, választási csalásról ez ideig nem kaptunk jelzést - összegezte dr. Kozma Katalin.

10:50 Több mint 231 ezren először élhetnek választójogukkal

Több mint 231 ezer választó élhet első alkalommal a választójogával vasárnap az országgyűlési választáson és a vele egy napon rendezett népszavazáson.

Az első választók nemzeti színű kitűzőt vehetnek át a szavazatszámláló bizottságoktól. A kerek, ezüstös színű szegéllyel ellátott kitűzőn a "Szavaztam!" felirat szerepel. A kitűző valamivel nagyobb, mint egy 50 forintos érme.

10:50 Rendre kellett inteni egy embert Egerben

A Dobó István Gimnáziumban kialakított szavazókörökben sokan várakoznak, hogy leadhassák voksukat, de tömeg vagy fennakadás nincs, a jegyzőkönyvvezetője elmondta, harminc százalékos részvétel körül járnak.

– Egyre többen érkeznek, most úgy látjuk négy évvel ezelőtt nem volt ekkora érdeklődés. Probléma nem volt, csak többen bizonytalanok azzal kapcsolatban, hogy melyik szavazókörbe tartoznak. Ez amiatt van, hogy az arányosság érdekében kicsit átalakították az elmúlt évekhez képest ezt - Birinyi Zoltán.

Egy idősebb nő Hajrá Fidesz! felkiáltással lépett ki a szavazókörből, a bizottság egy tagja felszólította, hogy hagyjon föl ezzel és hagyja el az épületet.

A gimnáziumban kialakított 29.es szavazókörben adta le voksát Nyitrai Zsolt, Heves megye 1. számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője is.

Nyitrai Zsolt, országgyűlési képviselő is szavazott

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

10:30 Gyöngyösön is folyamatos a mozgás

A Heves megye 02. számú országos egyéni választókerületben a névjegyzékben szereplő 75916 választópolgárt várják ma az urnákhoz. A képviselői mandátumért Horváth László a Fidesz-KDNP, Hajdara Roland a Mi Hazánk Mozgalom, Barna Richárd a Megoldás Mozgalom, Dudás Róbert a DK, a Jobbik, a Momentum, az MSZP, az LMP és a Párbeszéd jelöltjeként, Érsek Zsolt pedig független jelöltként indult.

A gyöngyösi 006. számú szavazókörben Jobbágyné Túry Krisztina jegyzőkönyvvezető elmondta, hogy az első szavazó már hat óra előtt öt perccel megérkezett, és azóta is sokan jönnek, sok az átjelentkezett választópolgár. A gyöngyösi 012-es szavazókörben is hat órakor jött az első szavazó, azóta is folyamatosan érkeznek a voksolók, tájékoztatta portálunkat Balázsi Istvánné szavazóköri elnök. A káli 001-es szavazókörben sorban állt a nagyszámú érkező.

Megyénk 02. számú választókerületében ezzel együtt alacsonyabb volt a kilenc óráig mért részvétel a négy évvel ezelőtti országgyűlési választáshoz képest. 2018-ban a választókerület szavazópolgárainak 14,6 százaléka, ma viszont eddig az időpontig a voksolni jogosultak 10,81 százaléka járult az urnákhoz. Kilencig a legmagasabb arányban Domoszló 001-es szavazókörében és Szúcson szavaztak, a mért eredmény mindkét helyen 20 százalék feletti. A legkevesebben Balatonban és Kisfüzesen voksoltak kilenc óráig, a megjelent jogosultak hat százaléka sem szavazott.

10:05 Heves megye a 3. legaktívabb megye

Országosan a választásra jogosultak 10,31 százaléka, 793 219 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 9 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

Négy évvel ezelőtt 13,17 százalék voksolt 9 óráig.

A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:

Baranya megye 9,99 százalék 29 410 szavazó

Bács-Kiskun megye 11,34 százalék 46 030 szavazó

Békés megye 11,43 százalék 30 992 szavazó

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 9,09 százalék 45 905 szavazó

Csongrád-Csanád megye 11,13 százalék 35 694 szavazó

Fejér megye 10,86 százalék 36 646 szavazó

Győr-Moson-Sopron megye 11,06 százalék 39 670 szavazó

Hajdú-Bihar megye 10,61 százalék 44 386 szavazó

Heves megye 11,05 százalék 25 971 szavazó

Jász-Nagykun-Szolnok megye 11,37 százalék 33 244 szavazó

Komárom-Esztergom megye 9,66 százalék 23 292 szavazó

Nógrád megye 9,49 százalék 14 401 szavazó

Pest megye 10,76 százalék 111 329 szavazó

Somogy megye 10,19 százalék 24 827 szavazó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 8,78 százalék 37 914 szavazó

