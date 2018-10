Energia SC–Hatvan: három tizenegyes, négy gól

Felsőtárkányban megszakadt a Heves ötmeccses veretlenségi sorozata.

A megyei I. osztály 10. fordulójának szombati mérkőzésein:

ENERGIA SC GYÖNGYÖS–FC HATVAN 2–2 (0–0)

Gyöngyös, Sport út, 300 néző. V.: Fenyvesi Szabolcs (Albert, Volentics)

ENERGIA: Iváncsik – Rafael (Fábián, 73.), Bartha B., Antal L., Timon – Gulyás K., Tóth L. (Gedei Á., 71.), Galó D., Péntek (Marosi, 71.) – Bencsik (Adorján, 64.), Csoszánszki (Géczki, 80.). Edző: Nagy Gábor.

HATVAN: Aszódi – Purzsa, Bárkányi, Katona R., Karácsony – Fék – Szabó R. (Kész, 87.), Mundi, Ács – Czibolya, Simon M. Edző: Simon Antal.

GÓL: Csoszánszki (62. – 11-esből), Antal (83. – 11-esből), ill. Karácsony (59. – 11-esből), Simon M. (72.)

JÓK: Iváncsik, Barta B., Antal L., Galó D., Rafael, ill. Karácsony, Purzsa, Simon M.

NAGY GÁBOR: – Nézői szemmel is élvezhető mérkőzést játszottunk, ahol a mutatott játékkal és az eredménnyel is elégedett vagyok. Kétszer is hátrányból álltunk fel a listavezető ellen, ami mutatja a csapat mentális erejét,

SIMON ANTAL: – Az első félidőben nem nagyon találtunk fogást az ellenfélen, a szünet után viszont ahogy fáradtak a csapatok, jöttek a hibák és a gólok. A fordulópontot 2–1-es vezetésnél éreztem, ám az üres kapuba sem találtunk be, majd pedig következett egy véleményes 11-es, ami után már nem tudtunk újítani.

FELSŐTÁRKÁNY–HEVESI LSC 4–0 (2–0)

Felsőtárkány, 100 néző. V.: Derda József (Szigetvári Zs., Juhász Á.).

FELSŐTÁRKÁNY: Csák L. – Szucsik Á. (Tanner T., 76.), Madarasi M., Balázs L., Zsély B., Kollár B., Jacsó A. (Szklenár N., 46.), Kálmán R., Ötvös O., Kálmán J., Orlóczki K. Edző: Balázs Tihamér.

HEVES: Horváth P. – Szepesi Á. (Tóth M., 60.), Váradi Z. (Pusoma R., 67.), Somodi K., Szabó G., Pusoma P., Ádám P., Vernyik D., Vágó Z., Bezzeg P., Korsós M. Játékos-edző: Besenyei Ferenc.

GÓL: Kálmán R. (14.), Szucsik Á. (16.), Kálmán J. (60. – 11-eből, 70.).

JÓK: Kálmán R., Kálmán J., Szucsik Á., Madarasi M., Balázs L., ill. senki.

BALÁZS TIHAMÉR: – Mindkét oldalon három-három komoly hiányzó. Mi jobban tudtuk pótolni a kiesőket, győzelmünk jóval nagyobb arányú is lehetett volna. Gólszerzési lehetőség csak előttünk adódott.

BESENYEI FERENC: – Ennyi hiányzót a jelenlegi keretünk nem bír el, ezúttal nagyon kiütközött.

FÜZESABONY–MARSHALL-ASE 1–3 (1–2)

Füzesabony, 60 néző. V.: Horváth Marianna (Csathó Zs., Rézműves F.).

FÜZESABONY: Dósa A. – Godó G., Szabó Á. (Kovács R., 79.), Pataki V., Póka T., Sebe M., Nagy B. (Bartók B., 37.), Fügedi T., Eötvös M., Boros D., Antók M. Edző: Bocsi Zoltán.

ANDORNAKTÁLYA: Bajzát D. – Trungel K., Kaszás N., Mohácsi G. (Nagy V., 82.), Szepesi B., Nagy L., Jacsmanik A., Megyeri T., Szabó L., Bárdos B. (Madarassy Á., 87.), Esztergomi Á. Edző: Szabó László.

GÓL: Pataki V. (9.), ill. Kaszás N. (2.), Bárdos B. (37.), Nagy V. (88.).

JÓK: Dósa A., Pataki V., ill. Esztergomi Á. (a mezőny legjobbja) és az egész vendégcsapat.

BOCSI ZOLTÁN: – Sokadjára is ugyanabba a hibába esünk. Nem marad más, mint gratulálni az ellenfélnek!

SZABÓ LÁSZLÓ: – Taktikus játékkal sikerült nyerni egy szervezetten játszó csapat ellen.

