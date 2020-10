FÜZESABONY Kegyetlen állatkínzás történt a településen, ahol egy kutyát – egyelőre nem tisztázott körülmények között – fejbe lőttek. Soltész Bálint, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője kedden arról tájékoztatta a Hírlapot, hogy a Füzesabonyi Rendőrkapitányság maradandó egészségkárosodást okozó állatkínzás vétség elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást egy 65 éves férfi ellen, aki a gyanú szerint hétfőn délelőtt egy telephely udvarán, feltehetőleg egy légpuskával meglőtte a védtelen állatot. Soltész Bálint kérdésünkre hozzátette azt is, hogy a lövéstől az állat bal szeme súlyosan megsérült. A férfi gyanúsítotti kihallgatásakor részben elismerte a terhére rótt bűncselekmény elkövetését.

A szemtanúk elmondása szerint egyébként az áldozat egy kóborkutya volt, akit napok óta a helybéliek láttak el élelemmel. Közülük sokan hallották is a lövést. Úgy tudjuk, a férfinak nem ez volt az első hasonló esete, korábban ugyanis már többször is volt vele probléma. A környéken lakók arról számoltak be, hogy előfordult olyan is, amikor egy másik emberre fogott fegyvert. T. Z.

Kepala: A lövéstől súlyosan megsérült a kutya bal szeme Fotó: police.hu