Tolna megye 10,91 százalék 19 022 szavazó

Vas megye 10,44 százalék 21 010 szavazó

Veszprém megye 10,45 százalék 28 935 szavazó

Zala megye 9,86 százalék 21 432 szavazó

10:00 Még mindig Hatvanban a legaktívabb város

9:50 Továbbra is a 4 évvel ezelőtti részvételi adatok alatt

9:45 Megérkeztek a 9 órai részvételi adatok

9:45 Dr. Pajtók Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselő-jelöltje is behúzta az ikszet családjával

– Elsősorban azt várom ettől a naptól, hogy sokan elmenjenek szavazni és kifejezzék ezzel véleményüket, ez pedig legitimitást ad annak a pártnak és helyben a képviselőnek akit megválasztanak. Nagyon bízom benne, hogy a polgárok a családokra szavaznak, s arra, hogy a szülők dönthessenek kiskorú gyermekeik neveléséről. Azt várom, hogy a nemzet- és országépítés tovább folytatódjon, ahogy Eger és a 26 környező település fejlődése is. Azt várom, hogy a társadalmi szolidaritás erősödjön, hazánkban erősödjön a béke. Szeretném azt is, ha környező országokban pedig megszűnjön a békétlenség — fogalmazott.

9:40 Már 6 órakor megérkezett az első voksoló az egri 1. számú szavazókörbe

Az egri 1. szavazókör jegyzőkönyvvezetője, Farnadi Andrea arról számolt be, hogy az első szavazó már hat órakor megérkezett, S azóta is folyamatosan érkeznek a voksolók. Kilenc óráig mindössze egy polgár jelezze, hogy a népszavazáson nem kíván részt venni. Egyébként azok, akik az elsők között húzták be az ikszet, egy kitűzőt kaptak emlékül.

Itt adta le szavazatát dr. Pápai Ákos, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselő jelöltje is nem sokkal kilenc óra után.

– Természetesen pozitív eredményt várok, rengeteg munkát fektettünk a kampányba S a programunkba. Bízom a választópolgárok bölcsességében – fogalmazott. Hozzátette, a helyszínen tartózkodó nemzetközi megfigyelőknek jelezte, hogy közösségi oldala nem engedett számára politikai hirdetéseket létrehozni, de nem fűztek hozzá semmit. A képviselő jelölt kifejtette, hogy nem elégedett munkájukkal.

Dr. Pápai Ákos, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje adja le a szavazatát Egerben a 2022-es országgyűlési választásokon Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

9:35 Szabó Zsolt is szavazott

Szabó Zsolt, a hatvani térség országgyűlési képviselője is leadta a szavazatát, erről Facebook-oldalán számolt be.

9:30 A hevesiek választási kedve nagyon eltérő

Heves 3. számú választókerületében nagyon eltérő eredmények mérhetőek a választási kedvet illetően a reggel 7 órás adatok alapján. Tarnamérán 1300-ból 34-en már szavaztak, ez 2,55 százalékos arány. Tarnazsadányban 838-ból 8-an keresték fel a szavazóhelyiséget, így 0,95 százalékos az eredmény. Apcon az 1920-ból 44-en már voltak szavazni, ez 2,44 százalék, Csányon az 1684-ből 30-an szavaztak, vagyis 1,75 százalék az arány.

9:15 A havazás sem veszi el a kedvet Hatvanban

Hatvanban nagy pelyhekben esik a hó a szavazás reggelén, a szavazáson megjelentek azonban derűsek. Nemrég leadta a szavazatát Horváth Richárd, a város polgármestere is.

9:05 A hevesiek nem olyan aktívak a reggeli órákban

Hevesen jóval alacsonyabb a szavazási hajlandóság, 1,75 százalék, vagyis 140 fő voksolt 7882-ből. A legalacsonyabb részvételi arány a hevesi 3-as számú szavazókörben mérhető, itt 9-en szavaztak 1076-ból, ami 0,84 százalékot jelent.

9:00 Orbán Viktor már szavazott





A háború és a béke a választás tétje - mondta Orbán Viktor miniszterelnök újságíróknak vasárnap reggel, miután leadta szavazatát Budapest XII. kerületében, a Zugligeti Általános Iskolában. Hogy még mit mondott a miniszterelnök, arról bővebben ITT olvashat!

