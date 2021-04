Balesetek/1020

Ezt ne hagyja ki! Alapítványt hoznak létre a koronavírus miatt árván maradt gyermekek megsegítésére

HEVES MEGYE Több közúti közlekedési baleset miatt is intézkednie kellett a rendőröknek, a tűzoltóknak és a mentősöknek a hétvégén. Lázár Levente, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról számolt be a Hírlapnak, hogy szombaton dél környékén két autó karambolozott egyelőre nem tisztázott körülmények között a 21-es főúton Hatvan térségében. A balesetben két ember is orvosi ellátást igénylő sérüléseket szenvedett. Néhány óra múlva, de már kora este újabb balesetről érkezett hír, amikor két autó ütközött a hatvani Várkonyi Sándor utcában. Ennél az esetnél egy ember sérült meg. Nem sokkal később pedig egy anyagi káros balesetről is tájékoztatta lapunkat Lázár Levente: eszerint Gyöngyös és Gyöngyöspata között is összeütközött két autó, ám itt nem történt személyi sérülés. Lapzártánkig vasárnap egy közúti balesetről szereztünk tudomást. Kora délután, a 24-es főúton, Gyöngyös térségében is karambolozott két autó, aminek következtében ketten is orvosi ellátást igénylő sérüléseket szenvedtek. T. Z.