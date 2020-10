Idén sokan kérik a védőoltást, nagy a nyomás az orvosokon

Megyénk minden ­háziorvosi körzetébe megérkeztek az influenza elleni védőoltások. Az elmúlt évekhez képest megugrottak az igények.

Idén a tavalyihoz hasonló mennyiségben érkeztek meg az influenza-védőoltások megyénk praxisaiba. Az oltást sok helyen megkezdték. Már most látható, hogy sokkal többen igénylik a védelmet. Megyénk háziorvosait arra kértük, számoljanak be a jelenlegi helyzetről. Dr. Kristofori György, Sirok háziorvosa, portálunk állandó tanácsadója érdeklődésünkre elmondta, hogy a háromszáz adag oltóanyag két hete érkezett meg a rendelőbe. Tavaly is ezt a mennyiséget kapták. Akkor a kétezres praxisban az oltóanyagból harminc ampulla maradt, ám idén nagy valószínűséggel idő előtt elfogy. Pillanatnyilag százhúsz vakcina maradt a rendelt mennyiségből és folyamatosan érkeznek az igények.

– Úgy tájékoztattak bennünket, hogy szükség szerint lehetőség lesz az utánpótlásra, ha elfogy a készlet. Napi jelentési kötelezettségünk van a tisztiorvosi szolgálathoz, tehát bízom a rugalmas együttműködésben. Az már biztos, hogy a patikákban idén nem lehet hozzájutni oltóanyaghoz, mivel az állami egészségügy felvásárolta a készleteket. Tudomásom szerint a négykomponensű vakcinából minden praxisnak szállítanak a napokban. Ezzel a gyermekeket olthatjuk indokolt esetben, hat hónapos kortól a háromévesekig. Úgy gondolom, hogy az egészséges kisgyermeknél erre nincs feltétlenül szükség, azonban az asztmás, cukor- vagy anyagcsere-betegségekkel küzdő kicsiknél indokolt a védekezés – mondta a doktor.

Kerecsenden jóval kaotikusabb a helyzet pillanatnyilag. Itt az orvosi rendelő felújítása miatt alapos csúszás van az alapellátásban. A rendelőt a napokban költöztették át a már megújult védőnői szolgálat helységébe, így a hét elején a rendelés elmaradt. Mivel az itt praktizáló háziorvos, Pawel Bogdanski helyettesítésben látja el feladatát, ezért javarészt az asszisztensére hárul a koordináció. Németh Tamásnétól megtudtuk, hogy az oltóanyagok már ide is megérkeztek. Jelenleg kétszáz adag áll rendelkezésre, s telefonos egyeztetés alapján rögzítik az igénylőket. A településen várhatóan kedden délelőttönként fél kilenctől 11 óráig lesz alkalom az oltás beadására. Ami már most látható, hogy a korábbi éveknél jóval nagyobb az érdeklődés. Ha elfogyna a vakcina, utána rendelnek.

Sok emberrel beszéltünk, akik a napokban azon hezitálnak, kérjék, vagy ne az oltóanyagot. Megoszlanak a vélemények. Idén a járvány miatt azok is sokan rászánják magukat, akik korábban elutasították ezt a lehetőséget.

A szakma egyöntetű, hivatalos állásfoglalása szerint a járványveszély miatt idén minden korábbinál fontosabb a védekezés, s ajánlott az influenza elleni védőoltás beadatása. Ezt idén ingyenesen biztosítják mindenkinek. Arra kérnek mindenkit, hogy telefonon, előzetesen jelezze igényét.