Forrás: Csudai Sándor/Origo

8:55 Jegyzőkönyvet kell vezetni a rendkívüli eseményekről

A rendkívüli eseményeket közzé kell tenni a Nemzeti Választási Iroda honlapján is.

A szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében hozott intézkedése mindenkire kötelező.

A szavazatszámláló bizottságnak meg kell akadályoznia, hogy a szavazóhelyiségben tartózkodók közül bárki befolyásolni próbálja a többi választópolgárt. Kényszert azonban a testület tagjai rendfenntartási célból sem alkalmazhatnak, ha azonban bűncselekmény elkövetése közben tetten érnek valakit, akkor a rendőrség megérkezéséig az illető feltartóztatása érdekében arányos kényszer alkalmazható.

A szavazás napján a szavazókörben rendkívüli eseménynek kell tekinteni minden olyan történést, amely veszélyezteti a választás szabadságát vagy titkosságát, illetve a választás lebonyolítását. Ilyen lehet például, ha rosszullét miatt mentőt kell hívni egy választópolgárhoz, esetleg a bizottság valamelyik tagjához, haláleset történik a szavazóhelyiségben, bombariadó van, tűz üt ki vagy áramszünet következik be a szavazóhelyiségben.

Rendkívüli eseménynek számít az is, ha bántalmazzák a szavazatszámláló bizottság valamely tagját, választópolgárok összeverekednek a szavazóhelyiségben, kábítószer hatása alatt álló vagy ittas ember akadályozza a választópolgárokat a szavazásban, esetleg rendbontók megrongálják a szavazóhelyiség bútorzatát, felborítják a szavazófülkét.

A rendkívüli eseményeket súlyuk szerint két csoportba lehet sorolni. Az egyik körbe azok tartoznak, amelyek a szavazatszámláló bizottság elnökének döntése alapján gyorsan megszüntethetők, elháríthatók, így a szavazás folytatását nem veszélyeztetik.

Vannak azonban olyan rendkívüli, elháríthatatlan események, amelyek miatt a szavazás lehetetlenné válik. Ilyenek például, ha a szavazatszámláló bizottság szavazóhelyiségben jelen lévő tagjainak száma három alá csökken, ha haláleset történik, vagy ha bombariadó van.

Ilyen esetekben a szavazást fel kell függeszteni, az urnákat és az iratokat zárolni kell, és a felfüggesztésről a helyi választási iroda vezetőjét tájékoztatni kell. Bombariadó esetén ki is kell üríteni a szavazóhelyiséget és értesíteni kell a rendőrséget.

8:50 A városok közül Hatvanban a legaktívabbak

A legnagyobb arányban a hatvani 13. számú - Rákóczi út 119 alatti - szavazókörben adták le voksaikat, 4,04 százalékos az arány, 26-an szavaztak le 644 lakosból.

8:40 Alacsonyabb a részvétel, mint 4 éve

8:35 Folyamatosan érkeznek az egri szavazók is

Folyamatosan érkeznek az emberek az egri 4-es 24-es 25-ös és 26-os szavazókört magába foglaló Móra Ferenc tagiskolába. A hideg idő ellenére jó hangulatban lelkesen érkeztek a polgárok leadni szavazatukat. Itt szavaz Berecz Mátyás a választókerület összellenzéki jelöltje is.

Berecz Mátyás, az Egységben Magyarországért országgyűlési képviselőjelöltje leadta szavazatátForrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

– Korán még nem volt nagy a részvétel, de 7 óra körül már többen is érkeztek. Jókedvűek a polgárok, S mi is jókedvűen végezzük a munkát. Probléma eddig nem volt - osztotta meg portálunkkal Béres Zsuzsanna a négyes számú szavazókör bizottsági tagja és elnöke.

Berecz Mátyás elmondta, hogy bizakodó az elmúlt hetek és hónapok visszajelzései tekintetében.

– Sok szavazóval találkoztunk, ez alapján úgy gondolom, hogy jó esély van a győzelemre. Hálás vagyok aktivistáink munkájáért. Amennyiben felhatalmazást kapunk rá, holnap megkezdődik a közös munka. Erre már központi terv is van - közölte.

