HEVES MEGYE Az egri hivatásos tűzoltók a megyeszékhely és Egerbakta között két helyszínen, a füzesabonyi hivatásosok és a mezőtárkányi önkéntesek Kompolton és Mezőtárkányban, a hevesi katasztrófavédelmi őrs tűzoltói Hevesen, Átányban és Boconád határában két helyszínen is beavatkoztak szabadtéri tűzeseteknél hétfőn – számolt be róla honlapján a megyei katasztrófavédelem. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók Gyöngyösoroszi határában oltották el a meggyullad száraz növényzet és a bokros területek tüzét. Az lángoló területek száz négyzetmétertől egy hektárig terjedtek, a tűzoltók kéziszerszámokat, vízsugarat és puttonyfecskendőt alkalmaztak. Korábban már lapunkban is megírtuk, hogy az enyhülő időjárás miatt egyre többen kezdenek neki a kerti munkálatoknak, emiatt emelkedik a szabad területi tüzek száma. Nagy Csaba katasztrófavédelmi sajtószóvivő a Hírlap érdeklődésére elmondta, szabad területen keletkezett tűzhöz tavaly csaknem nyolcszázszor riasztották a megyei egységeket. A hosszan tartó szárazságnak köszönhetően a szabadtéri tűzesetek száma 2018-hoz képest 110 százalékos növekedést mutatott.

A rendőrök kedden két balesetnél intézkedtek szűkebb hazánkban. Az M3-as autópályán, Gyöngyöshalász térségében egy autó eddig ismeretlen körülmények között felborult. A balesetben többen is megsérültek.

Néhány órával később Egerben, a Vörösmarty úton pedig két autó karambolozott egyelőre nem tisztázott körülmények között. Információink szerint a balesetben személyi sérülés nem történt. HMH