Egri pólós sajttáj/1-esre

DEMJÉN Az Egri Vízilabda Klub jövőjéről tartott sajtótájékoztatót hétfőn délután Szécsi Zoltán ügyvezető elnök, Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, valamint Nyitrai Zsolt, Eger és térségének országgyűlési képviselője, miniszterelnöki megbízott. Elhangzott: az elmúlt hetek nehézségei után most már sokkal mosolygósabb hangulatban lehet beszélni a sportág jövőjéről a megyeszékhelyen. A lényegi változás annak köszönhető, hogy a kormány 300 millió forintos azonnali támogatásban részesítette a fizetésképtelenné vált egyesületet. Az összeg már meg is érkezett, az egri klub pedig azonnal teljesítette a fennálló kötelezettségeit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé. Ezután azonban még nem lehet hátradőlni, a jövőben is nagy munka vár mindenkire, aki az egri póló sikeréért dolgozik. Tényfeltáró munka is kezdődött, kíváncsian várják a vizsgálatok eredményeit. Nyitrai Zsolt kiemelte, ha már a kormány mentőövet dobott a sportágnak, akkor az önkormányzat is próbálkozzon hasonlóan cselekedni. 3.