Szintén ideérkezett szavazni egy egri férfi, aki kérte hogy nevét ne írjuk le. Elmondta, nagyon fontosnak tartja, hogy szavazzanak a polgárok hiszen a jövőjükről van szó. Mint fogalmazott egy covid és háború mentes jobb jövő reményében.

Dr. Barta Viktor a megyei választási bizottság elnöke elmondta, mindenhol rendben kinyitották a szavazóhelyiségek. Atrocitás, fennakadás említésre méltó esemény nem történt. Mindössze egy helyen volt némi félreértés, a választópolgár rossz borítékot kapott.

8:26 Megérkeztek az első adatok

8:10 Délig kérhető a mozgóurna

Ki igényelhet mozgóurnát, és hogyan?

Azok a választópolgárok igényelhetnek mozgóurnát, akik nem tudnak elmenni a szavazóhelyiségbe:

egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt,

vagy fogva tartásuk miatt, azonban a szavazóköri névjegyzékben szerepelnek.

Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok, vagy munkavégzés miatt) kéri, annak a kérését a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.

Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás napján felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen (pl. kórházban).

A mozgóurna iránti kérelmet

a helyi választási irodához (jegyzőhöz)

levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten legkésőbb a szavazást megelőző 4. nap, március 30-án 16 óráig,

személyesen a szavazást megelőző 2. nap, április 1-jén 16 óráig, vagy

ügyfélkapus azonosítással interneten a szavazás napján 12 óráig,

az illetékes SZSZB-hez meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel a szavazás napján legkésőbb 12 óráig

kell benyújtani.

Ha a választópolgár a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de másik szavazókör területén – tartózkodik, erre a címre is igényelhet mozgóurnát. Ebben az esetben – ha korábban még nem kérte az átjelentkezést – a mozgóurna kérelem egyben átjelentkezési kérelem is.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

Azt a választópolgárt, aki átjelentkezési és mozgóurna iránti kérelmet is benyújtott, a mozgóurna iránti kérelmének visszavonása esetén – eltérő nyilatkozata hiányában – az átjelentkezés helye szerinti szavazókör névjegyzékébe kell felvenni.

A mozgóurna iránti kérelem visszavonása esetén a választópolgárt – eltérő nyilatkozata hiányában – a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékébe kell felvenni.

7:30 Csak a szavazókörök közelében nem szabad kampányolni

Általános kampánycsend nincs, a választási törvény azonban előírja, hogy a szavazókörnek helyet adó épület bejáratától számított 150 méteres sugarú területen belül, közterületen nem lehet semmilyen kampánytevékenységet folytatni.

A szavazóhelyiség területén kívül, közterületen található választási plakátok eltávolítását a törvény nem írja elő, az nem tartozik a szavazatszámláló bizottság (szszb) feladatai közé, és a plakátokat az szszb tagjai önhatalmúlag nem távolíthatják el. Ha a választópolgárok sérelmezik a plakátok elhelyezését az szszb-nél, tájékoztatni kell őket, hogy az egyéni választókerületi választási bizottsághoz (oevb) nyújthatnak be kifogást.

A szavazatszámláló bizottság tagjai (sem a választott, sem a megbízott delegált tagok) nem viselhetnek olyan öltözéket vagy kiegészítőt (például kitűzőt, jelöltre vagy pártra utaló ruhadarabot), amely valamelyik jelöltre, listára vagy jelölőszervezetre utalhat.

Sem a szavazóhelyiségben, sem az előterében nem lehet olyan tárgy (jelkép, jelvény, dekoráció), amely a választópolgárokat befolyásolná döntésükben.

Az szszb-nek rendszeresen ellenőrizze kell, nem helyeztek-e el valamely szavazófülkében kampányeszköznek minősülő anyagot, például jelöltnek vagy jelölőszervezetnek a szórólapját.

A törvény azt azonban tiltja, hogy a szavazás napján választási gyűlést tartsanak.

7:20 Térfigyelőkamerák miatt tettek panaszt Nagyrédén

Heves megye 3. számú választókerületében kirívó esemény eddig nem történt. Még április 1-jén volt a választási bizottságnak egy ülése, ahol egy beadvány ügyében hoztak elutasító döntést. Itt a beadványt megtevő személy azt sérelmezte, hogy Nagyrédén a 3 szavazókörből 2 szavazókör a Molnár József Közösségi Színtér épületében működik. Az épületben belső és külső térfigyelő kamerák vannak felszerelve, így beazonosíthatók, hogy kik voltak szavazni. Ugyanakkor a beadvány sérelmezte azt is, hogy korábban a helyi polgármester Siposné Fodor Judit szórólapot juttatott el a háztartások postaládájába, melyen a polgármester a választások tisztaságának megőrzéséről tájékoztatta a község választópolgárait. A választási bizottság ezt a beadványt elutasította.

