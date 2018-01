Kőbánya Gyöngyösön: a vállalkozó hibája, hogy rossz a kocsiút?

A gyöngyösi lapok a kőbányáról, az Eger és vidéke egy verekedésről írt, mely miatt elmaradt a bíróválasztás Szentdomonkoson. Ezúttal is érdekes témákat válogattunk régi lapokból.

GYÖNGYÖSI LAPOK. TÁRSADALMI, SZÉPIRODALMI ÉS POLITIKAI HETILAP. 1881. OKTÓBER 6.

A kőbányáról.

Van Gyöngyösnek egy nem megvetendő kőbányája, mely igen jó minőségü épületkövet szolgáltat. Jelenleg olyan vállalkozó kezében van a kőbánya, ki azt kellő szekértelemmel és üzleti szellemmel vezeti s igen jelentékeny forgalmat képes teremteni.

A kő szállitása a hirhedt bene-­parádi uton történik; azon az uton mely Gyöngyösnek kétségtelenül sok pénzébe került s melyért sok drága verejték s még több jóféle alizarin tinta elfolyt. És kerülni fog még nagyon sok pénzbe. (…) Mostanság csak a ráfogás, meg a táblán lévő felirat nevezheti kocsi utnak, de a kocsin ülő földi lény erősen tiltakozik az elnevezés ellen…, különben, ha okos az ember, hát ­Benéig nem nyitja fel a száját beszédre.

Denique, ez út nagyon rossz, mert kiépitése óta nem forditottak rá semmi gondot s fenntartásával nem törődtek. Ennek leginkább a nemes vármegye az oka. De ez most nem tartozik ide. Most csak arról akarunk egy pár rövid szóval megemlékezni, hogy a polgármester úr az út használatát a vállalkozónak, illetve megbizottjának eltiltotta. A kérdésnek jogi oldala ebből áll.

Kétségtelen, hogy a kőbánya vállalkozója ezt az utat nagy mértékben használja és nagy terheket szállittat rajta, tehát nagyban hozzá járul a rossz ut rosszabbá tételéhez. Másrészt az sem szenved kétséget, hogy a kőbánya kiaknázása mind a város, mint egyes bánya-­tulajdonos polgároknak érdekében fekszik. A vállalkozó nagyszámu bánya munkásai nem megvetendő summa pénzt hoznak forgalomba városunkban. ­Minél nagyobb terjedelmet vesz a kőbánya üzletforgalma, annál több haszon áramlik belőle a ­városra is.

A kérdés tehát az, hogyan lehetne e két érdeket összeegyeztetni? Mi határozottan abban a véleményben vagyunk, hogy nem a kőbánya vállalkozóját kell az út használatától eltiltani, hanem az utat kell jókarba helyezni. Az a vállalkozó, vagy vállalkozók ugy hisszük, a legszivesebben fizetnének évről-évre bizonyos átalány összeget az út használatáért, mert nekik érdekükben áll, hogy e közlekedési utjuk az évnek minden szakában, fennakadás nélkül használható állapotban legyen. Kocsi forgalmuk alapján, szakértő egyének meg tudnák állapitani, hogy ők milyen összeggel járuljanak évenként az ut fenntartásához.

Mindebből pedig az a tanulság, melyet az „Álmos könyv” igy fejez ki: lúdhúst enni, meg törvényeket élvezgetni hasznos.

EGER ÉS VIDÉKE. HELYI ÉRDEKÜ, TÁRSADALMI VEGYESTARTALMU HETILAP. 1884. DECEMBER 28.

Alkotmányos verekedés.

Szent igaz, hogy Petőfi nem ismerte a mátravidéki palócot, mert külömben egyik versét így kezdte volna meg: „Csak nem fajult el még a palóc vér”, kész az igaz jussáért – különösen, ha felöntött a garatra – megpergetni az ólmos botot is, mint azon vidéki levelezőnk következő tudósítása igazol. Szent Domonkoson f. hó 17-ére volt kitűzve a biró választás. A falu népe általán Nyerges Sándor eddigi biró mellett tömörült. 15-én éjjel azonban a falu korcsmárosa Pauncz József, kit tán a biró erélyes volta vezetett e ballépésre fölzavarta, s itatta őket derüre-borura ugy, hogy még a választás napja is korcsmában találta őket. A választásra Drisnyey Béla szbiró jelent meg. A dolog szavazásra került, miután azonban a leitatott s felizgatottak látták, hogy kisebbségben vannak, bottal akartak érvényt szerezni akaratuknak. Nyerges Sándor volt biróra rohantak s már már általánossá vált a verekedés, mindőn Drisnyey Béla és Dutka Ágoston körjegyző erélyes felléptének sikerült a népet eloszlatni. A választásra más határnap tűzetett ki. A főbb garázdálkodók befogattak s a pétervásári járásbirósághoz kisértettek be, melynek vizsgálata hivatott kideriteni, mennyi része van a dologban Pauncnak. „Csak nem fajult el még a palóc vér!”

BUZOGÁNY. HUMORISTIKUS ÉS SATYRIKUS LAP. MEGJELENIK MINDEN NYOLCZADIK NAP. 1867. JULIUS 1.

Egri leány dala

Mátra hegyét gyászfelleg boritja…

De szivemet nem az szormoritja. –

Az fáj nekem olyan igen nagyon:

– Pantallóban láttam az angyalom.

Egerben már sok a német nadrág…

Pedig nem itt, hanem Bécsben varrják.

Hej! pedig a bécsi munka drága:

Honszerelem az utolsó ára.

Nem kapok én oly magyar legényen

Ki az utczán pantallóban mégyen:

Kit elcsábit idegen viselet –

Hű szerető abból soh’ sem lehet (Szabad Kornél)

