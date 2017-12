Csak egy róka, meg hatvan nyúl

Fáy László és Borhy Károly urak f. hó 23-án az erdőtelki vadászterületeken körvadászatot rendeztek, mely is a rut idő dacára is a legsikerültebbek közé számítható.

Vajon miről írtak egykor a megyénkben megjelent újságok? Mi foglalkoztatta leginkább az akkori olvasókat? Ha választ akar ­kapni mai kedves lapforgatónk, akkor kérjük, kövesse figyelemmel hetente megjelenő sorozatunkat, amelyben régi lapok írásait idézzük fel.

NÉPISKOLAI TANÜGY. KAT. NÉPNEVELÉS-TANITÁSI LAP. AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI R. K. NÉPTANITÓ-EGYLET KÖZLÖNYE. 1882. AUGUSZTUS 16.

A városi gyermek-mentőházak.

A városi gyermek-mentőházak ügyében ngs. és ft. Györgyéni Ignácz egri kanonok úr, ki e czélra már ezreket áldozott, az „Eger” lapban következő gyakorlati inditvánnyal lép föl: „Maga a nép állitson fel gyermek-menhelyeket, mert hogy egyik várnegyedből a másikba vigye apró gyermekeit, vagy mind a város közepére, az teljes lehetetlen – hanem álljon össze például húsz-harmincz család, üljenek össze a fertálymesternél és tanácskozzanak, keressenek egy alkalmas épületet, vagy szobát, szereljék fel néhány szalmazsákkal, fogadjanak fel egy alkalmas szegény asszonyt, a ki gyermeköket reggeltől estig megőrizze, kevés kenyérrel és tejjel táplálja, és este mindenki vigye haza gyermekét. Hozzá teszem, hogy ne vonja ki magát az se, ki gyermektelen, vagy jobb sorsban van, hanem járuljon segélyével a szegényebb helyett; meglássa, hogy gyönyörködni fog a felsegitett ártatlanokban. (…) Az egyes menhelyek felállitásában főtényező az illető tanitó és fertálymester lehet, ha a közjó előmozditására kellő érzékkel bir, és jó szive van; ő keltheti fel az érdekeltséget a szülőkben, kikkel különféle összeköttetésben van, és velök gyakran érintkezik: lelkesitse őket azon tudat, hogy ez által Isten és ember előtt érdemesülnek, hogy Üdvözitőnk mondotta, a ki befogad egyet ezen kisdedek közül, engem fogad be; – én pedig hozzá teszem, hogy a mely külvárosban először fog életbe lépni a gyermekmenhely, a főtényező általam öt darab aranynyal fog megtiszteltetni.”

EGER ÉS VIDÉKE. HELYI ÉRDEKÜ, TÁRSADALMI, VEGYES TARTALMU HETILAP. 1884. DECEMBER 31.

Sport.

Fáy László és Borhy Károly urak f. hó 23-án az erdőtelki vadászterületeken körvadászatot rendeztek, mely is a rut idő dacára is a legsikerültebbek közé számítható. A vadászatban (…) az öt átfogott körben 60 nyúl esett áldozatul és egy róka. Délben künn a szabadban volt vadászebéd, melyet kedélyessé tett a jó társaság s hatalmasan felvillanyozott az a mindig jó „egri”. Toaszt nélkül ilyenkor sem mulathat a magyar. Felköszöntőt mondottak: Mednyánszky Sándor, Fáy László urra, ­Borhy úr pedig a vendégekre. Este Borhy Károly úr vendégszerető házánál gyűlt egybe a kifázott, kifáradt vadásztársaság s nagyon átmelegedtek nemcsak a bor hevétől, hanem attól a kedves jótevő melegtől is, melylyel a magyar vendégszeretetet halmozta szivességével el őket. A gazdagon megrakott asztal mellé települt vadászokat ma már ritkán tapasztalt, s a vidéken általánosan ismert szivélyességgel kinálgatta a háziasszony.

Kiválóan kedvessé tette e nap emlékét a városunkban szép hangjáról s vonzó lényéről ismert házi kisasszony édes csevegése, melylyel aligha jobban el nem mámoritott egy-két Nimród-utódot, mint a rubinló „veres”.

HEVESMEGYE KÖZIGAZGATÁSI LAPJA. MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNY. 13. SZ.

Másolat.

Tekintetes alispán úr! A füzes-abonyi csendőrörsparancsnokság bemutatott hivatalomhoz 1 drb bőrerszényt, mely 6 frt 87 kr. készpénzt tartalmaz; ezen erszényt és tartalmát Székely József mező-kövesdi lakos, mézeskalácsos iparos adta át az örsnek, azon kijelentéssel, hogy azt f. évi márczius 7-én tartott vásár alkalmával valaki a sátora alatt felejtette. Minthogy a tulajdonos ismeretlen, hivatalos tisztelettel kérem az esetet a megyei hivatalos lapban köröztetni. (…) Igazolt tulajdonosa átveheti.

Eger, 1892. márczius 22. Maczki Emil, s. k. főszolgabíró.

EGRI HIRADÓ. HETENKINT KÉTSZER MEGJELENŐ POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP. 1894. SZEPTEMBER 4.

A megugrott menyasszony.

Érdekes kis epizód játszódott le tegnap délelőtt az „Eszterházy-tér”-en. Az esküvőről jött lefelé a nagytemplomból a násznép. Vigan, derült arczczal kisérte le a nászsereg a szép menyasszonyt, kire azonban vőlegénye oldalán hirtelen, talán csupa negédességből, rájött a menyasszonyok szeméremfélelme, és szépen kereket oldott – faképnél hagyva a bámuló násznépet. A vőlegény azonban nem volt rest, hanem utána futott s a parochia felől való keritésnél elcsipte a megugrott hitvest; mert hiszen, mint ő t. i. a vőlegény mondta „már jussa volt hozzá”. Hozzá tette még azonban azt is, hogy: „lássák-e keetek, csógor, milyen baj, ha az ember elfelejt kötelet hozni!”