7:00 Mindenhol rendben megkezdődött a voksolás





Valamennyi szavazókör rendben megnyílt az országgyűlési képviselő-választáson és a vele egy napon rendezett népszavazáson, rendkívüli eseményről nem érkezett jelentés - közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szervezési főosztályának vezetője.

Mucsi Tamás azt mondta: a 106 egyéni választókerület mind a 10 243 szavazóköre rendben megkezdte a munkáját, biztosítottak a szavazás feltételei, az első választópolgárok mindenhol leadhatták a szavazatukat.

Reggel óta a nemzetközi megfigyelők is figyelemmel követik a szavazást.

A szavazókörök zárásáig, este 7 óráig csaknem 7,7 millió választópolgárt várnak az urnákhoz - tette hozzá.

6:55 Milyen feltételekkel lehet szavazni?

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel.

A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját (pl. lakcímkártyával).

A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, az átvételt a névjegyzék aláírásával igazolja.



Lejárt érvényességű okmányokkal lehet-e szavazni?

A lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, őket a szavazatszámláló bizottság köteles visszautasítani.

A szavazásra abban az esetben sincs mód, ha a választópolgárt a bizottság tagja vagy tagjai személyesen ismerik, és a névjegyzéken is szerepel.

Ezért fontos, hogy a választópolgárok a szavazás napja előtt vizsgálják meg okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.

A veszélyhelyzetre vonatkozó szabályozás az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

ÉRVÉNYES a személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély, illetve az útlevél, ha az érvényességi ideje:

2020. március 11. és 2022. május 31. közötti (ideértve a március 11-én és május 31-én lejárt okmányokat is)

ÉRVÉNYTELEN a személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély, illetve az útlevél, ha az érvényességi ideje:

2020. március 11. előtti

6:00 Elkezdődött a választás, megnyitottak a szavazókörök

Vasárnap reggel hat órakor szerte az országban megkezdődött a voksolás, 3154 településen és 23 budapesti kerületben 10 243 szavazókör este hét óráig várja a 7,7 millió választópolgárt. Nemcsak országgyűlési választást tartanak ma, hanem népszavazást is gyermekvédelmi kérdésekben.

A Magyarország területén urnákhoz járulók mellett 145 külképviseleten 65 ezer választópolgár adhatja le voksát, 456 ezer, magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választó pedig levélben szavazhat.

A szavazatszámláló bizottságok először az országgyűlési választás szavazólapjait számlálják össze, így az előzetes eredmények ismertetése röviddel az urnazárás után megkezdődik, és este 11 óra körül már magas feldolgozottsági adatok várhatók.

Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, de a választópolgároknak két szavazatuk van: voksolhatnak arra, kit szeretnének az egyéni választókerületükben (106 egyéni választókerületben összesen 663 egyéni jelölt indult) képviselőnek, a másik íven pedig arról dönthetnek, hogy melyik pártot támogatják. Az utóbbi íven leadott szavazatok és a töredékszavazatok alapján az országos listáról 93 képviselői helyet osztanak szét, így jut mandátumhoz az összesen 199 országgyűlési képviselő.

Tizenkét nemzetiség több mint 41 ezer választója azonban - akik kérték, hogy nemzetiségi választóként vehessenek részt a választáson - nem pártlistára, hanem nemzetisége listájára voksolhat.

A külföldön tartózkodó választópolgárok Magyarország külképviseletein akkor szavazhatnak, ha jelentkeztek a külképviseleti névjegyzékbe.

Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de egy másik településén élni akar a választójogával, átjelentkezéssel szavazhat, ezt csaknem 158 ezren jelezték előre. Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár is a lakóhelye szerinti választókerület jelöltjeire szavaz.

Az országos pártlistára levélben szavazhat az a 456 ezer, magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgár is, aki kérte felvételét a névjegyzékbe. Közülük közel 220 ezren már leadták szavazatukat vagy postán juttatva vissza, vagy a külképviseleteken.

A szintén ma tartott gyermekvédelmi népszavazás négy kérdése úgy szól: "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?”

A szavazással kapcsolatos praktikus tudnivalókról szóló cikkünket IDE KATTINTVA éri el.