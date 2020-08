Konzultáció

Mint mindenkit, úgy a borászokat is érzékenyen érintette a koronavírus-világjárvány. Már csak ezért is fontos, hogy a lehető legtöbben kitöltsék a nemzeti konzultációs kérdőívet – vallja Kerenszky Attila elismert egri borász, a Villa Wanda Bormanufaktúra társtulajdonosa, aki szintén szembesült az időszak nehézségeivel. Úgy véli: aki normálisan gondolkodik, az ebben a helyzetben a felelős magatartást választja és megpróbál segíteni.

HEVES MEGYE – Őszintén azt gondolom, nagyon fontos dolog, hogy mindenki kitöltse a nemzeti konzultációs kérdőívet. Azért is mondom ezt, mert nekünk vállalkozóknak rengeteg kérdése van erről az időszakról, úgyhogy egyáltalán nem mindegy, hogy véleményt formálunk vagy sem – kezdte Kerenszky Attila, aki tapasztalt borász lévén sok mindent megélt az elmúlt években, a mostanihoz hasonló helyzettel azonban még egyáltalán nem találkozott.

A borász szavai szerint pozitív dolog, hogy a kormány ilyen formában is kikéri az emberek véleményét, és akkor hozunk okos döntést, ha mindenki kitölti a kérdőívet. Megjegyezte, hogy meglátása szerint a borász-szakma berkein belül is hasonlóan gondolkodik a többség.

– Szerintem aki normálisan gondolkodik, az azt mondja, hogy szükség van a nemzeti konzultációra. Mert ha nem viselkedünk felelősen és nem mondjuk el véleményünket, akkor eleve esély sincs arra, hogy bárhogyan is segíteni tudjuk a kormány munkáját az elkövetkezendő időszak előtt – mutatott rá.

Kiemelte, hogy bár mindig jobb félni, mint megijedni, de a veszélyhelyzet utáni időszak egyben azt is bebizonyította, hogy az üzletek, vendéglátóhelyek korlátozások mellett is nyitva tarthatnak, és teljesen biztonságos körülmények között tudják fogadni a vendégeket. Mint mondta, elégedett a kormány munkájával és bízik benne, hogy a koronavírus várható második hulláma közben már nem lesz szükség olyan drasztikus intézkedésekre, mint néhány hónappal ezelőtt.

Hozzátette, hogy a veszélyhelyzet mindnyájukat igencsak megviselte: – Elég bizonytalan volt a helyzetünk és elsősorban lelkileg volt nehéz mindezt átvészelnünk. Munka persze így is akadt bőven, hiszen a pincében vagy a szőlőben mindig van teendő. Azonban mivel senki sem tudta, hogy mikor is lesz vége ennek az egésznek, így lelkileg meglehetősen nehezen viseltük.

Kerenszky Attila lapunknak azt is elmondta: bár a nyári szezon napokon belül véget ér, így is kimondottan optimistán tekint a következő hónapok elé.

– Jellemző a borászatunkra, hogy a második félévünk egyébként is mindig jól sikerül, ráadásul hamarosan jön a szüret is, szóval bizakodom. Tudom ugyanakkor azt is, hogy sok mindent befolyásolnak majd a soron következő intézkedések. Ennek ellenére őszintén bízom benne, hogy ha korlátozások mellett is, de ezúttal nem kell majd bezárnunk és rendben tudunk működni a jövőben.

A nemzeti konzultációs kérdőív beküldésére még néhány napig, augusztus 31-ig van lehetőség.

Kepala: Kerenszky Attila is a konzultációs kérdőív kitöltésére buzdít Fotó: Huszár Márk