BERG SYSTEM EGER SE II–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT 0–1 (0–1)

Eger, Szentmarjay-stadion. V.: Panyi Kristóf (Németh M., Bodó I.).

EGER: Molnár R. – Dóczi I. (Farkas Zs., 46.), Bálint Cs. (Horváth P., 84.), Lehóczky Zs., Nagylaki D. (Péter Sz. A., 46.), Szuromi B., Czéh M., Kovács D., Kovács G. (Barta K., 77.), Molnár A., Fodor G. Játékos-edző: Szabó Béla.

BÉLAPÁTFALVA: Tóth A. – Harkály V., Malik B. (Konkoly B., 87.), Lakatos D., Boros O. (Beliczki D., 85.), Molnár G., Vona Cs., Nadanicsek P., Molnár R., Nadanicsek J. (Mező R., 93.). Edző: Budai Tamás.

GÓL: Nadanicsek J. (4.).

KIÁLLÍTVA: Szabó B. (79. – kispadról), ill. Molnár G. (82.)

JÓK: Farkas Zs., Lehóczky, ill. Vona, Harkály, Nadanicsek J.

SZABÓ BÉLA: – Soha sem mentem fel magamat és magunkat a felelősség alól, ami bennünket illet. Ez a teljesítmény senkitől nem fogatható el. Gyengék voltunk, kikaptunk. De azért mindenki elmehet a …, ha ez a játékvezető alkalmas a feladatára. Engem eltilthatnak, de ma mentő vitte el a játékosomat.

BUDAI TAMÁS: – Végre győztünk! Az egész csapat átérezte a mérkőzés fontosságát, mindenki odatette magát, és nagyon nagyon értékes győzelmet arattunk. Mielőbbi gyógyulást kívánunk a hazaiak sérült játékosának!

BORSODNÁDASD–BESENYŐTELEK 0–1 (0–0)

Borsodnádasd, 100 néző. V.: Ducsi József (Rozsnaki G., Koroknai Ágnes).

BORSODNÁDASD: Tóth D. – Tankó D., Kertész B., Papp A. (Mészáros K., 69.), Biró L., Halász D., Szabó S. (Gyárfás G., 86.), Obbágy T., Makó B. (Kriston Á., 76.), Gáspár E., Török R. Játékos-edző: Gyárfás Gábor.

BESENYŐTELEK: Bukta K. – Pelyhe Cs., Dalnoki G., Vass I., Szécsi D., Gyurcsik M., Kaló Á., Pálfalvi A., Vámosi R., Urbán P., Maksó L. Edző: Nagy Endre.

GÓL: Pálfalvi A. (57.).

JÓK: Kertész, Obbágy, ill. Dalnoki, Pálfalvi, Maksó, Vámosi.

GYÁRFÁS GÁBOR: – Alacsony színvonalú mérkőzésen akaratban is alul maradtunk. Öt-hat hiányzóval játszottunk, ami csak arra volt jó, hogy kiderült, kire számíthatunk a jövőben.

NAGY ENDRE: – Foci helyett harcoltak a csapatok, hál’ Istennek nekünk sikerült egy gólt szerezni, és ezzel nagyon fontos három ponthoz jutottunk.

HERÉD–LŐRINCI 1–1 (0–0)

Heréd, 150 néző. V.: Viktor Ferenc (Debreczeni K., Májer K.).

HERÉD: Pásztor K. – Labancz M., Lengyel G., Szabó B., Baranyi R., Tancsik R., Ivony A., Nagy Sz. (Oldal G., 14.), Tari Sz., Tóth M., Fótos L. Edző: Labancz Róbert.

LŐRINCI: Gedei K. – Tóth P., Héder N., Székesi Á., Ágói Z., Szebenyi J. (Benedek D., 77.), Nyisztor D. (Balla Z., 88.), Patkós Á., Tatár R., Gulyka Zs., Less T. Edző: Győri Zoltán.

GÓL: Fótos L. (83.), ill. Nyisztor D. (64.).

JÓK: Szabó B., Tóth M., Fótos L., Tari Sz., ill. Gedei K., Less T., Gulyka Zs.

LABANCZ RÓBERT: – A mérkőzés elején az ellenfelünk csak védekezett, utána mi védekeztünk. A második félidőben végre voltak helyzetek mindkét oldalon, így az eredményt igazságosnak taratom.

GYŐRI ZOLTÁN: – A gólvonal előtt Gedei Krisztián térddel mentett egy nagyot, és mégis gólnak ítélték, mert az asszisztens kolléga úgy látta, hogy kézzel védett a vonal mögött. Sajnálom, hogy az ilyen döntés miatt itt kell hagynunk két pontot. Bosszús vagyok, ezért most mást nem szeretnék nyilatkozni. Gratulálok a Herédnek.

Vasárnap, 14.30: Gyöngyöshalász–Pétervására, Egerszalók–Maklár.