Hónap fogása/szeptember

Lezárult legújabb játékunk szeptemberi fordulója, amely során a megye horgászaitól vártunk fotókat és sztorikat, értékes nyereményekért.

Július 17-én induló versenyünkön a megye horgászaitól várunk szép fotókat és izgalmas sztorikat – cserébe havonta értékes nyereményeket nyerhetnek játékunk résztvevői a Heves Megyei Hírlap és a Heol.hu jóvoltából. A megmérettetés harmadik, szeptemberi fordulója október 7-én, délben lezárult.

Játékunk nyertese a gyöngyöspatai Kecskés Norbert lett, akit édesanyja, Edina nevezett be játékunkba. A család a fogás történetét is megosztotta portálunkkal.

Mint megtudtuk: augusztus utolsó hétvégéjén rendeztek a gyöngyöstarjáni horgásztavon egy háromnapos versenyt, amin apa és fia, Kecskés Norbert és ifj. Kecskés Norbert részt is vett. A verseny péntek reggeltől egészen vasárnap délutánig tartott a 30 Celsius-fokos melegben. Szombat délután a fiúk már majdnem feladták a versenyt, amikor iszonyatos sípolásba kezdett a kapásjelző. A bója valósággal feküdt a vízen, mivel a hal feltekeredett rá. A verseny értelmében azonban csónakkal nem lehetett bemenni. A horgászok ráéreztek, hogy ez rá is mehet a versenyre, de úgy voltak vele: ezt akkor is kiemelik!

– Jó volt a megérzés, mert egy gyönyörű 11,5 kilogrammos pontyot sikerült akasztani és nem szegtek meg semmilyen szabályt sem – mesélte az édesanya, Kecskésné Handl Edina. – Aztán jött a többi is, így a verseny végére 51,8 kilogrammal zártak és 20-ból ötödik helyezést értek el. Nagyon büszke vagyok a fiamra – fogalmazott.

Kecskés Norbert nyereménye egy ötezer forint értékű Tímár Mix-ajándékcsomag és egy darab 10 literes Quechua hűtőtáska.

Játékunk második helyezettje a fiatal horgász, Moldisz Milán lett, akinek fogása a szeptemberi játékunkon második helyezést ért. A fiatal horgász díjazott fogását a pikkelyhalmi horgásztón akasztotta. A fiatal pecás rendszeresen követi portálunkat, s A hónap fogása játékunkon immár harmadik alkalommal mérettette meg magát.

Moldisz Milán nyereménye egy ötezer forint értékű Tímár Mix-ajándékcsomag.

Október 8-tól keressék fel a hónap fogása oldalunkat, ahol olvasóinkkal együtt izgatottan várjuk az érkező képeket és szöveges beszámolókat. A nyerteseknek ezúton is gratulálunk! HMH