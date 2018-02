Avar Hotel: megtudtuk, miért csúszik a megnyitó időpontja

Eredetileg idén április harmadikára tervezték a megújult négycsillagos Avar Hotel­ megnyitóünnepségét. Ám több munkafolyamat is elhúzódott s emiatt várhatóan csak ősszel nyitnak.

Jól halad a munka, akik gyakran autóznak a mátrafüredi útvonalon, azoknak szembetűnik a változás. A hotelben már kicserélték a nyílászárókat, folyamatos az építkezés. Jelenleg is több munkafolyamat zajlik, de az is látszik, két hónapon belül nem fejezik be a felújítást. Napra pontosan ugyanakkor szerették volna fogadni az első vendégeket, mint negyvenkét évvel korábban. Ám ez nem jön össze.

Az építésvezető kalauzolása közben kiderül, hol lesznek a szálloda wellnessrészlegén a medencék, és nem sok kell, hogy elkészüljön a kétszintes konferenciaterem. Darvas Zoltán, a hotel tulajdonosa kérdésünkre elmondta: bár gőzerővel dolgoznak, már egy ideje kiderült, nem tudják tartani az eredeti nyitás időpontját.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A munkálatokat több tényező is hátráltatta. Amivel nem számoltunk az, hogy a régi wellnessrészleget teljesen el kellett bontani, illetve a szállodai részen is az összes falat, ami bontható volt kiszedtük, és végül teljesen visszabontottuk az épületet a csupasz betonra. Nagy gondot okoztak a talajmunkálatok is, mert nagyon sziklás és köves erre a föld, konkrétan szikladarabokat kellett eltüntetnünk a talajból – tudatta.

Az újjászülető wellness-­szálloda erősen épít a konferenciaturizmusra is. A két szintes, összesen hétszáz négyzetméteres konferenciaterem utolsó szintfödémét a napokban betonozzák, tehát két héten belül elkészül. Valamint a wellnessrészleg alapozási munkálatai is egy héten belül befejeződnek – árulta el a tulajdonos. Hozzátette: ­április végére a kivitelező ígérete szerint medencével együtt átadják ezt a részleget is.

Megtudjuk: a nyílászárók cseréje megtörtént, a szobák felújítása, falazata, gépészete szinte kész van, a gipszkartonozás, a fűtés- és vízszerelés az ütemnek megfelelően halad és a villanyszerelési munkák körülbelül ötvenszázalékos állapotban vannak.

– A tető nyolcvanszázalékos készenlétben van, de sajnos a jelenlegi időjárás ­miatt a bádogozási munkálatokat nem tudják megcsinálni a szakemberek, ami szintén gond, mert így még mindig beázik az épület – közölte a szakember.

A másfél milliárd forintos beruházásban az impozáns szálloda kívül és belül is teljesen megújul, több épületrésszel bővül. Kilencvennyolc szobája közt lesz tizenhat családi és két deluxe szoba, valamint két VIP-apartman is. Ezer négyzetméteres fürdő- és wellnessrészlegen felnőtt- és gyermekmedencével, pezsgőfürdővel, szauná­val is készülnek. A ­szálloda alagsorában sörözőt és bowling­pályát alakítanak ki, amelyeket nem csak a szálloda vendégei vehetnek igénybe, a környéken élők nagy örömére.